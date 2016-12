Sjåfør for full til å blåse i alkometeret

Etter å ha kjørt i beruset tilstand, endte ferden for mannen i slutten av 20-årene i naboens garasje.

Sjåføren på Skjetten burde nok ha latt bilen stå da han natt til første juledag skulle komme seg hjem etter endt julefeiring.

Mannen i slutten av 20-årene hadde nemlig så høy promille at han ikke klarte å blåse i alkometeret til politiet.

Det var Romerikes Blad som først meldte om hendelsen.

– Da han kom hjem krasjet han i garasjen til naboen, og ble stående med bilen i garasjeporten. Han har deretter gått rundt og surret litt i området, sier operasjonsleder Per Stenslet i Øst politidistrikt til VG.

Hendelsen fant sted i tre-tiden natt til søndag, og politiet fikk melding om fyllekjøringen etter at et vitne meldte om krasjet.

– Politiet fikk raskt kontroll på sjåføren, men han var så pass full at han ikke klarte å blåse i alkometeret vårt, sier Stenslet og opplyser om at mannen derfor ble tatt med til legevakten for å avlegge en blodprøve.

Eksakt hvor full mannen var da han kjørte bil er ennå ikke avklart.

– Når vi ikke får sjåførene til å blåse handler det ofte om at de ikke vil. Det ser ikke ut til å ha vært tilfelle her, hvor mannen rett og slett har vært for full, sier Stenslet.

Etter besøket på legevakten ble mannen dimittert. Sjåføren er nå anmeldt og politiet har tatt beslag i førerkortet hans.