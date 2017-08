Vedum: Høyre og Frp utfordrer folkestyret

EIDSVOLL (VG) Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringens sentraliseringsreformer og lojale syn på EU utfordrer norske verdier.

– Det har vært en grunnverdi i Norge å bruke politikken til å utjevne sosiale og geografiske forskjeller. Der har regjeringen gjort det motsatte. Jeg mener regjeringen utfordrer grunnverdier i vårt samfunn, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til VG.

Fredag avsluttet Senterpartiet sin Norgesturné der partilederen har besøkt alle landets fylker i forkant av valgkampen.

Turneen ble stoppet ved den historiske Eidsvollsbygningen, der Norges grunnlov ble skrevet og vedtatt.

Frp og KrF: Kjemper om de kristne velgerne

Samtidig som turneen ble avsluttet, sparket partiet offisielt i gang sin valgkamp frem mot høstens stortingsvalg.

Den siste uken har debatten om norske verdier rast, etter Sp-nestleder Ola Borten Moe og kulturminister Linda Hofstad Hellelands (H) fellesintervju i VG, der de begge konkluderer med at norske verdier er under press.

Mener Frp og Høyre utfordrer folkestyret

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug har vært opptatt av fremme synspunktet om at det er innvandringen som setter norske verdier under press. Vedum mener på sin side at det er dagens regjering som utfordrer verdiene.

– Alle har et ansvar hele tiden for at vi bygger et solidarisk samfunn på en god måte. Det har alltid skjedd endringer. Det lojale synet som Høyre og Frp har hatt overfor EU setter norske verdier under press, fordi det utfordrer folkestyret vårt, sier partilederen.

Sveinung Rotevatn (V): – Helleland og Borten Moe er livredde

– Hva er de viktigste norske verdiene for deg?

– Det er folkestyret vårt. At vi har en nasjonalstat der alle har like mye å si. Derfor er det så viktig at vi hele tiden jobber med språk og kulturforståelse, slik at alle kan delta i det demokratiet som vi er så glad i, sier Vedum.

STARTET VALGKAMPEN: Trygve Slagsvold Vedum åpnet senterpartiets valgkamp fredag. Foto: Audun Braastad , NTB scanpix

Advarer mot gud i politikken

Vedum er leder for et parti med en god del kristne velgere. Men han advarer mot å bruke gud og Jesus i politiske sammenhenger.

– Jeg synes det er skummelt å plassere gudstro inn på en høyre/venstre-skala i norsk politikk. Jesus er mye større enn norsk partipolitikk. Jeg synes ikke man skal bruke bibelvers til å forsvare politiske standpunkter, sier partilederen.

Vedum mener bibelversene hører hjemme i kirken og ikke i politikken.

En ny meningsmåling fra VG viser at over halvparten av Senterpartiets velgere mener norske verdier er under press.

– Hvorfor tror du de mener det?

– Jeg tror veldig mange er bekymret for sentraliseringen som skjer. Det utfordrer den solidariske følelsen av at vi løfter hverandre. Jeg tror veldig mange er bekymret for at stadig mer makt flyttes ut fra de folkevalgte og inn i byråkratiet, sier han.

Debatt: Nestekjærligheten er ikke norsk.

Førstekandidat Aisha Bhatti for Senterpartiet i Oslo sa nylig til NRK at debatten om norske verdier nører opp under fremmedfrykt. Vedum mener det er bra at Bhatti løfter denne problemstillingen.

– Det er veldig viktig. Vi må hele tiden jobbe for å skape fellesskap i Norge, sier Vedum, og tilføyer:

– Derfor mener jeg det er skummelt å blande religion veldig direkte inn i politikken. Det skaper bare spenninger.

Tilbakegang på meningsmåling

Senterpartiet faller tilbake til 11,9 prosent i VGs ferske partibarometer. Vedum er fornøyd tross tilbakegangen fra julimålingen, der partiet fikk 13 prosent.

– Vi hadde 11,8 i juni, så det er oppgang siden den målingen. Målingene går litt opp og ned. Men det er fantastisk for oss å ha slike målinger i starten av valgkampen. Dette er mer enn dobbelt så høyt som ved forrige valg, sier han.

– Trenden har vært fallende, er du bekymret for at fallet vil fortsette?

– Nei, det er strålende at vi har stabilisert oss på det nivået vi har gjort. Vi har også fått mange nye medlemmer i partiet, sier partilederen.

Samtidig som målingen viser fortsatt rødgrønt flertall gjør Ap sin dårligste måling på fire år, med 30 prosents oppslutning.

– Styrkeforholdet i denne målingen ville gitt dere gode forhandlingskort mot Ap?

– Ja, det er helt klart. Det er klart det betyr noe å få dobbelt så mange stortingsrepresentanter som vi har i dag. Da blir det en annen profil på politikken, sier Vedum.