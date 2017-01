Sp vil stramme inn på trosstøtten

Senterpartiets Ola Borten Moe vil stramme inn på det han mener er verdens mest sjenerøse trosstøtteordning, men ikke alle i eget parti er enige.

Også SV er kritiske til forslaget som sannsynligvis kommer til votering når Sp holder sitt landsmøte i Trondheim i slutten av mars.

Det var NRK som først omtalte at Senterpartiet vil fjerne trosstøtten til utenlandske statsborgere i Norge og samtidig foreslår at utlendinger ikke skal telle med i utregningen av stortingsmandater.

Når det gjaldt trossamfunn, tok tre av 10 medlemmer i partiets programkomité dissens. Det sier Borten Moe, Sp-nestleder og leder av programkomiteen, til VG.

– På mandatfordelingen var det enighet, opplyser han.

Til NRK sier Borten Moe at han synes det er unaturlig at mandatfordelingen på Stortinget baserer seg på antall innbyggere, all den tid du er nødt til å være norsk statsborger for faktisk å kunne stemme.

Landsmøtet avgjør



Programmet sendes nå ut på høring til fylkeslagene før sentralstyret sender sin instilling til landsmøtet.

– Også de som signaliserer sin motstand bør tenke gjenom å støtte forslaget. Den ordningen vi har nå er helt sikkert verdens mest sjenerøse ordning som vi bruker milliardbeløp på hvert eneste år, sier Borten Moe.

Han viser til at den Svenska kyrkan får norsk statsstøtte for å drive sin virksomhet i Norge.

– Men den norske kirke får selvsagt ikke svensk statsstøtte for det man driver på med i Sverige, sier Borten Moe.

Ifølge Sp-nestlederen betaler både stat og kommune for trosstøtte.

– Med det vi foreslår sparer staten 175 millioner kroner. For de som er opptatt av en sjenerøs støtte til trossamfunn er dette et forslag som bør omfavnes fordi det vil være med på å bevare legitimiteten til en slik ordning over tid, sier han.

Borten Moe viser til at det har vært en del juks med ordningen.

SV negative

SV mener at forslaget om at utlendinger ikke skal telle med i utregningen av stortingsmandater er et forslag som grunnleggende misforstår hva en stortingsrepresentants oppgave er.

– Hun skal ikke bare sørge for interessene til sine velgere. Man skal være stemmen til alle. Også de stemmeløse. Også dem uten stemmerett. Man representerer fylket, ikke bare borgere med stemmerett. Man representerer også for eksempel barn, umyndige personer eller folk uten norsk statsborgerskap, skriver SVs partisekretær Kari Elisabeth Kaski i en e-post til VG.

Hun mener at man med prinsippene til Senterpartiet like gjerne kunne strøket barn fra manntallet.

Kaski viser til at statsstøtten til trossamfunn går med til å dekke aktiviteten i disse.

– Hvis man bor i Norge og er aktivt medlem av et trossamfunn er det merkelig at ikke det skal utløse støtte. Selve poenget med statsstøtten er å likebehandle alle trossamfunn med Den Norske Kirken. Dette forslaget undergraver nøytraliteten i livssynspolitikken, mener Kaski.

Olaug Bollestad i KrF er kritisk til forslagene og sier blant annet at de som ikke har stemmerett, trenger personer i Stortinget som taler deres sak. Det skriver NTB.

Ikke diskutert i FrP

FrPs parlamentariske leder, Harald Nesvik, opplyser til VG at disse temaene ikke er noe partiet har gått konkret inn i.

– Dette er selvsagt noe vi må diskutere internt hos oss når den tid kommer, men det er ikke noe som står på dagsordenen nå, sier han.

