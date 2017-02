«Blindpassasjer» på Norwegian-fly

En mann kom seg om bord i et Norwegian-fly med en flybillett fra SAS. – Skal ikke skje, sier kommunikasjonssjef i Norwegian.

Torsdag kveld klokken 20 skulle et Norwegian-fly lette fra Gardemoen og fly til Evenes i Nordland. På flyet var det én passasjer for mye.

Bladet Vesterålen omtalte saken først.

Kabinansatte ropte ut over høyttaleren for å spørre om noen kunne ha satt seg på feil fly. De spurte på både norsk og engelsk. Da ingen svarte satte de i gang med full identitetsjekk og alle måtte vise frem billettene.

Husker du? VG fant ukjent smuglerute på Gardemoen.

En forvirret mann oppdaget SAS-logoen på billetten da en kabinansatt kom for å sjekke. Han visste ikke at han hadde gått feil. Flyet ble en time forsinket.

Til hendelsen svarer Norwegian at de kommer til å følge opp den konkrete episoden.

– Det må ha skjedd en glipp under ombordstigningen. Vi skal følge opp saken, sier Lasse Sandaker-Nielsen, kommunikasjonsjef i Norwgian til VG.

Les også: Kabinansatt skjelte ut passasjer.

Sandaker-Nielsen sier at sikkerheten blir ivaretatt gjennom sikkerhetskontrollen på flyplassen, noe alle må gjennom før de kan stige ombord på et fly.

– Det er ikke ID-plikt for reisende innenriks i Norge eller innenfor Schengen-landene. En passasjer med feil boardingkort om bord er i utgangspunktet ingen trussel, men det skal selvfølgelig ikke skje, sier kommunikasjonssjefen.

Har du lest? Full på fly - måtte betale 96.000 kroner.

Kommunikasjonsjef i Avinor ved Oslo Lufthavn Joachim Andersen sier at det er rutinene ved flyselskapene som sjekker om passasjeren har billett og at Norwegian er ansvarlige for hendelsen.

– Passasjeren er uansett sikkerhetsklarert. Jeg har jobbet her i fem år og bare hørt om ett lignende tilfelle, sier Andersen.