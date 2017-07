Erna om Støres skatteløfte: – Mange flere kan få skatteøkning enn det Ap sier

BERGEN (VG) Statsminister Erna Solberg (H) advarer velgerne mot å tro på Ap-leder Jonas Gahr Støre når han sier han ikke skal øke skattene med mer enn 15 milliarder.

– Det er bare å se på byene Ap styrer. Der øker skattene mye mer enn hva de lovet på forhånd. Det er ingen grunn til å tro at Ap vil gjøre noe annet hvis de får styre landet. Det blir fort sånn at mange flere kommer til å få skatteøkninger enn det Ap sier, sier Solberg til VG.

Aps skatteløfte Arbeiderpartiet lover at skattenivået i Norge de fire neste årene skal økes med inntil 15 milliarder kroner. Samtidig skal ingen med inntekt inntil 600.000 kroner få økt inntektsskatt.

Høyre-lederen startet lørdag partiets valgkamp i hennes egen hjemby, Bergen. På Torgallmenningen holdt Solberg tale, før hun dro videre til Akvariet i Bergen for å hilse på dyr og velgere.

Tror ikke på løftene



Til VG kommenterer Solberg hvordan hun vurderer Arbeiderpartiets avklaringer om hvem de vil samarbeide med etter valget.

Støre sa til VG tirsdag at han utelukker et samarbeid med Miljøpartiet De Grønne og Rødt. Han åpner likevel for å forhandle budsjett med disse to partiene, selv om han omtaler det som svært lite sannsynlig.

Onsdag stilte Støre et ultimatum til Rødt og MDG: Hvis de skal være med på budsjettforhandlinger, må de akseptere Aps skatteopplegg.

Men statsministeren har altså ingen tro på dette skatteløftet fra Støre.

– Det eneste velgerne kan stole på er at Arbeiderpartiet kommer til å øke skattene. Så lover de å sette en grense, men vi har jo sett hvordan det har gått når Arbeiderpartiet må samarbeide med Rødt i Bodø og Oslo. Der lovet de at mange skulle skjermes fra skatteøkninger, og likevel har det blitt kraftige skatteøkninger, sier Solberg.

SLEIPT:Erna Solberg kysset en sjøløve på Akvariet i Bergen lørdag. Foto: Harald Henden , VG

Skryter



Hun mener også historien viser at Aps skatteløfter ikke er til å stole på.

– I 2005 lovet Arbeiderpartiet at de ikke skulle øke skattene. Men selv om skattenivået ikke ble økt, så var det mange som fikk mye høyere skatter enn de hadde fra før fordi Ap omfordelte skattene voldsomt, sier Solberg.

Høyre-lederen kritiserer også Støre for å skryte på seg regjeringsalternativer som ikke eksisterer når han snakker om å samarbeide med KrF og Venstre etter valget.

– Jeg merker meg at Støre inkluderer KrF og Venstre i sin plan. KrF og Venstre har ikke sagt at de vil ha et sånt samarbeid, men ønsker å fortsette et samarbeid med Høyre. Sånn sett tegner Støre bilder av et regjeringssamarbeid som ikke er realistisk.

Uklart

VIL ØKE SKATTENE: Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

– Et luftslott?



– Jeg bruker ikke sånne ord. Men velgerne får ta stilling til om de mener det er mer avklart nå enn tidligere. Støre har vist til to alternativer, det rødgrønne og et med Senterpartiet, KrF og Venstre. Også viser jo mange målinger at de også vil trenge støtte fra Rødt og MDG. Partier på vippen kan få stor innflytelse, sier Solberg, og legger til:

– Velgerne bør merke seg at det er helt uklart hvilken politikk du får hvis du stemmer på noen av de rødgrønne partiene. Det avhenger helt av hvem Ap skal samarbeide med.

I en tekstmelding til VG skriver Støre at han

«Til forskjell fra Høyre er Ap tydelige og ærlige til velgerne med et klart løfte om skattenivå og om hvem vi kan sitte i regjering med. De neste årene vil trygg eldreomsorg, en bedre skole og innsats for å få flere i arbeid være viktigere enn skattekutt til de som har mest fra før. Erna Solberg prøver å vri seg unna å si hvor store skattekutt hun vil gi, men antyder rundt 25 milliarder mens Frp lover 50 milliarder. Da må det kuttes andre steder, som eldreomsorg, skole og helsetjenester», skriver Støre.