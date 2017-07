Erna åpner for flere nullskattytere: – Bekymrer meg ikke

ORRESTRANDEN (VG) Statsminister Erna Solberg lover å kutte formuesskatten med 7,5 milliarder. Det vil gi Norge nær 4000 flere nullskattytere, viser regjeringens eget regnestykke.

– At de med de største formuene i arbeidende kapital kommer best ut, det overrasker ikke meg, sier Erna Solberg til VG.

En oversikt hennes egen regjering har utarbeidet viser at dersom Høyre får fjernet formuesskatten på såkalt arbeidende kapital, vil det innebære at Norges 4300 rikeste personer vil stikke av med halvparten av skattekuttet på 7,5 milliarder kroner.

Fakta: Formuesskatt på arbeidende kapital Arbeidende kapital i formuesskatten er maskiner og annet som er nødvendig for å drive en bedrift. Det betyr at private eiendeler, som for eksempel en båt, penger i banken eller aksjer ikke faller inn i denne kategorien og derfor fortsatt skal betale formuesskatt hvis denne oppdelingen innføres. I Norge har flere ekspertutvalg avvist at et system med forskjellig skatt på arbeidende og annen kapital kan fungere i praksis. I budsjettavtalen med regjeringen i fjor fikk Kristelig Folkeparti gjennomslag for en egen utredning av fritak for arbeidende kapital i formuesskatten.

Og de 1600 rikeste i landet vil hver få i snitt 1,7 millioner i skattekutt, mens folk flest – 2,1 millioner nordmenn – ikke vil få én krone i formuesskattekutt fra Erna Solberg, viser tallene fra Finansdepartementet.

– Er du komfortabel med at de med formuer på over 100 millioner får så stor andel av skattekuttene?

– Vi kommer ikke til å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital over natten, men vi skal redusere den. Det er sånn at noen av dem som har investert mye i sine bedrifter, vil få en reduksjon av dette. Men også de med lavere inntekter får redusert skatt, sier Solberg.

– Dette er ikke et fordelingspolitisk tiltak. Det er et verdiskapningstiltak. Poenget er at bedriftene ikke skal trenge å utbetale så mye for at eierne skal klare å betale formuesskatten sin, sier Solberg.

– Men det har jo også fordelingsmessige konsekvenser?

– Ja, men de er mye mindre enn du tror. Vi er Europas nest likeste land, og vi vil fortsatt være det selv om du hadde fjernet hele formuesskatten i Norge.

– Hvorfor gjør du det ikke da?

– Fordi vi ikke har råd til det på budsjettene, sier Solberg.

Professor Jarle Møen ved Norges Handelshøyskole (NHH) sier at fjerningen av arbeidende kapital vil føre til at mange gjør skattetilpasninger.

– Det er ingen heksekunst å få ting til å bli arbeidende kapital og dermed slippe formuesskatt. La meg ta et eksempel: Hvis du har penger i banken, så kan du bare opprette et aksjeselskap som eier bankkontoen din, og dermed er pengene på kontoen blitt arbeidende kapital – og du slipper formuesskatt, sier Møen.

– Solberg viser til at mange av de rikeste vil betale skatt uansett gjennom eiendommer de eier privat og lignende?

– Ja, men det blir bare smuler sammenlignet med de store formuene som de vil slippe å betale formuesskatt for dersom skatt på arbeidende kapital fjernes, sier han.

I 2011 skrev Solberg boken «Mennesker, ikke milliarder», der hun lovet at hun «ikke ville bli med i en regjering som aksepterer at folk kan bli nullskattytere».

Seks år senere har SSB, på oppdrag fra Finansdepartementet, også beregnet at Solbergs valgkampløfte om fjerning av formuesskatten på arbeidende kapital vil føre til at 3900 flere nordmenn vil bli nettopp nullskattytere.

«Dersom formuesskatten på eiendeler omfattet av verdsettingsrabatten for aksjer og driftsmidler hadde blitt fjernet, ville antallet personer som ikke betaler personlig inntektsskatt eller formuesskatt økt med om lag 3900 personer», skriver finansminister Siv Jensen (Frp) i brevet til Stortinget.

– Vi skal fortsatt passe på at folk som reelt sett har store inntekter skal komme i en situasjon hvor de betaler skatt. Men de som ligger i sjiktet hvor de så vidt går over grensene som utløser skatt i dag bekymrer ikke meg.

– Men hvilket prinsipp har du her?

– Prinsippet mitt er at de som har inntekt skal betale skatt. Så lenge du ikke har en reell inntekt, så mener jeg at du ikke skal betale formuesskatt på arbeidende kapital, sier Solberg.

Ap reagerer

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre, som mandag brukte valgkampdagen blant annet på å spille tennis med eldre, reagerer sterkt på regnestykkene.

– Jeg er sterkt kritisk til at Solberg åpner for å gi dem med store nok ressurser muligheten til å organisere seg bort fra å betale skatt. Høyre overlater dermed regningen til vanlige arbeidstagere med vanlige lønninger, sier Støre til VG, og legger til:

– Dette er avslørende og bekrefter at skattekuttene til Høyre og Frp går til de med mest fra før. Jeg tror ikke det norske folk aksepterer en så målrettet politikk for økte forskjeller som det Høyre står for, sier Ap-lederen.