Erna gir 160 ganger mer i skattekutt til Norges rikeste

Høyre-leder Erna Solberg fortsetter å bruke milliarder av kroner på skattekutt. De største kuttene skjenker hun Norges mest eksklusive klubb: De aller rikeste.

Statsminister Solberg og Frp-leder Siv Jensen lovet å kutte skattene for folk flest da de gikk inn i regjering i 2013.

Et halvt år før valget har finansminister Jensen regnet på hvordan skattekuttene har fordelt seg. Tallenes tale er klar:

Folk flest – eller 94 prosent av befolkningen – har i snitt fått 3637 kroner i skattekutt. Det tilsvarer omtrent 10 kroner om dagen.

Folk flest – eller 94 prosent av befolkningen – har i snitt fått 3637 kroner i skattekutt. Det tilsvarer omtrent 10 kroner om dagen.

En annen og mye mindre gruppe nordmenn har derimot Erna og Siv vært langt mer rundhåndet med: Norges 1600 rikeste personer.

Disse 1600 personene er del av den eksklusive klubben som har 100 millioner eller mer i formue. Og hver og en av dem har i snitt fått 575.000 kroner i skattekutt i året – eller omtrent 1600 kroner dagen.

Dermed har Norges superrike fått 160 ganger mer i skattekutt enn folk flest, viser tallene Siv Jensen selv har sendt Stortinget i et skriftlig svar på spørsmål fra Arbeiderpartiet.

Tallene tar ikke høyde for endringer i avgiftsnivået i Norge, som Høyre/Frp-regjeringen har økt med nær fire milliarder kroner på snart fire år, eller andre avgiftsendringer og mindre justeringer gjort i skatteregimet.

Svært få nordmenn får så mye som en halv million i årlige lettelser. Den eneste på Stortinget som befinner seg i den eksklusive klubben av Norges rikeste er Høyres stortingsrepresentant fra Oslo, Nikolai Astrup, med en ligningsformue på 342 millioner i 2015.

– Feil kurs



Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre er nok en gang rystet over skattekuttene:

– Dette er en oversikt som viser at vi er på feil kurs. Regjeringen har gjennom fire år kuttet skattene med 25 milliarder kroner og økt avgiftene med nesten fire milliarder kroner. Nå ser vi fasiten for hvordan skattekuttene fordeler seg, sier Støre, og legger til:

– De fleste har nok merket lite til skattekuttene. Den ekstra tikroningen det store flertallet har fått, forsvinner fort på Frp/Høyre-regjeringens økte avgifter, bompenger, egenandeler og barnehagepriser, sier Ap-lederen.

Tallene fra Frp-finansministeren viser også at mens 44,5 prosent av pengene som er brukt på skattekutt har gått til den femdelen av befolkningen med de største formuene, så har halvparten av befolkningen fått kun 29 prosent av skattekuttene.

Høyre-leder og statsminister Erna Solberg har gang på gang argumentert med at hennes skattekutt er «vekstfremmende» og dermed bidrar til å skape arbeidsplasser i Norge. Støre sier det er en bløff.

– Regjeringens skattekutt fører til større forskjeller mellom folk, og øker budsjettunderskuddet, men de bidrar ikke til jobbvekst. Finansdepartementet kan ikke tallfeste en slik effekt. Regjeringens egne ekspertutvalg klarer det ikke. SSB finner at skattekutt er en svært lite effektiv måte å skape nye jobber på, sier Støre til VG.

– Feil retorikk



Statsminister Erna Solberg mener at tallene viser at alle inntektsgrupper har fått skatteletter, og at Aps skatteretorikk er helt feil.

– De fleste skattekuttmilliardene har gått til de uten eller med lavest formue. En familie med normale inntekter og boliglån har fått mer enn 8000 kroner i skattelette, sier hun.

Solberg viser til at Ap vil øke skattene for folk og på norske arbeidsplasser med 15 milliarder kroner.

– Jeg har ikke hørt at næringslivet mener kostnadsnivået i Norge er så lavt at skatteøkningene står på ønskelisten. Det er spesielt at Støre mener vanlige folk ikke merker hvor mye skatt de betaler. Han burde lytte til folk i Bodø og Oslo som i disse dager har fått store skatteregninger i posten fra Ap som følge av økninger i eiendomsskatten, sier hun.

– Vi har vist at vi klarer å redusere ventetidene for helsehjelp, øke byggingen av vei og jernbane, gi rekordmange lærere etter- og videreutdanning samtidig som vi har redusert skattene på arbeidsplasser og for vanlige familier, sier Solberg.