Lisa Teige fra «Skam» spiller psykosepasient i ny kortfilm

Da Lisa Teige (18) ble lagt i belteseng under innspillingen, brast hun i gråt.

– Det var veldig sterkt, sier Lisa Teige (18) til VG.

Hun er mest kjent som karakteren Eva i monstersuksessen «Skam». I en ny kortfilm, som nå vises på VGTV, spiller hun en helt annen og mye mørkere rolle; som tvangsinnlagt psykosepasient.

– Viktig tema

– Jeg tenkte en stund etter at jeg hadde sagt ja at dette kanskje ble for vanskelig. Det er et seriøst tema, og jeg ville gjøre det bra, sier hun.

– Nå tenker jeg at det er veldig positivt at vi får vist det frem. Dette er et så viktig tema, og jeg lærte selv mye av å gjøre filmen. Jeg håper de som ser den opplever den på samme måte, sier Teige.

NY FILM: Lisa Teige (t.h) spiller hovedrollen som psykosepasient i filmen «Forestillingen», som er regissert av Wilde Siem. Foto: Frode Hansen , VG

Kortfilmen «Forestillingen» har sin bakgrunn i at en person som er nær både Teige og regissør Wilde Siem (26) som for tre år siden ble alvorlig syk og i fjor tvangsinnlagt i psykiatrien. VG har denne høsten gjennom en rekke avsløringer avdekket ulovlig bruk av tvangsbelter i norsk psykiatri.

Filmen skildrer Siems opplevelse av å komme på besøk på sykehuset, og at jenta hun skulle besøke var så syk at hun ikke enset henne.

– Kan skje hvem som helst

– Jeg tenkte hele tiden på Lisa til rollen da jeg skrev manuset, sier Siem til VG.

– Det var helt essensielt at hun kjente forhistorien, og at de kjente hverandre.

Siem studerer ved Westerdals i Oslo, og er nettopp tilbake i Oslo etter et semester med filmstudier i England. Da de fikk i oppgave å skrive et filmmanus ville Siem skrive om noe som hadde satt dype spor i henne selv.

– Jeg ønsket å skildre hvor virkelig det er for den personen som opplever en psykose. Det er hun som ble syk som har formidlet hvordan det var for henne, og hun var tilstede under hele innspillingen. Jeg tenker det er viktig å forstå at dette er noe som kan skje hvem som helst, sier Siem.

Store deler av filmen er spilt inn i kjelleren på Ullevål sykehus. I en brutal scene blir Teige lagt i bakken, for så å bli festet i belteseng. Innspillingen av denne scenen ble en intens opplevelse.

Gråt under innspilling

– Det var sent på kvelden og jeg hadde hatt en lang dag med skole. Jeg var sliten, og plutselig så begynte jeg å gråte, kroppen bare ga etter. Det var veldig ekkelt, og jeg følte jeg opplevde det å bli lagt i belter veldig reelt, sier Teige.

Siem håper filmen gir et bredere innblikk i hvordan det er å være pårørende til mennesker som blir alvorlig psykisk syke.

– Dette var noe som var vanskelig å snakke om, forklarer hun.

– Jeg tror en film lettere kan fange oppmerksomheten, særlig til ungdom, om dette temaet.

Psykiske lidelser har også vært tema i høstens sesong av «Skam», der det etterhvert ble klart at hovedpersonen Isaks kjæreste Even, var bipolar.