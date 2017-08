1984 vs. 2014: Slik ble de kjærester

SETSKOG/OSLO (VG) Elin (57) og Ole Fredrik (60) falt for hverandre da de var på hyttetur med studentkoret. 30 år senere brukte Mathea (25) Instagram for å sjarmere Linda (26).

Det startet med et blikk på et utested i Oslo. Men det skulle ta over to år før Mathea Monclaire og Linda Dale ble kjærester.

Nå sitter de på en benk i Pilestredet Park i Oslo, bare noen steinkast unna leiligheten de bor i, og ler av hverandres minner fra tiden før de ble kjærester.

Brukte Instagram

Monclaire fikk øynene opp for Dale etter en tur på byen, og viste interesse gjennom å like Dales bilder på Instagram. Men responsen var laber.

– Når man liker og liker bilder i nesten ett år, og ikke får en eneste like tilbake, så er man nødt til å ta saken i egne hender, sier hun lattermildt.

Først tok hun turen til Sandvika og latet som om hun skulle kjøpe sokker på butikken Dale jobbet i. Da dette heller ikke ledet til noe mer, ba hun til slutt en venninne om å sende en tekstmelding til Dale der det sto: «Jeg har en venninne som er sykt keen på deg. Er du singel?».

UTHOLDENDE KJÆRESTEJAKT: Mathea Monclaire (25), til venstre, brukte Instagram for å vise interesse for kjæresten Linda Dale (26). Etter flere år med utallige «likes» møtte hun til slutt opp på Lindas jobb. – Ikke gi deg, er Matheas beste råd. Foto: Therese Alice Sanne , VG

– Må gi alt

Det var hun. De dro på sin første date i april i fjor, nærmere to år etter at de første gang vekslet blikk. Nå feirer de snart ett års-jubileum som kjærester.

Dale forteller at hun i perioden før de begynte å møtes var i situasjon der hun ikke var på utkikk etter noen andre, men hun lot seg ikke skremme av den hyppige aktiviteten fra Monclaire på Instagram.

– Sosiale medier gjør mulighetene enklere for å ta steget. Det er alltid ekkelt å snakke ansikt til ansikt dersom man liker noen, sier hun.

Kjærester etter en uke

Det var en langt mer kortvarig prosess som førte Elin Engh (57) og Ole Fredrik Lagesen (60) sammen i 1984. De hadde sett hverandre i studentkoret de var med i, men det var først da koret var på hyttetur en helg i januar at de to ble kjent med hverandre.

– Vi var ute og gikk tur en dag, og på den turen vrikket Ole tåen sin og jeg brakk skien, forteller Engh.

Dermed endte de opp med å tilbringe den neste dagen sammen alene. Og det skulle vise seg å bli full klaff.

Etter en uhøytidelig middagsinvitasjon fra Engh da hytteturen var over gikk det bare en ukes tid før de innså at de var kjærester.

– Elin var syk noen dager, og jeg kom på besøk. Så fant vi vel ut at vi ville fortsette å komme på besøk til hverandre, sier Lagesen.

FORTSATT SAMMEN: Elin Engh og ektemannen Ole Fredrik Lagesen har vært sammen siden de møttes på hyttetur i 1984. De slapper av i hverandres selskap på hytta i Aurskog-Høland, hvor de gjerne tilbringer flere uker hver sommer. Foto: Odin Jæger , VG

Tror på magefølelse

Nå, over 33 år senere, tilbringer de noen avslappende uker på hytta på Setskog i Aurskog-Høland kommune der kajakkpadling er en av favorittaktivitetene. Ute på det lille skjæret midt i det speilblanke vannet nedenfor hytta ble de forlovet tidlig en morgen august samme år som de møttes. Bare noen måneder senere ga de hverandre sitt ja.

– Jeg tror på det med magefølelse. Uansett erfaringer senere så måles alt mot førsteinntrykket, sier Lagesen.

– Hvordan merket dere at dere var riktige for hverandre?



– Samhørighet. Jeg opplevde å møte en som tydeligvis likte meg. Som syntes det var hyggelig å være sammen med meg, og omvendt. Også det at vi hadde fellesinteresser, at vi kunne hygge oss med den samme musikken og likte å gå på tur. Rett og slett at vi likte å gjøre en del av de samme tingene, sier Engh.

Det å møte noen i en sammenheng hvor man deler en interesse eller verdier, tror paret er en fordel.

