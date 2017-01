Frp-Siv advarer mot Støres avgiftssjokk: – En knyttneve i ansiktet på arbeidsfolk

Finansminister Siv Jensen (Frp) sier Arbeiderpartiets nye skatte- og avgiftsløfter er juks og bløffmakeri. Hun mener Ap-leder Jonas Gahr Støre forsøker å lure «folk flest».

– Det er noe som ikke stemmer med disse regnestykkene. Det skal jeg sette meg ned og finne ut av, sier Frp-lederen til VG.

Hun snakker om Arbeiderpartiets ferske skatteløfte: Partileder Støre lover at han de neste fire årene vil øke skattene med 15 milliarder kroner – maks.

Slik vil Støre øke skatten din



Forslaget til nytt partiprogram for Ap Programkomiteen i Arbeiderpartiet foreslår at dette skal bli det nye løftet på skatt i Arbeiderpartiets nye partiprogram: «Vi går for stortingsperioden 2017-2021 til valg på en skatteprofil og et samlet skatte- og avgiftsnivå i tråd med vårt forslag til statsbudsjett for 2017 og fullføring av skattereformen for bedriftsbeskatning fra 2016. Denne skatteprofilen innebærer at vanlige lønnsinntekter beskattes om lag som i dag eller lavere, mens formue og høye inntekter får økt beskatning. Avgiftssystemet skal brukes aktivt for å stimulere til miljøvennlige valg og bedre folkehelse. Skatteforliket fra 2016 skal gjøre det mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser. Dette innebærer at selskapsskattesatsen skal reduseres ytterligere samtidig som utbytteskatten økes, skattehull tettes og mulighetene for å drive kunstig inntektsskifting skjerpes.»

I en epost til VG redegjør Arbeiderpartiet for hvordan denne økningen skal skje:

• Formue – om lag 5 mrd. (økt sats, redusert verdifastsettelse på aksjer/driftsmidler, høyt bunnfradrag som skjermer folk flest)

• Inntekt – om lag 2 mrd. (lavere eller uendret skatt for tre fjerdedeler, noe høyere for inntekter over 1 mill.)

• Redusert selskapsskatt og tette skattehull i tråd med selskapsskattereformen – om lag 3 mrd.

• Avgifter – om lag 5 mrd. med hovedvekt på klima

Overfor VG skryter finanspolitisk talsperson Marianne Marthinsen av at partiet garanterer at skattene for personer med inntekt under 600.000 vil være uendret eller vil bli lavere dersom Ap får regjeringsmakten.

– Det er en bløff! Arbeiderpartiet forsøker å gi inntrykk av at vanlige folk skal få lavere skatter. Inntektsskatten er én ting, men når du kommer med en heftig avgiftsregning på fem milliarder kroner, så vet alle at det rammer vanlige arbeidsfolk. Det er alvorlig at de prøver å lure folk på denne måten. Jeg kan bare advare alle der ute om å holde hardt på lommebøkene sine – eller la være å stemme Arbeiderpartiet, da, sier Jensen.

Knyttneve i ansiktet



– Hva tenker du om denne avgiftsøkningen?

– Det er ingen tvil om at dette vil ramme vanlige arbeidsfolk i hverdagen. De kan kalle det klimaavgifter, men det går rett inn i det vi bruker i hverdagen vår, som drivstoffavgifter og andre bilrelaterte avgifter. Støre sender en knyttneve rett i ansiktet på vanlige arbeidsfolk som går på jobb for å tjene sine egne penger hver dag. Det er det han gjør, sier finansministeren.

Arbeiderpartiet svelger også unna en del av skattelettelsene på 21 milliarder kroner som Høyre/Frp-regjeringen har gjennomført.

Tror bare på løftebrudd



Men Siv Jensen har ingen tro på at Ap vil klare å holde løftet om maksimalt 15 milliarder i skatteøkninger.

– Jeg har vanskelig for å tro at de klarer å holde seg under 15 milliarder. Ap har en enorm appetitt på økte skatter og avgifter. Det er slik de finansierer alle sine valgløfter, sier hun.

Selv om hun raljerer over Arbeiderpartiets nyerklærte skatte- og avgiftspolitikk, vil ikke Jensen tallfeste egne løfter til velgerne.

– Det er ganske stor forskjell på skjerpelser og lettelser, og vi pleier ikke tallfeste dette da vi må ta det ett budsjett av gangen, sier Jensen.