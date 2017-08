Jens Stoltenberg: – Jo mindre man er fokusert på sjekking, jo bedre går det

UTØYA (VG) AUFs sommerleir på Utøya hevdes å være det beste stedet i landet å drive med sjekking. Før leirdeltagerne møttes til speeddating, fikk de noen tips fra Jens Stoltenberg.

– Det er klart, når det er mange hundre ungdommer samlet i fem dager, blir det flørting. Det er veldig bra, det er noe av det som gjør Utøya til et fint og hyggelig sted, sier Stoltenberg, sittende på en benk på landsiden overfor Utøya, til VG.

Den tidligere AUF-lederen, Ap-lederen, statsministeren og nåværende NATO-sjefen var denne uken på overraskelsesbesøk til øya, i forbindelse med åpningen av ungdomspartiets sommerleir der.

Stoltenberg, som selv har mange somre på øya i Tyrifjorden i Buskerud bak seg, sier imidlertid at han ikke har noe særlig med sjekketriks å gi til de unge leirdeltagerne.

– Min vurdering er at jo mindre fokusert man er på sjekking, jo bedre går det, sier han.

Etter å ha ankommet øya onsdag kveld gjentok han budskapet til ungdommene fra en scene nederst i Bakken:

– Jeg tror ikke jeg er så veldig god til å lære bort sjekketriks. Min erfaring er at når jeg prøvde det, var det alltid mislykket. De gangene jeg var helt meg selv og helt naturlig, skjedde det av seg selv. Det syntes jeg var det beste.

FLØRT PÅ UTØYA: Jens Stoltenberg bekrefter at han som ung mann på Utøya var aktiv med flørtingen. Han tror det er best å ikke være for opptatt av sjekketriks. Foto: Frode Hansen, , VG

Speeddating

En drøy time senere er mange av de knappe tusen leirdeltagerne samlet i Gro-salen, som ble tatt i bruk av AUF-erne for første gang i 2015 da de igjen startet med sommerleir på øya etter terrorangrepet i 2011.

– Er dere klare for å finne sommerflørten?, roper en av sentralstyremedlemmene til de oppmøtte, som svarer med applaus.

PÅ SPEEDDATING: Maren Bakkevoll fra Balsfjord i Troms i samtale med Even Georg Myklebust under speeddating på Utøya onsdag kveld. FOTO: FRODE HANSEN, , VG

I en stor ring, sittende overfor hverandre to og to, får deretter unge jenter og gutter mulighet til å snakke med hverandre i rundt ett minutt, før de hopper videre til neste person. I bakgrunnen spilles balladen «Take a Look at Me Now».

Maren Bakkevoll (20) fra Balsfjord i Troms har vært på Utøya fire somre, men har de siste årene stått over speeddatingen. I år er hun på plass igjen.

– Det er på tide å sjekke hva som rører seg der ute, sier hun.

– Hvordan er AUF-erne på sjekking, synes du?

– Jeg vet at folk fra Nord-Norge er veldig god på sjekking, om man får si det selv. Det er litt forskjellig, men det er mye bra.

Bakkevoll røper at hun har forberedt seg ved å snakke med en erfaren Utøya-deltager.

– Og så dusjet jeg i går før jeg dro. Det er lurt, sier hun og ler.

– Kleint med VG til stede



– Jeg møtte mange nye folk. Holdte på å gi nummeret mitt til hun ene, men dere dro meg ut rett før jeg fikk gjort det, sier Even Georg Myklebust (19) fra Stavanger til VGs utsendte når speeddatingen er godt i gang.

PÅ SPEED-DATING: Roar Howlid. Foto: Frode Hansen, , VG

Roar Howlid (18) fra Tønsberg, som også hadde rukket noen kjappe samtaler, sier han egentlig ikke er på jakt etter kjærligheten, men er mest med for moro skyld.

– Alle her er kjempekoselige. Jeg har likt alle sammen, men det er noen man har felles interesser med, og som man kan diskutere med.

– Hvor kleint er det på en skal fra 1-10?

– Det er jo kleinere med VG til stede. Jeg dro i 2015, men ikke i 2016. Det er gøy, men hvor kleint det er på en skala fra 1–10 …. Det er en sterk 7-er, sier Myklebust.

Hva gjelder sjekketriks, er de unge mennene enige med Stoltenberg.

– Jens sa noen kloke ord. Sånne innøvde linjer er kanskje morsomme på papiret, men de fungerer sjelden veldig godt. Det er morsommere å være seg selv, være spontan, tørre og smile og le, sier Myklebust.

Finner kjærligheten

Hussaini sier speeddatingen er en viktig del av sommerleiren.

– Folk vet om speeddatingen. De gjør seg klare. Og hvis man er i et halvdårlig forhold, gjør man det slutt, og så kommer man på sommerleir og finner kjærligheten på nytt, sier AUF-lederen.

PÅ SOMMERFLØRTER'N: AUF-leder Mani Hussaini (t.v.), Maren Bakkevoll og Even Georg Myklebust utenfor Gro-salen på Utøya. Foto: Frode Hansen, , VG

Han mener Utøya er landets beste sted å drive med sjekking i 2017.

– Det er faktisk veldig mange forhold som har startet her, folk som i dag er gift og har barn. Det er ikke bare sommerflørt, men også en mulighet for å finne sitt livs kjærlighet.

– Hva med deg selv, har du drevet med flørting her på øya?

– Jeg flørter hele tiden. Jeg har dame, men mener det ikke skal stå i veien for å flørte litt. Flørting er en viktig del av politikken og en del av sjarmen med Utøya.

– Hva er ditt beste sjekketriks?

– Å spørre noen om hjelp til å få opp teltet. Det fungerer alltid, ha ha. Men i år har jeg ikke noe telt, lederen må sove inne. Det er veldig trist. Kanskje jeg skal ta med telt neste år.

