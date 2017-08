Frp-Siv etter skattebråket: Vil ikke prioritere nye kutt i formuesskatten

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen lover at hennes parti vil prioritere skattelettelser til folk flest foran ytterligere kutt i rikingskatten de neste årene.

– I de neste fire årene så kommer vi til å ha andre lettelser som er viktigere for oss, og derfor vil vi ikke prioritere store kutt i formuesskatten, sier Jensen til VG.

Nullskattytere



Den siste uken har VG omtalt hvordan Høyre og Erna Solbergs planlagte skattekutt vil gi Norge 3900 flere nullskattytere, hvor flere av de fremtidige nullskattyterne er mangemillionærer.

Jensen etterlyser debatt om andre skatter enn formuesskatten, og viser til at den er en skatt med begrensede inntekter for staten og kommunene.

Frp-lederen sier hun er mer opptatt av skattene folk flest betaler.

– Vi vil prioritere å fjerne eiendomsskatten, gjøre betydelige reduksjoner i inntektsskatten og lavere avgifter. Dette er viktigere for Frp enn å kutte i formuesskatten, som debatten så langt i valgkampen har dreid seg mest om, sier Jensen, og gir VG en liste over hvilke kutt hun vil prioritere de neste fire årene, i prioritert rekkefølge:

Sivs liste



1. Fjerne eiendomsskatten.

2. Senke personskatten for folk flest, blant annet gjennom lavere skattesats og høyere bunnfradrag.

3. Senke bilavgiftene, og de største avgiftslettelsene skal gå til lavere engangsavgift, lavere årsavgift og lavere omregistreringsavgift.

Hun understreker at Frp fortsatt er motstandere av formuesskatten.

– Vi kommer ikke til å motsette oss nye lettelser i formuesskatten. VI skulle helst ha fjernet hele den skatten. Men politikk er også prioriteringer, og formuesskatten står ikke øverst på vår liste, sier Jensen.

Frps fortjeneste



Finansministeren har ingen ambisjoner om å kutte mindre i skattene, om hun får fortsette i regjering.

– Frp går til valg på betydelige skattelettelser, også denne gangen. Så langt har vi gitt folket skattelettelser på rundt 22 milliarder kroner. Nå står Frp ganske alene tilbake om å ønske store skattelettelser, etter at Høyre har varslet at de vil trappe ned lettelsene og gjøre de mer moderate enn det vi så langt har gjennomført i regjering, sier Jensen.

Hun skryter samtidig uhemmet av sin egen innsats i Høyre/Frp-regjeringen for å gi «folk flest» skatte- og avgiftslettelser.

– Det er Frp som sørger for og er garantisten for at skattelettelsene kommer vanlige folk til gode. Desto større Frp blir, desto større blir skattelettelsene til vanlige folk. I denne perioden har vi bevist det ved at vi fikk fjernet arveavgiften og reduserte bilavgiftene.

– Er det Frp som har æren for det?

– Jeg tror alle har fått med seg at det ikke ville skjedd hvis ikke Frp satt i regjeringen, sier Jensen.