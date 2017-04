Vil ikke slippe ut Sigrids drapsmann

Påtalemyndigheten går til retten for å hindre at mannen som drepte Sigrid Giskegjerde Schjetne (16) blir skrevet ut i mai.

41-åringen ble i 2014 dømt til tvunget psykisk helsevern etter at retten konkluderte med at han var strafferettslig utilregnelig under drapet på 16 år gamle Sigrid i Oslo.

En dom på tvungent psykisk helsevern gjelder bare i inntil tre år. Når perioden går ut må påtalemyndigheten gå til retten og kreve en ny periode, ellers vil vedkommende bli fri igjen.

– Vi mener det foreligger gjentagelsesfare, opplyser statsadvokat Jens Olav Sæther.

Påtalemyndigheten har derfor tatt ut ny tiltale mot 41-åringen for å opprettholde dommen. Saken skal i neste uke behandles av Sør-Trøndelag tingrett, siden 41-åringen er lagt inn på Brøset psykiatriske sykehus i Trondheim.

Trenger behandling

Sigrid Giskegjerde Schjetne ble bortført da hun var på vei hjem fra en venninne på Østensjø i Oslo i 2012. Saken rystet hele Norge.

Ifølge dommen ble 16-åringen tatt med til en campingvogn på Bryn hvor hun ble drept med stump vold mot hodet. Deretter ble liket dumpet i et skogholt på Kolbotn hvor hun ble funnet død fire uker senere.

Da saken ble behandlet for retten fastholdt 41-åringen at han var tilregnelig og ikke psykotisk. Han nektet også for å begått drapet.

Nå innser imidlertid sunnmøringen at han er syk.

– Han vil samtykke til videreføring av særreaksjonen. Han opplever at det er nødvendig for ham å være under de rammene som behandlingsopplegget gir for å ivareta sin psykiske helse på et tilfredsstillende nivå, sier mannens forsvarer, Ida Andenæs, til VG.

Tilsto drapet i fjor

I fjor sommer skrev 41-åringen et brev til sin behandler hvor han tilsto drapet på Sigrid. Dette ble formidlet videre til hans forsvarer, og 41-åringen gikk i et nytt avhør med politiet.

I forkant av tilståelsen hadde 41-åringen skrevet et brev til politiet hvor han advarte mot at det kunne komme en falsk tilståelse.

«Nå for tiden blir jeg presset veldig av personalet her. Jeg blir fortalt at jeg ikke kommer meg videre i systemet om jeg ikke husker hva som hendte med Sigrid. Dette kan til deres informasjon presse frem en falsk tilståelse», skrev han til politiet.

Sykehuset sa senere at hvorvidt at han tilstår ikke er relevant for dem og avviste at han hadde blitt presset. Ifølge forsvarer Ida Andenæs så opprettholder 41-åringen tilståelsen.

– Den kom uavhengig av behandlingsopplegget, opplyser hun.

41-åringen skal ha forklart at han var sliten, trøtt og paranoid den kvelden han kjørte på Sigrid. Videre skal han ha opplyst at han løftet jenta inn i baksetet og at hun på det tidspunktet ikke var bevisst. Han hevder han egentlig planla å kjøre til legevakten, men at han ombestemte seg og drepte henne.

Ifølge bistandsadvokat Harald Stabell så anser ikke familien til Sigrid den nye forklaringen som en tilståelse.