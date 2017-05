Sylvi Listhaug og Jon Georg Dale kniver om makten etter Siv Jensen

GARDERMOEN (VG) Selv om Siv Jensen (47) står sterkt som Frps leder, er allerede kampen om hvem som skal overta etter henne i gang.

Få i partiet våger å snakke høyt om det, men i det stille har flere sentrale Frp-profiler begynt å forberede seg på det som skal skje den dagen Siv Jensen gir seg som partileder.

Jensen har vært Frps ubestridte leder i 11 år, men skulle partiet gå på et sviende nederlag i høstens valg, kan hennes periode være over.

– Får Frp et valgresultat under 10–11 prosent, så vil tvinge seg frem en diskusjon om hvem som skal være Frps leder. Da blir det vanskelig for Siv å fortsette, sier en sentralt plassert kilde.

Tre kandidater



Siv Jensens lederposisjon i Frp er foreløpig sterk. I gårsdagens VG-måling svarte over halvparten av Frps velgere at Jensen er best egnet til å være partiets leder.

Men VG har snakket med en rekke kilder som slår fast at flere personer nå jobber strategisk med å posisjonere seg selv, slik at de kan stå i fremste rekke til å overta den dagen Jensen gir seg.

Ifølge VGs kilder er disse personene innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (39), landbruksminister Jon Georg Dale (32) og leder av kommunalkomiteen på Stortinget, Helge André Njåstad (36).

I dag klappes nestlederne Ketil Solvik-Olsen (45) og Per Sandberg (57) inn til gjenvalg som nestledere. Både Solvik-Olsen og Sandberg har takket nei til stortingsplass fra høsten av. Derfor tror kildene i Frp som VG har snakket med, at minst én av disse vil trekke seg dersom partiet går på et valgnederlag, og må ut av regjering.

FAVORITTEN: Sylvi Listhaug pekes på som den neste lederen av Frp. Her med mannen Espen Espeseth og sønnen Steffen (5 md.). Foto: Hallgeir Vagenes , VG

Ingen av dem VG har snakket med, tror Solvik-Olsen eller Sandberg vil være aktuelle som ny partileder. Isteden tror de fleste at Sylvi Listhaug vil ta over dersom Jensen skulle gå av i løpet av det neste året.

Listhaug:–Dummeste jeg har hørt



Listhaug, som kommer fra Ørskog i Møre og Romsdal, har blitt enormt populær i Frp etter at hun bli partiets innvandringsminister. I gårsdagens VG-måling svarte over halvparten av Frp-velgerne at Listhaug bør overta den dagen Jensen går av. Den sterke posisjonen Listhaug har bygget seg opp vil gjøre det umulig å komme utenom henne hvis lederjobben i partiet står ledig.

Da VG i går spurte Listhaug om hva hun tenker om at så mange ønsker henne som leder, svarte hun:

– Vi har en fantastisk partileder i dag. Et flertall av velgerne vil ha henne videre, og det vil jeg også, sa Listhaug.

På spørsmål om hun å jobber strategisk for å bli partileder i fremtiden, svarer hun:

– Det er det dummeste jeg har hørt, sier Listhaug.

FRP-KRONPRINS: Landbruksminister Jon Georg Dale. Foto: Krister Sørbø , VG

Siv digger Dale

Det er langt fra sikkert at Siv Jensen vil gi seg ved et valgtap. Ifølge VGs kilder er det også mulig at Jensen kan bli sittende i ett eller flere år for å holde Listhaug unna lederjobben, samtidig som hun også hjelper Jon Georg Dale eller Helge André Njåstad med å bli reelle lederkandidater.

Siv Jensen skal selv mene at Dale, som er fra Dalsfjorden, kan bli partiets fremtidige leder, og dette skal ha vært deler av begrunnelsen for at Dale i 2015 ble forfremmet fra å være Jensens statssekretær i Finansdepartementet til å bli landbruksminister.

Det hadde også sin pris for Jensen:

Hun måtte kaste en bitter arbeidsminister Robert Eriksson ut av regjeringen for å få plass til Dale, og mistet samtidig sin nærmeste rådgiver i departementet på det tidspunktet.

Uenig om retning



Til tross for at Dale og Listhaug er fra samme fylke har de svært ulikt politisk syn, og partiet er delt i to fløyer bak dem, ifølge VGs kilder.

På Listhaugs side står dem som ønsker at Frp skal bli mer likt slik partiet under Carl I. Hagens ledelse. Det innebærer en sterkere vektlegging av kristenkonservative verdier, en mer konfronterende innvandringspolitikk og -retorikk, og at partiet skal inngå færre kompromisser. Dette innebærer også at ønsket om regjeringsmakt ikke skal stå like sterkt som i dag.

På Dales side står dem som ønsker at partiet skal bli mer liberalt, og at man utad ikke skal vektlegge innvandringsskepsisen like sterkt som Listhaug gjør. Dales fløy ønsker også å beholde Frp i regjering, og synes det er greit at dette kan koste partiet noen prosents oppslutning.

– Det er alltid kjekt å bli nevnt, og jeg ønsker å gjøre en best mulig jobb for partiet. Men et samlet parti står fullt og helt bak den partilederen vi har i dag. Hva som skal skje fremover er spekulasjoner jeg overlater til mediene, sier Dale til VG.

Siv Jensen har mange ganger fortalt om hvor stolt hun er av å ha tatt Frp inn i regjering for første gang i partiets over 40 år lange historie. Det er derfor VGs kilder mener Dale er Siv Jensen førstevalg som partileder.

I Frps samarbeidspartier, Høyre, KrF og Venstre er Dale den soleklare favoritten. Sentrale kilder i alle tre partier sier de frykter for det borgerlige samarbeidet i årene fremover dersom det Listhaug blir partileder.

Internt i regjeringen og i sentrumspartiene beskrives Dale som kunnskapsrik person med stort overblikk, mens Listhaug omtales som splittende.

– Sylvi vil være splittende for borgerlig side om hun overtar. Det blir vanskeligere for det borgerlige samarbeidet fremover, sier en sentral kilde i det borgerlige samarbeidet.

– Jon Georg vil bli en fantastisk partileder. Sylvi blir splittende. Sylvis parti vil ikke sitte i regjering, sier sentral sentrumskilde.

Som VG skrev i helgen, og som Dagens Næringsliv har omtalt, brukte statsminister Erna Solberg og hennes statssekretær Julie Brodtkorb som skremsel mot sentrumspartiene at Listhaug kunne bli Frps neste leder om partiene ikke ble enige under de betente budsjettforhandlingene i fjor høst.

Sentrumskandidaten



I tillegg til Dale og Listhaug seiler Helge André Njåstad opp som en tredje kandidat. VGs kilder mener han kan være sentrumskandidaten som partiet kan samle seg bak, dersom partiet blir stilt i en posisjon hvor de må velge mellom Listhaug og Dale.

SENTRUMSKANDIDAT: Helge André Njåstad. Foto: Krister Sørbø , VG

Njåstad er tidligere ordfører i Austevoll i Hordaland, og har håndtert flere krevende saker på Stortinget for partiet. Blant annet ledet han forhandlingene om kommunereformen, og var dypt involvert i håndteringen av fjorårets asylforhandlinger.

– Det er alltid hyggelig å bli nevnt, men dette er hypotetisk. Vi gjenvelger to nestledere nå, og håper Siv er leder i mange år fremover, sier Helge André Njåstad til VG.