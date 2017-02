Ernas nye skatte-garanti: Skal kutte skattene maks 25 milliarder

TYNSET (VG) På rundreise i Midt-Norge vil statsminister Erna Solberg bare love én ting om skattenivået de neste fire årene: Det skal kuttes med mellom 0 og 25 milliarder kroner.

Siden i fjor sommer har Solberg og resten av Høyre-ledelsen gang på gang krevd at Ap skal svare på hvilket skattenivå de vil ha etter valget til høsten. For to uker siden kom svaret: Arbeiderpartiet vil øke skattene med 15 milliarder kroner.

Aps skatteplan: 210.000 pensjonister rammes av skatteøkning

Men så ble det stille fra Solberg. Hun har nektet å konkretisere hvilket skattenivå hun går til valg på.

25 milliarder



Det står i sterk kontrast til hva Erna Solberg & Co. lovet velgerne før hun ble valgt til statsminister. I 2013 lovet Høyre at skattene skulle kuttes med inntil 25 milliarder kroner, og at formuesskattene skulle kraftig reduseres med flere milliarder.

Nå, i dette intervjuet med VG, gjentar imidlertid Solberg det samme løftet:

– Vil du gi samme garanti nå?

– Ja, jeg ser ikke for meg at vi kommer til å bruke mer skattelettelser enn det. Vår ambisjon i det nye programmet er at vi skal ha mindre skattelettelser i neste periode. Hvor mye det blir vil jeg ikke tallfeste, sier Erna Solberg til VG.

– 25 milliarder er maks?

– Sånn det ser ut nå så er det uaktuelt. Det er heller ikke rom for det i økonomien, slik det ser ut nå. Og det er heller ikke nødvendig å gå så høyt for å gjennomføre det vi mener er nødvendige skattelettelser i neste periode, sier Solberg.

Erna om pengebruken: – Folk har ikke peiling



Flertall krever skatte-svar



SULTEN PÅ SKATTEKUTT: Erna Solberg nyter en kringle under et besøk til Frankmotunet behandlingssted for rusavhengige i Folldal. Foto: Krister Sørbø , VG

Selv om Solberg ikke vil avklare hvor store skattelettelser hun vil gi, så ser velgerne ut til å ville vite det:

I en meningsmåling InFact har utført for VG svarer 63,6 prosent at Høyre bør avklare hvor store skattelettelser de vil gjennomføre. 19,8 prosent mener det er greit at Solberg ikke svarer på det spørsmålet, mens 16,5 prosent ikke har noen mening om saken.

– Jeg forstår at folk synes det er greit å vite hvilket skattenivå vi skal ha. Men mitt svar til det er at jeg mener det er uansvarlig å låse seg til et skattenivå, og hvis man ikke leverer på det så er det løftebrudd. Vårt skattenivå vil alltid avhenge av hva norsk økonomi trenger.

– Og da trenger ikke velgerne å få vite hvor mellom 0 og 25 milliarder du vil kutte skattene med?

– Jeg mener det er en forskjell på hvis du skal øke skattene. Hvis du skal øke byrdene på folk, så må de få vite det før et valg.

Les også: Erna vil kjempe for lavere formuesskatt

Alle skal få



– Folk trenger ikke å vite det hvis du skal kutte skattene?



– Nei, fordi det er en lettelse for folk. Og alle skal få skattelettelser med Høyre.

– Men for samfunnet blir skatteinntektene da mindre. Hvis inntektene skal reduserer, bør ikke folk få vite det?



– Det er sånn at vi tror mest på vekstfremmende skattelettelser.

– Hvor mye har skatteinntektene økt som følge av det vekstfremmende skattelettelsene dere har gjennomført i regjering?



– Det er vanskelig å måle på kort sikt hvor mye vi har hatt i vekst på det. Det tar flere år før vi kan se dette i forskning. Jeg har ikke noe tall nå på hvor lang tid det tar før vi ser dokumentasjon på det. Vi har heller ikke satt i gang noe forskning på dette feltet.

– Ville det ikke vært redelig av deg å fortelle velgerne hva din ambisjon er?



– Nei, fordi vi ikke har et sånt nivå. Det er det Arbeiderpartiet som har. Vi sier heller ikke hvor mye vi skal bevilge til samferdsel, forskning eller annet heller. Det kommer an på den økonomiske situasjonen, sier Solberg.