– Jeg tror ikke at man trenger å være like i ett og alt, det tror jeg hadde blitt forferdelig kjedelig, men at man kan ha noe felles. Ellers er det jo ikke noen vits i å være sammen. Man må ha noe å være sammen om, sier Engh.

BURSDAGSGAVE: Ole Fredrik Lagesen ga kona Elin Engh kajakk i bursdagsgave for noen år siden. Nå er kajakkpadling en aktivitet de trives godt med å gjøre sammen. Her følger deres 2,5 år gamle hund Sienna med fra strandkanten. Foto: Odin Jæger , VG

Møttes lokalt

Tidligere professor ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, Kari Moxnes, har hatt familieforandring som forskningsfelt. Hun forteller at det i tiden før 1970-årene var vanlig å møte sine partnere i lokalsamfunnet. – Folk var ikke så mobile før. Hvis du gikk syv år på folkeskole og deretter begynte å jobbe på hjemplassen, fant man seg en partner der. Man traff hverandre på fest på lokalet og på butikken, sier Moxnes til VG. Etter at flere kvinner og menn begynte å ta høyere utdannelse, har det imidlertid skjedd en endring, sier hun. – I dag er folk mobile og finner partnere på alle de arenaene de selv er på, sier hun. Forskere: Dette er den perfekte alderen for å bli gift Mange muligheter SAMLIVSTERAPEUT: Bianca Schmidt. Foto: Gisle Oddstad , VG – Det er mye som har endret seg. Den teknologiske utviklingen og internett gjør at vi har langt flere kanaler å møte partnere via i dag enn før, sier samlivsterapeut og VG-spaltist Bianca Schmidt. Hun forteller at mange av hennes klienter, som hovedsakelig er mellom 20 og 50 år, har møtt en partner via en datingsidé eller app. – Ellers så møtes de via jobb, fritidsinteresser og selvfølgelig på byen. Blant de yngste er det også mange som møtes på skolen og via studier, sier hun. Parterapeut Solveig Vennesland i Vennesland & Partner har inntrykk av at de fleste av hennes klienter, som hovedsakelig er i aldersgruppen 35–55 år, finner en å gå på date med via jobben, i motsetning til for 20–30 år siden da de fleste møttes på barer og uteplasser. – Man sjekker fortsatt på disse stedene også, men i dag er jobben, treningssenteret og interesseorganisasjoner der man oftest finner dater og faller for eventuelle nye kjærester, sier hun. – Mindre stigma PSYKOLOG: Psykolog Andreas Løes Narum. Foto: Klaudia Lech , VG

Psykolog Andreas Løes Narum jobber med parterapi i Parweb.no og har laget matchingen for datingsiden Møteplassen. Noen av hans klienter har møtte sine partnere via venners venner og på utesteder, mens andre har møttes via nettdating.

– Mine litt eldre klienter har typisk møttes fysisk via bekjente eller i en annen sammenheng, mens de yngre klientene ofte har møttes på nett. Det er mindre stigma forbundet med å møte folk på nettet i dag. Det var på en måte litt hemmelig for bare ti-femten år siden, mens i dag er det rart å ikke gjøre det, mener Løes Narum.

– Hvilke konsekvenser har det hatt?

– Det som er fantastisk, er at mange som ellers ville hatt mye dårligere muligheter til å finne seg en kjæreste – de som hater å være i sosiale lag, de som aldri er på byen og de sjenerte og innadvendte – har nå fått en mye større mulighet til å finne noen som passer for dem. Det som ikke er så fint, er at noen kan bli avhengig av å finne stadig nye partnere og begynner å se på mennesket som en forbruksvare.

Ny datekultur

– I dag har veldig mange for vane å hoppe fra date til date, nettside til nettside og søker etter det de tror er det optimale, sier Schmidt.

– Denne datekulturen eksisterte ikke på samme måte før. Ting gikk ikke så fort, og det var ikke slik at du skulle møte 14 frosker for å finne én prins. Folk møttes og så utviklet det seg etter hvert, det var ofte en litt saktere prosess.

Hun tror ikke teknologien og internett har gjort det lettere å finne en kjæreste i dag enn tidligere.

– Nei, jeg tror det er mer komplisert. Det er enklere å finne noen å treffe, men fordi det er et større mangfold, forventninger og overfladiskhet, er det sjeldnere å møte et menneske som samtidig som deg er villig til å åpne opp og skape et genuint møte.