Christoffer Arnessen bruker Tinder i håp om å finne seg en kjæreste, men etter flere år på jakt og over 100 dater er han litt lei.

– Målet er jo til syvende og sist å finne en kjæreste. Men det er lettere sagt enn gjort, sier 30-åringen til VG.

I leiligheten han bor i på Holmen i Oslo er det ingen sebra-mønstrede tepper eller annen klisjéfylt ungkarsinnredning å skue, men et normalt ryddig hjem og en komfortabel sofa han gjerne sitter i når han sveiper gjennom Tinder-profiler i jakten på en potensiell kjæreste.

– Jeg har vært på Tinder en stund så jeg føler at jeg har fått en del erfaringer og møtt en del folk. Jeg har mange positive erfaringer, heldigvis. Det er sjelden at jeg har hatt en krisedate, så jeg pleier stort sett å ha det hyggelig, selv om det ikke nødvendigvis er en superkjemi der, sier Arnessen.

HØYRE ELLER VENSTRE: For at Christoffer Arnessen skal sveipe til høyre, som betyr at du markerer at du er interessert i en person på Tinder, ser han etter et fint smil, og en som har litt variasjon i bildene sine. – Ikke bare fire trutmunnbilder, men noe som viser litt ulike sider ved personen, sier han.

150 dater på ti år



For to år siden ble barneskolelæreren singel etter et halvannet år langt forhold. Foruten en barndomskjæreste var han i all hovedsak singel også før dette.

– Totalt har jeg vært på rundt 150 dater, hvis du tenker på en tiårs-periode. Men det er ikke så vilt - det er å dra på litt mer enn en date i måneden, sier han lattermildt.

Tidligere var han også aktiv på nettdating-sider.

– Jeg har vært med på utviklingen, ler han.

– Først var jeg på Møteplassen og Sukker, og da brukte jeg virkelig mye tid på å skrive. På Tinder skal det være kjapt og effektivt, og det er muligheter for å møte noen relativt raskt. På sjekkenettstedene har man mer omfattende profiler og skriver mer frem og tilbake før man møtes, forklarer han.

TINDER-PROFIL: Slik presenterer Christoffer Arnessen seg på sjekkeappen Tinder. Foto: SKJERMDUMP TINDER

Leter etter det «perfekte»



I tillegg til de mer tradisjonelle plattformene som jobb, fest eller å møte noen gjennom venner, er det i hovedsak sjekkeappene Tinder og Happn han bruker. Men så langt har ikke jakten ført frem til et langvarig resultat.

– Jeg føler jeg har vært på mange førstedater, og også på to og tre dater med samme person, men så ebber det litt ut. Hvor investert man er har en grense på tre dater. Det blir litt seriøst når det blir mer enn det, sier han.

– Hva tror du er grunnen til at du fortsatt er singel?

– Det har gått litt begge veier. Jeg har funnet noen jeg har vært interessert i, og så har de kanskje tenkt at de vil se videre. Så har kanskje jeg gjort det samme med en annen. Jeg tror mange tenker at det er noen bedre hele tiden, at det finnes en bedre match der ute, noen som er perfekte, og det er vanskelig å finne, sier 30-åringen.

– Ganske slitsomt

Han ser både fordeler og ulemper ved å lete etter kjæreste gjennom sjekkeappene.

– Det er veldig enkelt, det koster ingenting, det går kjapt og er trygt. Du kan sitte hjemme i sofaen, men det gjør at du møter en fremmed. Før i tiden var det mer kontakt i egen person, i stedet for alle skrivegreiene frem og tilbake.

Det at det er så lett og tilgjengelig, gjør det også vanskeligere å lete seg frem i jungelen, mener Arnessen.

– Hvor skal man begynne? Hva skal man lete etter? Det kan være ganske slitsomt, og for min del har det blitt så mye opp gjennom at jeg blir litt lei, sier han.

VET HVA HAN SER ETTER: Den 30 år gamle læreren ønsker å finne en som han kan le mye med. – En som jeg trives sammen med uavhengig av hva vi gjør. At samtalen flyter bra, og at jeg ikke må være en annen enn den jeg er, og at hun kan være den hun er, sier han.

Har fortsatt troen

Tiden som aktiv «dater» har gjort ham tykkhudet. Det å tåle å bli avvist er nødvendig hvis man ønsker å finne seg en partner på denne måten.

– I starten frykter alle avvisningen, og tør kanskje ikke å ta skrittet videre. Om man ikke tåler avvisning, er datingkonseptet en veldig dårlig idé, sier han.

– Jeg har aldri mistet troen. Jeg er ikke en person som gir opp, jeg er positiv, og det skal mye til for at jeg tenker å gi meg.