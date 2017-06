Forsvarsministeren: Håper «Skam»-Sana vil dra flere med seg i militæret

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide håper «Skam»-Sanas innmarsj i Forsvaret vil motivere andre til å følge etter.

Det var på avslutningsfesten for Skam-skuespillerne fredag kveld at Iman Meskini (20) fortalte VG at hun gledet seg veldig til å avtjene verneplikten i Luftforsvaret i Madlaleiren utenfor Stavanger.

Iman, som er adskillig bedre kjent som rollefiguren Sana i Skam, er blitt svært godt likt for sine prestasjoner som skuespiller i NRK-serien. Også forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) har fått med seg at 20-åringen er en rollemodell.

INE I MALI: Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide under at besøk i Mali sammen med norske soldater i FN-styrken MINUSMA foran et norsk C-130 Hercules transportfly. Foto: Sigurd Tonning-Olsen , Forsvaret

Dette får Iman i militæret * 5000 kroner i måneden, gratis mat og et sted å bo. * 32.000 kroner i dimmepenger ved fullført tjeneste. * To tilleggspoeng og mulighet til å ta opp fag fra videregående. * Gode muligheter for idrett, sosiale aktiviteter og nye vennskap. * Opplæring i alt fra livreddende førstehjelp til bruk av kart og kompass. (Kilde: Forsvaret)

– Veldig mange ønsker å gjøre førstegangstjeneste. At Iman Meskini skal inn i Forsvaret nå, håper jeg vil motivere enda flere til å tjenestegjøre i Forsvaret. Det er mye hardt arbeid, og utrolig mye å lære og oppleve. Stå på og lykke til! - melder sjefen over alle sjefer i Forsvaret via VG.

Det var i løpet av hennes tid som forsvarsminister at allmenn verneplikt for kvinner ble innført. Hittil har det vært en ubetinget suksess, mener Eriksen Søreide.

– Vernepliktundersøkelsen viser at ungdom trives godt i Forsvaret, og tallene er aller høyest for jenter, der ni av 10 trives, ifølge statsråden.

Innføringen av allmenn verneplikt gir menn og kvinner lik rett og plikt til å verne landet sitt. Statsråden tror jentebølgen i Forsvaret gir mer mangfold.

– Det betyr også at Forsvaret kan trekke på den beste kompetansen i et årskull, uavhengig av kjønn, og at mangfoldet i Forsvaret øker. Skam har hatt en vanvittig seersuksess og skuespillerne har blitt forbilder for ungdom, ikke bare for rollene sine i Skam, men også utenfor skjermen, konstaterer Eriksen Søreide.

Følger treningsprogram



Iman selv har allerede prøvd å forberede seg litt før hun skal iføre seg Forsvarets ulike uniformer om en måneds tid.

LEKTE MED BALL: Iman Meskini viste flere ganger i løpet av Skam-serien at hun liker å utfolde seg fysisk, som her på jakt etter ballen i en scene fra Skam med Cengiz Al som Yousef. Foto: Tom Øverlie , NRK

Fredag fortalte hun VG at hun har printet ut et åtte ukers treningsprogram som hun har fulgt «så godt det går.»

Også leder Anniken Huitfeldt (Ap) i Stortingets Utenriks- og forsvarskomité berømmer Iman Meskinis innsats i Skam-serien, og tror hun er en vernepliktig Forsvaret trenger.

– Først tenkte jeg; fantastisk, hun er en jente som sprenger grenser. Så tenker jeg; selvfølgelig. Det norske forsvaret trenger de beste som vil forsvare landet vårt. Hun er en idrettsjente med mye styrke og stor evne til refleksjon. Et åpenbart lederemne som vil ha stort utbytte av å avtjene førstegangstjeneste, skriver Huitfeldt i en sms til VG.

PS: For den som lurer: Iman Meskinis faste hodeplagg, hijab, er fullt lovlig å bruke i Forsvaret, ifølge bestemmelsene om felles uniformsregler.

«Hijab er tillatt i Forsvaret dersom den følger hodeformen og ikke er flagrende. Den skal være sort ensfarget og uten pynt. Hijab erstatter ikke militært hodeplagg, og skal derfor brukes under de ordinære militære hodeplaggene», heter det i det 20 siders regelverket.