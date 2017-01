Jensen om Støre som statsminister: Betyr økt innvandring til Norge

Som ventet gikk Siv Jensen til frontalangrep på AP-leder Jonas Gahr Støre da hun i kveld holdt sin første tale i valgåret 2017.

Når det nå skal kjempes om stemmene frem mot valget, var det et hardt utspill på innvandring Siv Jensen valgte å starte valgåret med. I en tale på Facebook i kveld manet hun til kamp mot Ap på innvandringsområdet.

– Det er uklart hvilken vei innvandringspolitikken vil ta hvis Støre får bestemme, hevdet Frp-lederen, og spurte hvem Ap skal samarbeide med hvis de kommer i regjering.

Vil stramme inn mer



Også i 2015 utropte Siv Jensen Arbeiderpartiet som hovedmotstander, da før kommunevalget.

– Det eneste vi vet at Støre sikler etter statsministerstolen, og det kunne vi se i VG tidligere denne uken. Uansett hva han velger, Jonas, betyr det økt innvandring til Norge, sa Siv Jensen.

– Arbeiderpartiet betyr økt innvandring. Mens Jens Stoltenberg hadde en relativt moderat tilnærming, har Jonas valgt en annen retning, sa Jensen og peker på Aps landsstyrevedtak på 10.000 syriske flyktninger.

I 2015 tok en million mennesker seg sjøveien til Europa i den store flyktningkrisen, og 31.000 kom til Norge. Etter avtalen mellom EU og Tyrkia kom på plass i mars i 2016, sank imidlertid ankomstene til Hellas drastisk. I fjor kom det 361.000 til Europa og tilstrømningen til Norge var rekordlav.

– Signalet han sendte la grunnlaget for tidenes asyltilstrømning til Norge og Frp måtte rydde opp, sier Jensen om Ap-vedtaket om 10.000 syriske flyktninger.

Siv Jensen kritiserte også at Ap gikk mot de nye integreringsmottakene.

– Denne stakkarsliggjøringen som Ap har, i tilnærmingen til dem som søker asyl i Norge, det er en trussel mot vårt velferdssamfunn. Derfor skal ikke Frp vike en tomme i innvandringspolitikken, sier Jensen.

– Vi trenger hver eneste stemme vi kan få for å stramme inn enda mer, erklærte Frp-lederen.

Klar for å bli statsminister



I et nyttårsintervju med VG erklærte Støre mandag at han er klar for å bli statsminister. Aps oppslutning økte stødig gjennom 2016 og i en måling utført av InFact for VG i desember knuste han Erna Solberg.

– Vi har samarbeidet godt med SV og SP. Det nye er at vi holder døren åpen for sentrum, sa Støre til VG.



