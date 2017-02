Slik har ekteskapet vårt blitt bedre og bedre

ÅRNES (VG) For 60 år siden ga Anni Synnøve og Olav Rønold hverandre sitt ja. På «Valentinsdagen» forteller de to at forholdet er bedre enn noensinne.

Paret har aldri feiret «alle hjerters dag», bedre kjent som «Valentinsdagen», forteller de når VG møter paret i deres hjem på Årnes i Nes kommune.

De trenger nemlig ingen hjelp fra en egen kjærlighetsdag for å pleie parforholdet, som Olav Rønold (83) beskriver slik:

– Det blir bare bedre og bedre!

Også ektefelle Anni Synnøve Rønold (80) er full av lovord.

– Vi har det så fint, sier hun.

Gift i 60 år

For de som tviler på at kjærligheten mellom to mennesker kan vare livet ut, er det langvarige ekteskapet mellom Anni Synnøve og Olav en kjærlighetshistorie fra virkeligheten som kan gi håp.

De to vokste opp samme sted, og har kjent hverandre helt siden 10-årsalderen. I tenårene ble de kjærester, og da Anni var fylt 20 år giftet paret seg. Da hadde de vært forlovet i to år. I desember i fjor feiret de 60 års bryllupsdag.

– Det bare ble sånn. Litt etter litt, forteller Olav.

Anni Synnøve minnes at hun syntes Olav var en kjekk kar.

– Jeg ble bare mer og mer glad i ham.

I dag har de tre barn, åtte barnebarn og fem oldebarn som de er svært stolte av.

Blomster og respekt

I leiligheten på Årnes er det tente telys overalt, familiebilder på veggene, og friske blomster på salongbordet. De fikk Anni av Olav denne helgen.

– Han har vært flink til å kjøpe blomster til meg. Jeg får en bukett med jevne mellomrom, sier Anni Synnøve, og smiler mot ektemannen.

Hvordan pleier man egentlig kjærligheten gjennom 60 år, og får den til å vare?

Svaret er enkelt, skal vi tro det erfarne ekteparet Rønold:

– Det handler om respekt. Man må ha respekt for hverandre, hva den andre driver med, og personens meninger og holdninger, sier Olav kontant, og får støtte fra sin livsledsager Anni.

– Man skal ikke si at «nei, det der får du ikke lov til». Man skal få gjøre det man har lyst til.

Hemmeligheten bak et lykkelig ekteskap

De to forteller at forholdet bare har blitt bedre og bedre med årene.

– Da ungene flyttet ut, krevde det mer. Da må man snakke ordentlig sammen, for da har man bare hverandre, sier Olav.

– Vi har aldri tenkt på å skille lag, sier Anni Synnøve, som legger til at de har hatt begge selvsagt har hatt sine feil.

– For å være forelsket må man ha noen runder med uenighet, påpeker Olav.

Foruten å gi hverandre tilstrekkelig med respekt og litt ekstra oppmerksomhet i ny og ne, er det også viktig å svelge noen kameler med jevne mellomrom, medgir de begge.

Dessuten råder de til å ordne opp raskt etter man har kranglet.

– Vi avslutter krangler ganske fort, og legger oss ikke til å sove på kvelden før vi har ordnet opp og eventuelt bedt om forlatelse, sier han.

Samtidig er egentid et nøkkelord for paret. Flere ganger i uken er Olav i gang med snekkerprosjekter og andre sosiale arrangementer på egenhånd.

– Det synes jeg er fint. Hvis han har lyst til å ta seg en tur, så gjør han det, sier Anni.

– Å ha sine egne liv er viktig. Vi har bodd sammen i 60 år, og da er kontakten utad viktig, sier Olav.

Råder single til å være åpne

Ekteparet synes det er synd å høre at mange par velger å splitte lag. De har forståelse for at det kan være krevende, særlig i en småbarnsperiode, men mener likevel mange kanskje ville fått forholdet til å blomstre enda mer dersom de hadde prøvd lenger.

– Jeg tror mange hadde fått det bedre med årene. Småbarnforeldre blir slitne, og mødrene gjør ofte den største jobben. Begge kan si at den andre ikke gjør nok. Det gjelder å holde ut, sier Olav.







De var ungdomskjærester, men mange er ikke like tidlig ute med å finne sin livspartner. Med et hav av dating-apper og tjenester kan utvalget bli stort og overveldende.

Anni Synnøve har følgende råd til dagens single:





– De må ut på byen og se. De må ut og prøve å date, Hvis de ser en fyr og tenker «han var kjekk», så må du blinke til ham, og prøve med det, sier hun.







Olav på sin side mener det ikke alltid handler om at tilbudet ikke er der.

– Det er ikke så vanskelig å skaffe seg kjæreste. Tilbudet er der, det er det å bestemme seg som er vanskelig.