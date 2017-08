Slik takler du avvisning i kjærlighetslivet

Unngår du å flørte eller invitere noen ut fordi du er redd for å bli avvist? Her får du rådene til hvordan du takler et «nei».

– Vi mennesker er redde for avvisning, det er en av de helt fundamentale tingene vi frykter. Det rører ved overlevelsesinstinktene våre – vi dør hvis vi ikke blir ivaretatt, sier samlivsterapeut og VG-spaltist Bianca Schmidt.

SAMLIVSTERAPEUT: Bianca Schmidt. Foto: Gisle Oddstad , VG

Dermed blir både det å være singel og å søke en partner ekstremt sårbart, mener hun.

Nå gir Schmidt, psykolog Peder Kjøs, dating coach Asbjørn Kjellsby og coach Torkel Guttormsen sine råd for hvordan du takler avvisning dersom du har vist romantisk interesse for en annen person, men blitt avvist.

– Når man utsettes for det man opplever som avvisning, kan det trigges følelser av skam og at man ikke duger. Da er det er lurt å snakke med gode venner og få de til å realitetsorientere deg, sier Schmidt.

Mindre spenning uten engasjement

Kjøs råder til å prøve å tenke at det ikke er deg selv det er noe galt med, dersom du får negativ respons etter å ha invitert en annen person ut på date.

PSYKOLOG: Peder Kjøs. Foto: Line Møller , VG

– Ofte skyldes det at man ikke passer sammen, og dette går begge veier. Man må prøve å ikke få det til å handle om at det er noe feil med en selv, men det er ikke så lett, særlig når det ikke er første gang. Det er derfor folk blir slitne av dating, fordi det skjer igjen og igjen.

Han sier mange trolig ikke legger så mye i den første daten, så det ikke skal bli for kjipt hvis det ikke blir flere møter med den andre.

– Samtidig bidrar dette til at det ikke blir noe mer mellom dem, fordi den andre merker det hvis du ikke investerer. Det tror jeg er noe av problemet. Når man holder igjen og ikke engasjerer seg, blir det ikke så spennende heller.

Regn med å bli avvist

DATING COACH: Asbjørn Kjellsby Foto: Privat

Kjellsby tror mange venter med å flørte eller å invitere på date helt til de føler seg helt sikre på å ikke bli avvist.

– Men jeg vil si: Regn heller med å bli avvist. Og skjer det, er det ingen krise, selv om det kan være hardt og vondt. I dag er vi så mange mennesker at hvis du dummer deg ut for tusen personer, er det fortsatt mange tusen muligheter til.

– Det er viktig å utfordre komfortsonen når vi flørter. Hvis vi tør å ta initiativet blir vi flinkere på å flørte og mindre avvist over tid. Skal vi vente til alt ligger til rette, mangler vi erfaringen som skal til for å lykkes, når det virkelig gjelder.

COACH: Torkel Guttormsen Foto: Privat

Guttormsen peker på at det kan være mange årsaker til avvisning.

– Å bli sint eller såret fordi noen takker nei til en date eller et kyss fordi de, for eksempel, har kjæreste, ønsker tid for seg selv, har en for travel timeplan eller lignende, hjelper hverken oss eller dem.

– Innse at alle, inkludert du selv, har rett til å si nei til hvem som helst, når som helst. Og på samme måte som du neppe mener å få noen til å føle seg som et dårlig menneske om du sier nei til dem, mener ikke den som avviser deg at det er noe galt med deg heller. De føler bare at en flørt med deg ikke passer inn i deres liv akkurat nå, sier Guttormsen.

Ghosting

Schmidt mener de som avviser, må ta ansvar for å gjøre det på en høflig, følsom og mellommenneskelig måte.

– En av trendene som er kommet med overfladisk nettdating, er ghosting, og det er ingenting som er mer brutalt enn det, sier hun.

Ghosting innebærer å kutte kontakten med en du dater, uten å gi noen forklaring på hvorfor du avslutter forholdet.

– Folk tror det er den mildeste måten, men nei, den andre begynner å lure. Masse støy foregår i hodet på den som har blitt ghostet. Man kan bli hekta og overgiret på å få svar, fordi det er uavsluttet. Og vi mennesker liker å få en avslutning før vi kan gå videre, sier Schmidt.

– Det er ikke nødvendig med en dyp forklaring etter tre dates, men lag en enkel melding og skriv: «Tusen takk for noen hyggelige dates, jeg tror ikke det helt stemmer for meg, jeg ønsker deg lykke til videre».