Forretningsmann og tidligere langrennsstjerne Bjørn Dæhlie (49) mener bedriftseiere får formuesskatten «i fleisen» når de lykkes.

Med sine 15 år i næringslivet og enda flere i Idretts-Norge sier Bjørn Dæhlie at han opplever enorme forskjeller.

På et frokostmøte arrangert av tankesmien Civita i samarbeid med NHO i Oslo torsdag, gikk Bjørn Dæhlie i strupen på det han omtaler som den «særnorske formueskatten».

Skilegenden sier han har «følt det har vært litt tungt» å gå fra skisporet der suksess ble belønnet med statuer og medaljer, og over til næringslivet der gode resultater og initiativ straffes.

– Hvis bedriften din begynner å få en verdi, så får du formuesskatten som en slags medalje til slutt, sa Dæhlie under møtet, før han la til:

– Det er en uforståelig ting for meg at jeg må stå opp om morgenen og vite at jeg skal betale 10.000 kroner den dagen i formuesskatt.

«Brutal» overgang

Siden han la skistøvlene på hyllen i 2001, har Dæhlie tjent seg rik, hovedsakelig på sitt eget klesmerke og vellykkede eiendomsinvesteringer.

I fjor skrev Dagens Næringsliv at 49-åringen har fått inn nesten 400 millioner kroner på kontoen siden han la opp.

– Insitamentene innen idrett var overraskende gode og tilrettelagt. Det var til og med et eget skattesystem. Et løperfond der en utsetter all skatt til etter karrieren, sier Dæhlie til VG.

Formuesskatt Over en halv million nordmenn fikk utlignet formuesskatt i 2015, og fikk i gjennomsnitt en utlignet skatt på 231.000 kroner, der 24.000 var skatt på formue, ifølge SSB.

Denne gruppen betalte også i gjennomsnitt dobbelt så mye skatt som andre nordmenn.

Dæhlie kritiserer måten private aktører blir behandlet på i norsk næringsliv, og snakker om den enorme risikoen man utsetter seg for.

Skistjernen beskriver overgangen fra toppidrett til næringslivet som «brutal», men også spennende.

– Jeg betaler min normale skatt både privat og gjennom mine selskaper med glede, men med ett stort unntak, og det er formuesskatten som en får i fleisen når en lykkes i næringslivet.

Dæhlie: Betaler tre millioner i formuesskatt hvert år

I ligningen for 2014 sto Dæhlie oppført med 306 millioner kroner i formue og en inntekt på drøyt tre millioner kroner.

Ifølge Statistisk sentralbyrå finnes det rundt 1200 nordmenn med en formue på over 100 millioner kroner. Totalt fikk denne gruppen utlignet en fjerdedel av formuesskatten i Norge i 2015.

49-åringen opplyser at han selv betaler cirka tre millioner per år i denne ekstra skatten.

– Det betyr at jeg da må trekke ut seks millioner av min virksomhet årlig, kun for å betale denne særnorske skatten. All øvrig skatt er helt ok og helt riktig for å bygge nasjonen.

Bjørn Dæhlie mener det er spesielt at formuesskatten skal betales uansett om han og hans selskaper tjener penger eller ikke.

– Jeg vet om bedriftseiere som virkelig sliter med dette og gjerne skulle ha benyttet pengene til økt aktivitet.

Tufte: – Ikke gøy å betale skatt ut av det blå

Han får delvis støtte fra OL-kongen Olaf Tufte, som ved siden av foredragsvirksomhet også har tjent gode penger på undertøysselskapet Tufte Wear.

I et intervju med VG i fjor gikk det frem at selskapet omsatte for nesten 40 millioner og at de snart har solgt 500.000 boksere med roerens navn.

– Jeg syns ikke det er gøy å betale skatt ut av det blå. Samtidig bor vi i en velferdsstat der man er glad for at man har det systemet vi har, sier Tufte til VG.

ROER: Olaf Tufte har ved siden av foredragsvirksomhet også tjent gode penger på undertøysselskapet Tufte Wear. Foto: Christian Clausen , VG

OL-stjernen advarer samtidig mot at flere og flere firmaer finner kreative løsninger for å slippe unna skatten.

– Det er ikke en heldig side av saken. Det er på en måte sånn det blir når samfunnet setter opp regler som ikke alle er enig i. Da finner man nye veier.

Selv forteller roeren at han har så mye gjeld at han ikke blir rammet personlig av formuesskatten. Inntil videre lar han flinke profesjonelle ta seg av alt av skattepapirer.

– Jeg ror, jeg. Det er det jeg er best på.

ADVOKAT: Per A. Flod har vært John Carews agent og forretningspartner i en årrekke. Her er duoen avbildet i 2005. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Carew-agent: – Det er tross alt mine penger

Advokat og agent Per. A Flod har sammen med sin forretningspartner, eks-fotballspilleren John Carew, kjøpt og solgt eiendommer for flere titalls millioner i Norge og utlandet.

– Vi blir jo kalt spekulanter fordi vi driver med det. Jeg føler ikke det. Jeg prøver bare å forvalte pengene mine slik at jeg kan leve godt når jeg blir pensjonist. Det er tross alt mine penger. Hvorfor kan jeg ikke beholde de, spør Flod.

Overfor VG sier advokaten at formuesskatten bare sørger for at staten kan stjele penger fra eldre som har tjent godt og betalt skatt hele livet sitt.

– Når du er pensjonert og vil nyte livet, kommer staten med formuesskatten og tar fra deg den muligheten. Du må redusere livet ditt og bli «halvfattig» på dine gamle dager. Det synes jeg er skammelig.

Etter fire år med blåblå regjering har formuesskatten blitt kuttet med 5,3 milliarder kroner, ifølge tall fra Finansdepartementet. Ap-leder Jonas Gahr Støre mener regjeringen bløffer når skattekuttene blir omtalt som vekstfremmende.

– Regjeringens skattekutt fører til større forskjeller mellom folk, og øker budsjettunderskuddet, men de bidrar ikke til jobbvekst. Finansdepartementet kan ikke tallfeste en slik effekt. Regjeringens egne ekspertutvalg klarer det ikke. SSB finner at skattekutt er en svært lite effektiv måte å skape nye jobber på, sa Støre til VG tidligere i år.