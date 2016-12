Siktet for forsikringssvindel etter brannen på Selje Hotel

De tre personene politiet siktet i går i forbindelse med brannen på Selje Hotel, er siktet for bedrageri.

Bedragerisiktelsen kommer i tillegg til gårdagens siktelse som gikk ut på grov brannstiftelse.

Politiet pågrep i går tre personer for brannen på Selje Hotel, som skjedde natt til fredag forrige uke. Bergens Tidende meldte at en av politiets teorier gikk ut på at det dreier seg om forsikringssvindel.

Magnus Engh Juel, påtaleadvokat i Vest politidistrikt, bekrefter dette overfor VG:

– Bedragerisiktelsen går ut på å få utbetalt en forsikringssum. En av de siktede eier en del av selskapet som eier hotellet, sier han.

Frykt for bevisforspillelse

I en pressemelding opplyser Vest politidistrikt at de siktede på bakgrunn av fare for bevisforspillelse og unndragelsesfare har fått fire uker varetekt med brev- og besøkelsesforbud.

Alle de tre er involvert i driften, opplyser politiet.

Påtaleadvokat Juel forteller VG at det ble holdt fengslingsmøte i dag, og at kjennelsen sannsynligvis kommer i løpet av kvelden.

De to har fått medieforbud i hele perioden, i tillegg til to uker i fullstendig isolasjon.