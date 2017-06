Siktet stefar fremstilles for varetekt

Stefaren som er siktet for grov kroppsskade etter at et barn under fem år er kritisk skadet, fremstilles i dag for varetektsfengsling.

I en pressemelding fra Trøndelag politidistrikt skriver at stefaren ble avhørt sammen med sin forsvarer i går.

– Han forklarte seg i forhold til saken, men vi kan ikke gå nærmere inn på detaljer fra avhøret foreløpig, skriver politidistriktet i pressemeldingen.

Den siktede stefaren fremstilles for varetenktsfengsling ved Indretrøndelag tingrett i dag klokken to, skriver politidistriktet videre.

De har ikke noen ny informasjon i saken foreløpig, men etterforskningen fortsetter i dag.

Det var omtrent klokken 03 mandag at politiet fikk melding om at et barn under fem år var livstruende skadet. Barnet hadde hodeskader og lå i koma på St. Olavs Hospital.

Både barnets mor og stefar ble tirsdag siktet for grov kroppsskade tirsdag. Ingen av dem erkjenner straffeskyld, opplyser deres respektive forsvarere tirsdag.

Moren, som har midlertidig oppholdstillatelse i Norge, kollapset under avhøret mandag ettermiddag. Hun var sjokkert over å være siktet for vold mot barnet sitt, sa hennes forsvarer Torfinn Svanem til Adresseavisen tirsdag.

Kripos ble koblet inn i saken mandag. Kommunikasjonsrådgiver Axel Due sa til VG tirsdag at de var i kontakt med Trøndelag politidistrikt om hvordan de skulle bistå videre.