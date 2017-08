Hagen kontrer i formuesskatt-debatten: Jeg sutrer ikke

Stein Erik Hagen sier han ikke ønsker lavere skatt. – Jeg ønsker mer rettferdig skatt.

Hagen har blitt fremstilt som en rik skattesutrer etter at han i DN tirsdag gikk hardt ut mot formuesskatten på arbeidende kapital.

Han viste til at familien har spart 2,2 milliarder kroner i formuesskatt på at formuen ble med på flyttelasset til datteren Caroline Hagen Kjos (33) da hun flyttet til Sveits i 2009.

Fakta: Formuesskatt på arbeidende kapital Arbeidende kapital i formuesskatten er maskiner og annet som er nødvendig for å drive en bedrift.





Det betyr at private eiendeler, som for eksempel en båt, penger i banken eller aksjer ikke faller inn i denne kategorien, som omfattes av vanlig formueskatt.



– Alle må betale skatt

Hun eier tilnærmet 100 prosent av familiens aksjer, selv om faren har kontroll gjennom stemmeberettigede aksjer.

– Jeg sutrer ikke: Jeg mener dagen skattenivå er til å leve med – og jeg mener det er viktig at alle må betale skatt for å utvikle den norske velferdsmodellen. Men jeg vi ha en rettferdig skatt, og det har vi ikke i Norge i dag, fordi utlendinger slipper å betale formuesskatt. Det er dypt urettferdig, og vil over tid bidra til at flere norske bedrifter vil komme på utenlandske hender.

Færre norske eiere

Han viser til at det norske eierskapet er under press.

– Ved Oslo Børs er nå 36,7 prosent eid av utlendinger, mens andelen norsk privat eierskap er 20,5 prosent. Jeg mener det private norske eierskapet er truet og formuesskatten på arbeidende kapital er en av de viktigste årsakene: Det er både konkurransevridende og urett at utenlandske eiere slipper en skatt som norske eiere og bedrifter må betale. Det er mitt hovedanliggende. Det er bedre at beskatningen vris over på andre skatter.

– Som hva?

– Jeg mener det er bedre med økt selskapsskatt for å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. Da må også utenlandske eiere bidra. Eiendomsskatt er en annen skatt, som er bedre enn formueskatten, sier Hagen.

Han liker dårlig at det er blitt en debatt om han og hans families rikdom. Aksjemekler Jan Petter Sissener sa til VG onsdag at det høres ut som han gråter for «sin syke mor».

Eierskap Oslo Børs Aksjonærer 2016 1999 Utlendinger 36,7 32,7 Norske privat 20,5 29,8 Stat/kommune 33,4 16,9 Fond 8,4 7,5 Andre 1 13,1 Oversikten viser aksjonærer ved Oslo Børs i 2016, sammenliknet med 1999, som er første år tilgjengelig på Oslo Børs hjemmesider. Utlendingers eierandel sank noe utover på 90-tallet, men toppet seg i 2006/2007, da deres andel var rundt 40 prosent. Den høyere andelen «andre» i 1999 var i hovedsak banker og pensjonskasser. Kilde: Oslo Børs

Hagen forbeholder seg retten



Nyhetssjef Mímir Kristjánsson i Klassekampen sier Hagens manglende vilje til å betale skatt, ikke gjør det lett for alle lokale grundere som trenger å få redusert formuesskatten.

– Jeg vi forbeholde meg retten til å delta i samfunnsdebatten i saker hvor Norge er på ville veier. Jeg argumenterer ikke for at skattene i Norge skal ned, det er en annen debatt, men går ut mot en skatt som er veldig skadelig for norsk eierskap. Så får man sette opp andre skatter tilsvarende proveny-effekten av å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital.

Skogen Lund



NHO-sjef Kristin Skogen Lund er inne på samme vurderinger som Hagen: hun vil bytte ut formuesskatten på arbeidende kapital med en statlig eiendomsskatt.

– Det er ikke vår jobb å skape nye skatter, men det er mange måter å sikre at ingen blir nullskattytere på. Statlig eiendomsskatt er et alternativ, sier Skogen Lund til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Leder Olaf Thommessen i Bedriftsforbundet sier formuesskatten ikke bør fjernes med tanke på Hagen, Jens Ulltveit-Moe eller Øystein Stray Spetalen.

– Det er ikke dem det er synd på, men på en halv million småbedriftseiere som må betale formuesskatt av driftsmidlene sine. Mange må ta opp lån for å betale formuesskatten. Det er for dem denne skatten er så ødeleggende, sier han.

Formuesskatten på arbeidende kapital utgjør rundt 7,5 millarder kroner.

Siv Jensen avviser



Finansminister Siv Jensen (Frp) sier de må finne løsninger som ikke øker selskapsskatten eller eiendomsskatten.

– Jeg er helt enig i at formuesskatten på arbeidende kapital er hemmende, med det blir helt feil å sende regningen til vanlige folk gjennom økt eiendomsskatt. Frp går til valg på å fjerne eiendomsskatten, ikke øke den. Vi mener det er rom for å gjøre noe med formuesskatten på arbeidende kapital uten å innføre mer eiendomsskatt.

– Når det gjelder selskapsskatten, så har vi i skattereformen blitt enige om å redusere den, for å tilpasse den til nivået våre konkurrentland har. Flere andre land har lavere selskapsskatt og ingen formuesskatt, så jeg ser ingen grunn til at vi skal øke den ene skatten for å kompensere for kutt av den andre, sier Jensen.

