Carl I. Hagen: – Siv fortsetter som partileder så lenge hun vil

Frps sterke valgresultat har styrket Siv Jensens posisjon som leder i Frp. En eventuell maktkamp med stjerneskuddet Sylvi Listhaug utsettes inntil videre.

Tidligere partileder Carl I. Hagen, som har et svært godt øye til Listhaug med tanke på fremtidig partilederjobb, sier nå rett ut at Siv i praksis sitter så lenge hun til.

– Siv Jensen fortsetter som Frp-leder så lenge hun vil, konkluderer han etter mandagens valgresultat som skapte jubelscener i Speilsalen i Grand Hotel i Oslo mandag kveld, da Jensen entret talerstolen litt før klokken 2300.

– Så har vi flere gode kandidater som kan ta over når Siv en gang der fremme i tid vil gi seg, sier han.

– Sylvi Listhaug?

– Ja, hun er en god kandidat, men jeg vil ikke utelukke at det kan bli andre, sier Frp-kongen som ledet partiet fra 1978 til 2006.

Tilbakegang og jubel



Da 82 prosent av stemmene var talt opp klokken 23.30, lå Frp an til å få 15 prosent av stemmene.

Dette er riktignok en tilbakegang på 1,3 prosentpoeng, men i Frp ser man dette som en stor seier.

Grunnen er at partiet i lange perioder har ligget klart under dette, og at man kun oppnådde 9,5 prosent ved kommunevalget for to år siden.

Mange fryktet også at regjeringsslitasje, og de politiske kostnadene ved å ta ansvar, ville gjøre det vanskelig å klare et tilnærmet like godt resultat som ved stortingsvalget for fire år siden.

Tårer i øynene



– Dette er et helt fantastisk resultat!

Siv Jensen hadde tårer i øynene da hun snakket med VG litt over klokken 23 valgkvelden.

– Etter fire år i regjering, i en krevende tid, har vi levert et flott resultat. Nå ser det ut som om regjeringen får fortsette, selv om det ikke er endelig avklart. Men uansett har Frp gjort sin del av jobben blant de borgerlige partiene, sier Jensen til VG.

– Har dette resultatet ditt deg personlig mer lyst til å lede Frp fremover?

– Jeg er full av energi og har ikke gitt noen signaler om at jeg ønsker å slutte som partileder.

– Har du planer om å sitte like lenge som partileder som forgjenger Carl I. Hagen, som satt i 28 år?

– Nei! Det har jeg ingen planer om! Det er ikke noe poeng for meg å prøve å slå Carls rekord. Hvor lenge jeg blir sittende avhenger av at jeg har lyst og energi og at partiet vil ha meg. Nå har jeg pågangsmotet som trengs, så jeg har ingen planer om å trekke meg.

– Ingen problemstilling



Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug var på partiets vake i Ålesund: Der gjør det et meget godt valg og Listhaug vil fra i høst for første gang ta plass i Stortinget, som folkevalgt.

– Å overta etter Siv er ingen problemstilling for meg. Hun kommer til å være med veldig lenge, sier Listhaug som opplevde at partiet økte sin oppslutning fra 20 til rundt 22,8 i Møre og Romsdal.

– Jeg er veldig stolt over det. Jeg tror de viktigste årsakene til at vi har gjort det bra over hele landet, er at vi har fått ned helsekøene, fengselskøene, gitt skattelette, styrt landet stødig gjennom oljekrisen og lost oss gjennom migrasjonskrisen i 2015. Vi har vist at vi kan styre, samtidig som vi er folkelige og kaller en spade for en spade.

Sandbergs analyse



Slik forklarer sentrale Frp-ere at de har kommet gjennom fire år i regjering, uten å blø velgere: 1. nestleder Per Sandberg sier folk har oppdaget at Frp kan regjere.

– Jeg kaller det politikkens senvirkninger; folk har begynt å se konsekvensene av det vi gjorde de to første årene i regjering: De kan måle oss på resultater; helsekøene er et eksempel. Og kjører du rundt, så kan du ikke unnlate å legge merke til at det bygges infrastruktur.

– Bompenger har dere ikke levert på?

– Nei, der må vi innrømme at vi har bommet. Vi var tidlig ærlig på det og folk vet hvor vi står i det spørsmålet. Det viktigste er at vi har fått ned ledigheten: Folk ser at vi er til å stole på, også i styringen av landet.

FORNØYD: Frp-legende Carl I. Hagen applauderer Siv Jensen på valgvake mandag. Foto: Terje Bringedal , VG

Ler av Ap: – Ikke 36,9



– Se der, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og peker på skjermen på veggen på Frps valgvake på Grand Hotel i Oslo, hvor oppslutningen der og da, klokken 2150, viste 26,9 prosent for Ap:

– Det er 26,9, ikke 36,9, sier han og humrer over Aps nedtur og henvisningen til Jaglands 36,9 ultimatum fra 1997.

– Den viktigste årsaken til Aps krise, er at folk gjennomskuet sutre- og krisestrategien; de ser at de ikke er krise og at vi blir kåret til verdens beste land å bo i, det er best for barn, for eldre, for homofile og for kvinner. Etter fire år med Frp i regjering, sier Solvik-Olsen og legger til:

– Det viktigste for oss er at vi har gått fra å være et parti som pekte problemer hos andre, til å finne løsninger selv.