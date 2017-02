Sjekk hva som dukket opp ut fra snøtåken i Kristiansand

I tett snøvær fikk skuelystne overvære innseilingen til den 470 fot lange megaseilbåten «SY A» i Kristiansand tidligere i dag.

140 meter lang og med karbonmaster som ruver 100 meter over havet. Den gigantiske seilbåten «SY A» kom seilende inn til Kristiansand tidligere i dag.

Det er kjendisdesigneren Philippe Starck som har tegnet den massive båten med åtte dekk og seil som kan dekke en halv fotballbane.

Monsterbåten ble overlevert til den russiske mangemilliardæren Andrey Melnichenko i forrige uke og er på vei til Spania der den kommer til å bli liggende.

Den skulle opprinnelig vært ferdig bygget allerede i sommer, men Melnichenko var misfornøyd med fargen på skroget. Hele skroget ble derfor slipt ned og lakkert på nytt, på eierens regning. Noe som resulterte i den ni måneder lange forsinkelsen.

Arbeidere på verftet i Kiel, der den ble bygget, skal ha uttalt at det var umulig å se forskjell på fargen båten hadde i fjor, og fargen den har nå, skriver Seilmagasinet.

Den russiske oligarken har tidligere besøkt Norge i luksusbåtene sine. I 2008 var han i Kristiansand med «Motor Yacht A» og i 2009 besøkte han Oslo. Formuen hans ble i 2015 anslått å ligge på over 70 milliarder kroner.

Det er Lindesnes Avis som melder om seilbåtens ferd innover mot Kristiansand.

Milliardbåt



Ifølge Seilmagasinet er båten en konstruksjon full av nytenkende teknologi. I tillegg til kraften den får fra seilene har den to dieselmaskiner på 3600 kW, og to elektromotorer på 4300 kW.

Den estimerte prisen på «SY A» ligger på mellom 1,8 og 3,7 milliarder kroner.

Havnesjef Halvard Aglen i Kristiansand vil ikke si noe om hva bakgrunnen for det storstilte besøket er, siden det er utenfor deres virkeområde. Men han bekrefter at den er i havn, og at den forlater Norge i løpet av kvelden.

Ifølge den britiske avisen Daily Mail har båten et observatorium under vannoverflaten der man kan nyte utsikten under vann.