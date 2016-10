Høyre mener Støre har regnet feil – frykter skatte-sjokk

Høyre-statsråd og nestleder Jan Tore Sanner har regnet på Arbeiderpartiets valgløfter og frykter en skatteregning på minst 26 milliarder kroner.

– Over tid har Arbeiderpartiet strødd om seg med så fete valgløfter at de ikke kan gjennomføres uten at arbeidsplasser og bedrifter vil få en skatteskjerpelse – et skattesjokk, sier Sanner til VG.

Kommunal- og moderniseringsministeren har fått bistand fra blant annet Finansdepartementet til å regne på hvor mye ti valgløfter fra Arbeiderpartiet vil koste.

Ifølge Høyre og regjeringens beregninger koster disse løftene til sammen et sted mellom 15,6 og 22,75 milliarder kroner mer enn det Ap har beregnet.

Dersom denne ekstraregningen skal finansieres med skattepenger, vil Aps totale skatteregning bli på over 26 milliarder kroner, ifølge Sanners beregninger.

Grafikk: Anders Bergan

I trontaledebatten tirsdag, og i sin retorikk utover høsten og vinter, planlegger Høyre å bruke akkurat dette regnestykket i sin argumentasjon mot Ap.

Og her er Sanners hovedargument:

I sine alternative budsjetter har Ap lagt inn en rekke forslag. Men ifølge Sanner er flere av anslagene til Ap feil.

Totalt mener Høyre at Arbeiderpartiet mangler minst 15 milliarder kroner for å få sitt budsjett til å gå opp.

Og da tror Sanner raskt at Ap vil sende regningen til skattebetalerne.

– Nå må Støre komme ut av tåkeheimen. Arbeiderpartiet har i lang tid gitt inntrykk av at deres valgløfter kan gjennomføres bare ved å gå imot regjeringens skattereduksjoner. Men nå har Ap gitt så store løfter at det vil gi store skatteskjerpelser, som vil ramme bedrifter som nå opplever usikre tider, sier Sanner.

– Vi er i en annen tid enn gullårene vi har bak oss. I et par tiår har økonomien handlet om litt mer til litt flere. Nå går vi inn i en ny periode som krever tøffere prioriteringer. Det er uansvarlig av Støre hvis han skal skattlegge noe i nærheten av de beløpene vi her snakker om på norske arbeidsplasser, selv om det jo er mye hyggelig på utgiftssiden.

ADVARER: Høyre-nestleder Jan Tore Sanner.

– Og da driver ikke du med hyggelig politikk?

– Jo, i aller høyeste grad, men det er ikke hyggelig å gi skattesjokk til arbeidsplasser og arbeidstagere, sier Sanner.

Men Sanners utregning er feil, skriver Truls Wickholm, et av Aps medlemmer i Stortingets Finanskomite.

– Sanners regneferdigheter står i stil med hans evne til å gjennomføre kommunereformen, altså til stryk. For det første er Sanners oversikt uriktig. Dernest er beløpene han presenterer feil. At Arbeiderpartiet har større ambisjoner for fellesskapet enn Høyre og Frp er ingen hemmelighet, men i motsetning til dem, så dekker vi inn utgiftsforslagene våre krone for krone med forslag til inndekkinger, skriver Wickholm i en e-post til VG.

Han mener Høyre og Frp har lav troverdighet når de snakker om inndekning i budsjettarbeidet.

– Høyre- og Frp-regjeringen bør gå litt stillere i dørene når det gjelder finansiering av løfter. Før 2013 sa de at skattekuttene de gir til de med mest fra før skulle finansieres gjennom avbyråkratisering. Nå har vi fasiten. Pengene er tatt fra Pensjonsfondet og det har aldri vært flere byråkrater enn etter tre år med Høyre og Frp-styre.