ID-krav stanset skattesøk

Krav om identifikasjon når man søker i skattelistene har satt en effektiv stopper for nordmenns lyst til å kikke hverandre i kortene.

Fredag slippes skattelistene som viser hvor mye nordmenn tjente og skattet i fjor. Tidligere var det fritt frem å søke etter informasjon i listene, uten at den du søkte etter fikk vite det, men i 2014 strammet Stortinget kraftig inn. Nå får alle som blir kikket i kortene melding om hvem som har søkt på dem i skattelistene.

Endringen har satt bom stopp for nordmenns søkelyst. I en fersk måling Infact har gjort for VG svarer 92 prosent av de spurte «nei» på spørsmålet om de sjekker skattelistene til noen de kjenner.

Betydelig nedgang



Tall fra Skatteetaten bekrefter den klare tendensen i målingen:

Det siste året skattelistene var helt åpne ble det foretatt opp mot 16,5 millioner søk. Etter innstrammingen sank tallet til rundt to millioner søk.

– Etter at ordningen med loggføring av hvem som søker på deg trådte i kraft, ser vi en betydelig nedgang i folks interesse for å søke etter informasjon om andres formue og inntekt, sier pressesjef Merete Bergeland Jebsen i Skatteetaten til VG.

Korrekt bilde



Professor Alexander Cappelen ved Handelshøyskolen er bekymret over innstrammingene.

– Det er viktig å minne om at det kan være mange legitime grunner til at man ønsker slik informasjon. Det kan for eksempel være kvinner som vil finne ut om de betales dårligere enn sine mannlige kollegaer, påpeker Cappelen.

Han understreker at tilgang til informasjon om andres inntekt og formue kan bidra til å gi folk et mer korrekt bilde av fordelingen i samfunnet.

– Forskning har påvist at folk systematisk tror at de reelle ulikhetene i inntekt og formue er vesentlig mindre enn de faktisk er. Nordmenn er bedre informert om de faktiske ulikhetene i samfunnet enn amerikanere, nettopp fordi vi har offentlighet rundt lønnsforhold.

– Det er fortsatt mulig å søke i listene?

– Politikerne later som om dette bare er en liten justering, men det sosiale stigmaet ved å bli oppfattet som en «snoker» har på en utrolig effektiv måte begrenset åpenheten rundt lønnsforhold og skatt. Det er et demokratisk problem, sier Cappelen.

– Sunne prinsipper



Statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet avviser bekymringen til Cappelen.

– Vi har innført sunne prinsipper som ikke svekker åpenheten, men som styrker rettighetene til den enkelte skattyter. Dette viser at regjeringens tiltak virker. Alle som trenger tilgang har det i dag, men vi begrenser unødig snoking i folks privatliv, skriver Næsje i en epost via departementets kommunikasjonsavdeling.