Forbrukerombudet mener sugardaddy-reklame er ulovlig

Forbrukerombudet konkluderer med at reklamen for et datingnettsted som lokker kvinnelige studenter til å inngå forhold til såkalte sugardaddies, er ulovlig.

– Reklamen oppfordrer blant annet kvinnelige studenter til å innlede intime relasjoner til rike menn mot økonomiske kompensasjoner. Og mens kvinnene er avbildet lettkledde, fremstilles mennene som vellykkede og suksessfulle. Denne typen markedsføring bryter klart med likeverdet mellom kjønnene og er derfor ulovlig, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Les om reklamen her: Oppfordrer kvinnelige studenter til å date rike menn

Ombudet har mottatt en rekke klager på reklamen for nettstedet Rich Meet Beautiful og krever nå at selskapet Digisec Media Limited, som står bak reklamen, stanser markedsføringen på alle flater – både reklameplakater, YouTube, Facebook og på nettsiden.

– I denne saken er det snakk om klare lovbrudd og en reklame som opprører og støter mange mennesker. Vi forventer nå at selskapet bak den ulovlige markedsføringen stanser denne, sier Haugseth.

Sugardaddy-gründeren: Sex, millioner og kongelige skandaler (VG+)

Ombudet krever at markedsføringen endres eller stanses så snart som praktisk mulig, og senest innen fredag 8. september klokken 12.