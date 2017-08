Ernas nullskattytere: Flere er mangemillionærer

Erna Solbergs løfte om å fjerne formuesskatten på såkalt arbeidende kapital vil føre til at flere personer med formuer på over 10 millioner vil bli nullskattytere, ifølge SSB.

– Hvis du ikke har skatteevne, så skal du heller ikke betale skatt, sier Høyres nestleder Jan Tore Sanner til VG.

Denne uken omtalte VG at Erna Solbergs løfte om at formuesskatten på såkalt arbeidende kapital vil gi Norge 3900 flere nullskattytere. Men tallene fra Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå (SSB) ga ikke klare indikasjoner på hvor formuende disse nullskattyterne er.

Mangemillionærer



Nå bekrefter SSB overfor VG at 1800 av disse er personer med formuer under én million kroner.

Samtidig skriver SSB i en epost flere av nullskattyterne er nordmenn med solide formuer:

Fakta: Formuesskatt på arbeidende kapital Arbeidende kapital i formuesskatten er maskiner og annet som er nødvendig for å drive en bedrift.

Det betyr at private eiendeler, som for eksempel en båt, penger i banken eller aksjer ikke faller inn i denne kategorien og derfor fortsatt skal betale formuesskatt hvis denne oppdelingen innføres.

I Norge har flere ekspertutvalg avvist at et system med forskjellig skatt på arbeidende og annen kapital kan fungere i praksis.

I budsjettavtalen med regjeringen i fjor fikk Kristelig Folkeparti gjennomslag for en egen utredning av fritak for arbeidende kapital i formuesskatten.

«Det finnes personer med netto ligningsformue over 10 mill. kroner blant de om lag 3900 personene som får redusert skatten til null ved fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital», skriver Runa Nesbakken ved Forskningsavdelingen hos SSB.

SSB sier til VG at de ikke opplyser om antallet skattytere dersom tallet befinner seg mellom 0 og 400.

Men i en annen beregning, hvor hele formuesskatten blir fjernet, fant SSB at antallet nullskattytere med formue over 10 millioner ville øke med 600.

Beregningene er basert et utvalg fra SSBs inntektsstatistikk for husholdninger i 2014, men er fremskrevet til 2017.

Bekymring



Solberg uttalte til VG at det ikke bekymret henne at hennes skatteløfte vil føre til flere nullskattytere, og viste til at hun mener det kun er dem med «reelle inntekter» som skal betale skatt.

– Betyr det at dersom du har mange millioner i formue plassert i bedrifter, men ikke har inntekter, avkastning, utbytte eller på annen måte er i en skatteposisjon ellers, så er det greit at du slipper å betale skatt?

– Hvis pengene dine er bundet i en bedriftsbygning eller maskiner, så skal du ikke betale skatt for det. Men vi skal sikre oss at alle de som har inntekter fortsatt betaler skatt av dette. Nullskattytere som har skatteevne skal ikke slippe unna, sier Sanner.

Rikeste i landet



I 2011 skrev Erna Solberg boken «Mennesker, ikke milliarder» hvor hun lovet at hun ikke ville sitte i en regjering som ga Norge flere nullskattytere. Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre mener Solberg nå har snudd.

– Som regjeringssjef foreslår hun imidlertid å gjøre personer med 10 millioner kroner i formue, som altså er blant den rikeste ene prosenten i Norge, til nullskattytere. Det strider mot grunnleggende norske verdier, og rokker ved en samfunnskontrakt hvor vanlige folk med vanlige lønninger betaler skatt og skal sitte og se på at de med mest ikke gjør det, sier Støre til VG.

Folkets delt



Solberg og Høyre har gjentatte ganger, senest på NRK denne uken, hevdet at kutt i formuesskatten bidrar til å trygge og skape jobber i Norge. Påstanden er omstridt, og Solberg ser ikke ut til ha overbevist folket.

Hele 42,5 prosent svarer at de ikke er enige i Solbergs resonnement, mens 33,8 prosent svarer at de er enige.

– Jeg registrerer det, men tallene viser også tydelig at Ap og Gahr Støre har liten støtte for sitt forslag om å øke skatten på norske arbeidsplasser. Det er dobbelt så mange som vil redusere eller fjerne formuesskatten, sier Sanner.

Støre har en helt annen tolkning av de samme tallene.

– Dette viser at Erna Solbergs plan om å bruke flere milliarder på skattekutt til de fem prosent rikeste i landet ikke har støtte blant folk. De tror ikke på Solbergs påstand om at kuttene skaper jobber. Jeg tror landets lønnstagerne som de siste årene har opplevd de svakeste lønnsoppgjørene på mange tiår og pensjonister som har fått redusert sine pensjoner tre år på rad har problemer med å skjønne hvorfor store, effektløse skattekutt til de helt i toppen skal prioriteres foran arbeid, skole og eldreomsorg, sier Støre.