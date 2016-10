Sesongstart i tunge tider

I 25 år har TV2s Tonje Steinsland (47) laget dokumentarreportasjer fra Norge. Etter høstens serie med «Vårt lille land» er veien videre usikker.

«Vårt lille land» er nemlig blitt ett av TV2-innsparingenes offer; riktignok «bare» med en foreløpig innspillingsstopp på et år. Det er verre for «Lørdagsmagasinet», det blir rett og slett kuttet.

Bakgrunn: 177 må gå i TV2

– Det er ingen grunn til å legge skjul på at det er tunge tider; det er tungt å se kolleger forsvinne ut og det er tungt å vite at enda fler må slutte. Mange er kommet – og kommer – i en vanskelig situasjon, sier Steinsland, som likevel velger å konsentrere seg om virkeligheten:

Omstilling

– Vi har jo visst en stund at inntektene går ned og at utgiftene var for store. Vi som er ansatt i TV2 forstår selvfølgelig at markedet endrer seg – og at det ligger utenfor hva vi kan gjøre noe med. Slik er det jo i størstedelen av den norske medieverden; nå må vi stå sammen i en omstilling. Det krever kraftige justeringer; vi må åpenbart finne nye og billigere måter å jobbe på.

– På den annen side: TV2-sjefen Olav Sandnes har utvetydig sagt at vi må satse enda mer på norskprodusert innhold. Så personlig er jeg ikke bekymret: Vi skal fortsette å rapportere fra den norske virkeligheten. Det vil seerne ha, vi har gode seertall, dette skal vi utvikle videre. Den kortere, dokumentariske formen for TV, som utvider det aktuelle nyhetsbildet, er jeg sikker på bare vil vokse i fremtiden, sier hun.

Les mer: Davy Wathne om nedbemanningen i TV 2: – Et smertefullt, åpent sår

Start

I kveld er det sesongåpning for Steinslands høstutgave av årets «Vårt lille land».

Det blir 10 timelange program fremover, alle med historier fra vanlige menneskers liv. Og det er dette hun brenner helhjertet for, som hun har gjort helt siden 1991 i NRK og TV2:

– I første program har vi vært hjemme hos 21 år gamle Andrea Vollum i Lærdal – jenta som i sommer opplevde at en delt dommer-beslutning i Borgating lagmannsrett førte til at tre menn som hadde sex med henne i Hemsedal da hun var 18, ble frikjent for voldtekt. Nå forteller hun og foreldrene om tiden etter natten som forandret alt. Vi har også se den humoristiske historien om den tidligere sirkusdirektøren Thor Gujord. Han hatet pensjonisttilværelsen så grundig at han bestemte seg for å kjempe seg tilbake i manesjen – ved hjelp av to geiter, sier Steinsland engasjert.

Les også: Cathrine Fossum slutter – ble nektet sluttpakke i TV 2

Virkelig liv

– Du brenner for slike historier?

– Ja, det er akkurat dette med å fortelle fra mennesker virkelige liv, som er fantastisk med å være journalist. Kildene er faktisk uuttømmelige; alle har en historie!

Senere i høst vil seerne få møte mannen som for 28 år siden planla det som kunne blitt Norges første skoleskyting, i et klasserom på Sørlandet. I «Vårt lille land» samler han klassen for å fortelle hemmeligheten han har båret på. En syvåring med et oppsiktsvekkende sjakktalent utfordres av bestefaren; fotballdommer Tom Henning Øvrebø snakker for første gang om livet etter den famøse Chelsea – Barcelona-kampen i Champions League i 2009, som stoppet hans lysende karriere; en far skal fortelle hvordan hans reaksjon på humor-hets av barn med downs syndrom radikalt kom til å forandre ham selv og synet på hans egen datter.

Høstens sesong inneholder et 30-talls historier i alt.

– «Vårt lille land» er altså satt på pause. Hva skal du gjøre når høsten er over?

– Det vet jeg faktisk ikke.

– Kan du bli «vanlig» nyhetsreporter?

– Det har jeg aldri vært, men kanskje? På den annen side tror jeg nok jeg skal bruke krefter på det jeg er god på og utvikle det videre. Vi får se! Sier Tonje Steinsland.

Les også: Mah-Rukh Ali: – Håper at grepene vil styrke TV2