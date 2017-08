Ernas skatteplan: Milliardærarvinger kan bli nullskattytere

Erna Solbergs løfte om å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital vil gi Norges to rikeste kvinner, Ferd-arvingene Alexandra (21) og Katharina Andresen (22), muligheten til å bli nullskattytere.

Nye tall fra finansminister Siv Jensen (Frp) avdekker hvordan en fjerning av formuesskatt på såkalt arbeidende kapital vil slå ut:

• 3900 flere personer vil bli nullskattytere.

• 1100 av disse har nettoformuer over tre millioner kroner.

• 500 flere personer med nettoformuer over 20 millioner kroner vil betale under 50.000 kroner i året i skatt.

– Prinsippet mitt er at de som har inntekt skal betale skatt. Så lenge du ikke har en reell inntekt, så mener jeg at du ikke skal betale formuesskatt på arbeidende kapital, sa Solberg til VG 1. august i år.

For to uker siden skrev VG at Solbergs løfte om å fjerne den omstridte formuesskatten på arbeidende kapital ville føre til flere tusen nyenullskattytere.

Den gang kunne ikke Finansdepartementet oppgi mer konkrete tall om hvor mange av disse som hadde større formuer. Men nå har departementet og Statistisk sentralbyrå (SSB) altså fått regnet ut mer detaljerte tall.

I skatteforliket på Stortinget fra mai i fjor, skrev de borgerlige partiene med Høyre i spissen dette om hvordan en fjerning av formuesskatten på arbeidende kapital kunne skje:

«Flertallet viser til at en måte å redusere skatten på arbeidende kapital på vil være å benytte en verdsettelsesrabatt som grunnlag for lettelser i formuesbeskatning på aksjer og driftsmidler». Dermed vil en økning av dette til 100 prosent frita aksjer og driftsmidler fra formuesbeskatning.

Fra 60 til null

ARVING: Katharina Gamlemshaug Andresen (22). Her på et bilde fra 2016. Foto: Trond Solberg , VG

To av dem som kan bli nullskattytere, og altså ikke betaler inntektsskatt eller formuesskatt, er Ferd-arvingene Alexandra (21) og Katharina Gamlemshaug Andresen (22).

Søstrene er i skattelistene for 2015 (siste tilgjengelige skattetall) oppført med rundt syv milliarder i formue hver. Formuene er i sin helhet plassert i aksjer i familieselskapet Ferd AS.

Søstrene eier rundt 42 prosent hver av familiekonsernet, tidligere kjent som Tiedemanns. Selskapets styreleder er søstrenes far, Johan H. Andresen (56).

Aksjene, da verdt rundt 12 milliarder, arvet søstrene da de var 11 og 12 år gamle.

Ikke skattbar inntekt

Alexandra Andresen, som i 2015 var bosatt i Danmark, er oppført med rundt 14.000 kroner i inntekt, mens søsteren Katharina Andresen er oppført med null kroner i inntekt.

ARVING: Alexandra Andresen. Her på et bilde fra 2013. Foto: Janne Møller-Hansen , VG

For Katharina Andresens del vil det si at hun ikke har skattbar inntekt, mens formuen på syv milliarder gir Staten inntekter gjennom formuesskatten. I 2015 står hun oppført med solide 60 millioner kroner i innbetalt skatt.

Hun er i dag student ved Handelshøyskolen BI i Oslo.

VG er ikke kjent med de to søstrenes ligningstall for 2016, og kjenner ikke til deres formues- eller inntektssituasjon for inneværende år.

Familien har selv omtalt formuen sin i en artikkel i familiekonsernets eget magasin, Ferdmagasinet, fra mars 2013.

I intervjuet forteller Katharina Andresen at hennes formue i sin helhet kun eksisterer «på papiret».

– Det er jo ikke slik at pengene står på bankkontoen min, forklarer Andresen.

