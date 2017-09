Siktet mann for drapet på Ellingsrud pågrepet

Den drapssiktede mannen ble pågrepet på Gardermoen.

Mannen som er siktet for knivdrapet på Ellingsrud T-banestasjon 7. september ble pågrepet på Gardermoen i det han ankom Norge, skriver politiet i en pressemelding.

– Den siktede og hans familie har samarbeidet med politiet, dette samarbeidet resulterte i pågripelsen i kveld, sier Kjetil Moen, politioverbetjent ved seksjon for etterforskning av alvorlige voldssaker i Oslo politidistrikt.

Arvin Taravaty (20) drept på Ellingsrud: Slik minnes familien og Vålerenga ham

Mannen fremstilles for varetektsfengsling mandag 25. september.

Drapsofferet er den tidligere NM-vinneren i fotball Arvin Taravaty (20), som ble bisatt i Ellingsrudåsen kirke tirsdag formiddag.

Ved åstedet, plassen utenfor Ellingsrud T-banestasjon, lå det tirsdag formiddag store mengder blomster. Minnestedet ligger bare et steinkast fra kirken som tirsdag formiddag var fullsatt.

Voldsdømt



Den siktede 23-åringen er tidligere kjent av politiet. Han er blant annet dømt for vold to ganger tidligere. Vet ett av tilfellene brakk han et ben i ansiktet på en butikkansatt som nektet å selge ham snus på grunn av mangel på identifikasjon, ifølge en domsavsigelse i Oslo tingrett.

23-åringen er også tiltalt for oppbevaring av narkotika, i en sak som ennå ikke er kommet opp for retten.

Det var klokken 21.48 torsdag kveld forrige at politiet fikk melding om at en mann i 20-årene var knivstukket, i nærheten av T-banen på Ellingsrud i Oslo. Han ble kjørt til sykehus med alvorlige skader i overkroppen. Der døde han lørdag, opplyser politiet.

Mor: – En engel

For drepte Taravatys familie, ved far Nader Taravaty og mor Farahnaz Ramazani og broren Ario, har sorgen vært stor.

– Han var en engel, sa moren til VG tidligere denne uken.

Faren Nader forteller at det var en fin begravelse og at det var flott at så mange møtte opp.

– Han var en snill og rolig gutt, sier faren, som forteller at familie, venner og tidligere lagkamerater fra Vålerenga, blant annet A-lagspillere var til stede i begravelsen.

– Det bildet som står ved åstedet, har jeg tatt. Da han vant NM er et av de beste minnene, sa faren.

NM-MESTER: Drapsofferet Arvin Taravaty ble norgesmester i fotball Vålerenga Gutter 16 i 2012. Bildet brukes med tillatelse fra familien. Tore Kristiansen , VG

Nå skal hans nærmeste venner etter hvert arrangere en fotballturnering i hans minne, noe som man tenker at skal arrangeres hvert år, ifølge faren.

Ario Taravaty forteller at broren alltid hadde et bredt smil om munnen.

– Han var alltid veldig ydmyk og åpen om alt. En fredfull person det var behagelig å være sammen med. Alltid blid, aldri sur, sa Ario.



Han sier at lokalsamfunnet har samlet seg og stått ved hverandres side i denne tunge perioden.

– Dette har påvirket hele Groruddalen, sa Ario.

Lagkamerat: – En skøyer

Vålerenga-spiller Ivan Näsberg sier at Taravaty var en fantastisk god fotballspiller som kunne nådd langt.

– Han ble tilbudt å spille på elitelaget, men valgte å satse på skole, sa Näsberg til VG tidligere denne uken. Han var i begravelsen tirsdag.

– Hver gang jeg møtte på ham var det alltid et smil på lur. Han var utrolig snill og ville ikke noen vondt, bare det beste for folk. Når han ble komfortabel med de han var rundt, så var han en skøyer.

Mads Hasle (21) var en av Arvins mange gode venner og en av omtrent 300 deltagere i tirsdagens begravelse. De to spilte sammen i Vålerenga fra de var 13 til de var 16 år gamle.

– Arvin var en veldig snill og godhjertet person. Han var stille og ydmyk, men alltid en av de beste i det han drev med.