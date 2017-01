Dette er Aps skattegaranti – skatteøking for alle som tjener over 600.000 kroner

Ap vil øke skatten for inntekter over 600.000 kroner, og enda mer for dem som tjener over en million. Til sammen vi Ap trekke inn 15 milliarder mer i skatter og avgifter i sitt programutkast.

– Vårt løfte til velgerne at de som tjener under 600.000 kroner vil få en liten lettelse, eller uendret skatt. Opp til en million vil det bli en liten økning, men bare 50 til 100 kroner i måneden. For lønninger over en million vil det bli skatteøkninger, og det forsvarer vi fordi det er de som har fått de største lettelsene i denne perioden, sier Marianne Marthinsen til VG.

Onsdag ettermiddag slapp endelig Ap skatte-katten foran stortingsvalget til høsten, ut av sekken.

– Den tydeligste profilen er at den største delen skal tas av de med de sterkeste skuldrene, sier Marthinsen.

Skjerper formuesskatten igjen



Det kommer også en skjerpelse på formuesskatten på om lag fem milliarder kroner, sammenlignet med 2017-nivået. Satsen vil bli satt opp igjen til 1,2 prosent, men bunnfradraget vil være omtrent på dagens nivå, 1,45 millioner kroner.

Med den andre hånden vil Ap senke selskapsskatten ytterligere ett prosentpoeng, ned til 23 prosent. Samtidig blir den såkalte trinnskatten bli justert til at lønnsmottagerne ikke får samme lettelsene som selskapenes overskudd.

– Det er en tydelig omfordeling i dette med økt sats på formuesskatt, sier Martinsen.

– I vårt opplegg ligger også en lavere verdiansettelse, 80 prosent, av aksjer og driftsmidler. Regjeringen stoppet ved 90 prosent, legger hun til.

Fem milliarder i avgifter



Avgiftene vil i Aps opplegg øke med ca fem milliarder kroner.

– Tre milliarder vil bli hentet inn på klimarelaterte avgifter. Men vi vil også se på hvordan vi innfører dette på en mest mulig hensiktsmessig måte, sier hun.

– De skal få høyest mulig klimaeffekt, men vi må ha noe handlingsrom. Den største endringen kommer på engangsavgift på bil. Det bør bli dyrere å kjøpe en bil med høye utslipp, sier hun.

Ut over dette vil Ap ta inn igjen lettelsen på årsavgift som samarbeidspartiene sørget for fra 2017. De vil også fjerne momsfritaket på netthandel, noe som isolert utgjør nær en milliard kroner i økte avgiftsinntekter for staten.

Lavere enn i 2013



– Regjeringen har kuttet 21 milliarder i skatter og avgifter siden 2013. Hvilke kutt vil dere beholde, når dere vil øke med 15 milliarder?

– Vi har vært enig i mange av kuttene, og de opprettholdes. Vår garanti er at skatte og avgiftsskjerpelsene skal være 15 milliarder kroner, og ikke mer enn det.

– Gjelder denne garantien uavhengig av hvem Ap eventuelt skal samarbeide med i regjering, om dere vinner valget til høsten?

– Det er riktig, sier Marthinsen til VG.

Lar arveavgiften ligge



Ap vil ikke gjeninnføre arveavgiften i neste stortingsperiode, ifølge forslaget som skal endelig vedtas på partiets landsmøte.

De vil heller ikke innføre noen ny skatt på primærboligen. For dem som eier flere boliger, er verdiansettelsen allerede skjerpet og har betydning for grunnlaget for formuesskatt.

SV: Uforståelig at Ap ikke reverserer alle skattekutt



SVs finanspolitiske talsmann Snorre Valen synes det er uforståelig at Ap går til valg på å beholde seks milliarder av skattekuttene fra Høyre og Frp.

– Jeg skjønner ikke hvorfor de legger seg til høyre for Stoltenberg-regjeringen i skattepolitikken. De burde nullet ut alle skattekutt Høyre og Frp har kommet med, sier han.

SKUFFET: SVs finanspolitiske talsmann Snorre Valen mener Ap burde reversert alle skattekuttene til regjeringen og ikke bare to tredeler. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Med Aps skatteopplegg vil det ifølge Valen bli milliarder av kroner mindre til skolebarn, eldreomsorg og vei enn det de rødgrønne hadde til rådighet da de styrte.

– Når Arbeiderpartiet aldri tør å reversere eller snu skattekuttene til høyresiden, lar vi Høyre og Frp vinne. Over tid betyr det mye mindre i skatteinntekter og mindre omfordeling, sier SV-politikeren.

– Gir dette SV mindre lyst til å samarbeide med Ap i regjering i neste periode?

– Lysten til å forhandle tøft med Ap blir hvert fall større. Her er det mye å ta tak i, svarer Valen.

At Ap øker skattene for personer med inntekter på over en million og for dem som har store formuer, er ikke nok for SV-politikeren. Han påpeker at Ap bare henter inn halvparten av skattekuttet den borgerlige regjeringen har gitt til dem som tjener mellom én og to millioner.

– Da må de jo mene at bare to tredeler av regjeringens skattekutt er usosiale og urettferdige. Ap har sklidd i skattepolitikken lenge, men dette opplegget synliggjør godt forskjellen på et Ap som styrer alene og et som styrer sammen med SV, sier Valen.

Høyre: Tror ikke på garantien



Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flåtten har liten tro på at Ap vil nøye seg med 15 milliarder i skatteøkning.

– Det går vel som det pleier med Arbeiderpartiet. Vi må spenne fast setebeltene og forberede oss på betydelig høyere skatt, sier han til VG.

– De har tidligere presentert løfter som tilsier mellom 20 og 30 milliarder kroner i skatteøkning. I sine alternative budsjetter har Ap tatt høyde for hvor mye tiltakene vil koste i 2017, men jeg tror ikke de har tatt hensyn til kostnadene i årene etter det, sier Flåtten til VG onsdag ettermiddag.

Han sier at Høyre vil fortsette med moderate skattelettelser og å se på skatt på arbeidende kapital:

– Jeg tror ikke det kommer noe tall fra Høyre. Jeg synes det er uansvarlig å binde seg til et tall slik Arbeiderpartiet gjør.

– Er det ikke ærlig å gi velgerne et tall så de vet hva de har å forholde seg til?

– Det er mer ærlig å fortelle velgerne hvordan man vil legge det opp og hvordan virkningene er. Spør du velgere om hva de mener om 15 milliarder i skatteøkning, vil de bare stå der som noen spørsmålstegn, sier han.