«Viktig å fjerne»

VG har forsøkt å komme i kontakt med søstrene Katharina og Alexandra Andresen, men har kun fått svar fra deres far, Johan H. Andresen. På vegne av familien svarer Andresen i en tekstmelding om familiens formue og skatteposisjon:

«Ferd er et selskap som alltid har likviditet til å kjøpe bedrifter, utvikle bedrifter, og til å utbetale utbytte for at eierne skal kunne betale skatt. For de bedriftseiere som har alle sine aktiva i en operasjonell bedrift, og for dem som arbeider der derimot, og derfor ikke nødvendigvis har likviditet til å betale formuesskatten, er det viktig å få fjernet skatt på arbeidende kapital. Utover det har vi ingen kommentarer», skriver Andresen til VG.

MILLIARDÆR: Johan H. Andresen på Grand Hotel i februar i år. Foto: Frode Hansen , VG

Skatteekspertene: Derfor blir de nullskattytere

Bjørn Sandvik, førsteamanuensis i økonomi ved Universitetet i Bergen, bekrefter at Andresen-søstrene kan bli nullskattytere med regjeringens forslag, siden deres formue er i Ferd-aksjer og de står uten inntekt. Ifølge det offentlige eiendomsregisteret er heller ikke søstrene oppført med egen privateid bolig.

– Ja, hvis de ikke eier egen bolig, så slipper de skatt hvis reglene blir som dette, sier Sandvik.

Bettina Banoun, partner og skattejurist i advokatselskapet Wiersholm forklarer at hvis hele formuen er plassert i aksjer og man ikke har inntekt, vil man ikke betale skatt av formuen før man tar ut utbytte, får annen inntekt eller skaffer seg personlige formuesobjekt.

– Dette var for så vidt tanken med skattereformen fra 2006, hvor man innførte utbytteskatten mot at formuesskatten skulle nedbygges. Men formuesskatten ble ikke nedbygget. I stedet ble formuesbeskatningen av aksjer omtrent tredoblet ved i årene 2006–2009 ved at aksjerabatten og skattebegrensningsregelen ble opphevet, sier Banoun.

Hun vil ikke uttale seg konkret om Andresen-familien, men kommenterer formuesskatten generelt.

– Politisk har det vært mål å nedbygge formuesskatten uten at de rikeste blir nullskattytere. De rike har også et forbruk, og trenger penger for å ha noe å leve av i hverdagen. Det er naturlig at de da for eksempel har inntekter fra utbytte, som vil bli beskattet gjennom utbytteskatten. Utbytteskatten er økt de siste år. Man kan også tenke seg at man en gradvis nedbygging av formuesskatt for arbeidende kapital, slik at man ikke får fullt fritak dersom man ikke tar ut en viss annen inntekt, sier Banoun.

– Regjeringens forslag om fritak for formuesskatt på arbeidende kapital betyr at det bare er formuesskatt på personlig eide bolig og hytter.

IKKE IMPONERT: Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Brian Cliff Olguin , VG

Støre: Ekstreme utslag

– Dette viser hvor ekstreme utslag Erna Solbergs skattepolitikk kan få, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Høyre og Frp fører en politikk som øker forskjellene og vil gjøre mangemillionærer til nullskattytere. Jeg forstår svært godt at vanlige arbeidsfolk som betaler sin skatt opplever dette som dypt urettferdig. Det blir et annet Norge, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til VG, og legger til:

– Er det noe denne valgkampen har vist, så er det at Høyres rikeste støttespillere forventer enda større skattekutt i årene som kommer, med resultat at det blir flere tusen nullskattytere. Det er dypt urettferdig at vanlige arbeidsfolk skal betale mer i skatt enn de mest formuende, sier Gahr Støre.

Sanner: Særnorsk straffeskatt

Høyres nestleder Jan Tore Sanner vil ikke kommentere Andresen-familiens skattesituasjon eller andre enkelteksempler, men sier dette om kuttene i formuesskatten på arbeidende kapital:

– Hvis pengene dine er bundet opp i arbeidsplassen til folk eller utstyret de trenger for å gjøre jobben sin, det kan for eksempel være en verkstedhall eller maskiner, så skal du ikke betale skatt for det før du eventuelt selger bedriften. Vi vil fjerne den særnorske straffeskatten på norsk eierskap for å sikre likebehandling mellom norskeide jobber og utenlandske arbeidsplasser i Norge, sier Sanner, og legger til:

– Vi går til valg på et skattesystem der de som tjener mest også skal betale mest i skatt. Nullskattytere som har skatteevne skal ikke slippe unna.