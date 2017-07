Siktet for Blå-skyting: Her truer 24-åringen vitner

24-åringen betegnes som aggressiv, og har tidligere brukt narkotika og anabole steroider. Nå er han siktet for drapsforsøk, etter at seks personer ble skadet på utestedet Blå.

I ettermiddag sitter den etnisk norske mannen i avhør med politiet. Det er ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen.

– Jeg har ingen kommentar på stående fot, det er svært tidlig i etterforskningen, sier forsvarer Stian Mæland til VG.

24-åringen er straffedømt en rekke ganger tidligere. Ifølge tidligere dommer begynte han å ruse seg som 13-åring.

«Tiltalte har psykiske problemer. Han er depressiv og aggressiv. I perioder har han brukt anabole steroider og narkotika, og synes å ha et rusproblem», skriver Oslo tingrett i en dom fra 2013.

Truer vitner



Han ble pågrepet like etter at en rekke skudd ble avfyrt utenfor utestedet Blå i Oslo natt til søndag. To dørvakter, en ansatt ved utestedet og en mannlig gjest ble truffet.

To kvinnelige gjester fikk overfladiske skader av rikosjetter, ifølge politiet.

På en video VG har fått tilgang til, brøler 24-åringen trusler og ukvemsord mot vitner til pågripelsen, fordi han filmes.

– Slutt å filme! Alle navnene deres kommer i avhørene, jeg kommer tilbake! roper han på opptaket.

Politiinspektør Grete Lien Metlid bekrefter at 24-åringen er kjent av politiet fra tidligere forhold, men vil ikke kommentere hva slags saker.

– Per nå er det kun han som er siktet, men vi jobber videre med etterforskningen. Vi har kontroll på våpenet, det hadde han på seg da han ble pågrepet, sier Metlid.

Tidligere straffedømt

24-åringen er tidligere straffedømt for blant annet grov vold, ran, narkotikabesittelse, vold mot politiet og en rekke trusler mot både politifolk og sivile.

I 2013 ble han dømt for en knivstikking utenfor Blitz-huset. Da ropte han og en kamerat ifølge dommen «sieg heil» og ukvemsord mot blitzerne, før det oppsto et slagsmål.

Etter det VG får opplyst, er ikke 24-åringen en del av et høyreekstremt miljø. I mai var han en av fem personer som ble pågrepet ved Orderud gård etter trusler og og vold.

Flere skudd

Før han skjøt fire unge menn utenfor Blå i Oslo, skal den antatte gjerningsmannen ha blitt bedt om å forlate utestedet.

– Det var en hendelse som skjedde rett i forkant. Vi undersøker om det kan ha en sammenheng med det han er siktet for, sier politiinspektøren

Fire personer ble skutt og fraktet til Ullevål sykehus, ingen av dem fikk alvorlige skader.

– Det var en svært dramatisk hendelse, og det er flaks at det gikk så godt som det gjorde - tross alt, sier Metlid.

– Folk løp

Et vitne VG har vært i kontakt med befant seg på motsatt side av inngangspartiet til Blå da han ble vitne til hendelsen. Vitnet forteller at han så flere personer som kranglet med to dørvakter.

– Det så veldig aggressivt ut, forteller vitnet.

Nærmest uten forvarsel, skal mannen ha tatt frem et skytevåpen og løsnet en rekke skudd.

– Han dro opp en pistol og skjøt tre ganger, sier vitnet til VG.

Det er flere ulike opplysninger om hvor mange skudd som faktisk ble avfyrt. Dørvaktene skal ha krabbet inn på Blå etter å ha blitt skutt.

– Folk hadde panikk i området. Folk begynte å løpe, mens andre frøs helt, forteller vitnet.