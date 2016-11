Sp vil likevel beholde det meste av flyseteavgiften

Senterpartiet kjempet innbitt mot flyseteavgiften, men beholder store deler av avgiften i sitt alternative budsjett.

Partiet ønsker seg en omlegging av avgiften slik at den blir mer miljørettet, forklarer Geir Pollestad. Avgiften trekker inn 1 milliard kroner til statskassen, men Sp vil bare kutte summen med 300 millioner kroner.

– Vi har ikke snudd. Vi erkjenner at det er flertall på Stortinget for en slik avgift, og vi foreslår en modell som faktisk bidrar til å få ned klimagassutslippene, sier han.

Senterpartiet skisserer følgende modell:

* Distriktene skjermes.

* Avgift på de store trafikkrutene innenriks med hyppige avganger.

* Betydelig mer i avgift på flyreiser utenfor EØS-området.

* En differensiering som tar i betraktning tidspunkt på døgnet og hvor stort utslippet er.

Halvtomme fly

Detaljene i modellen er ikke helt ferdigspikret, men Pollestad mener det skal koste å kjøre halvtomme fly på sentrale innenriksruter som mellom Oslo og Bergen.

– Særlig på dagtid kjøres det mange fly med ledig kapasitet. Kanskje vi kan innrette avgiften slik at flyselskapene må betale for tomme seter, foreslår han.

– Det vil bidra til noe færre avganger, men det tror jeg både næringslivet og folk flest tåler godt, sier han.

Skal man fly utenfor EØS-området, bør avgiften kraftig opp. Pollestad mener avgiften bør ligge på «minst noen hundrelapper».

– Jeg tror folk har en forståelse av at det skal koste mer i avgifter å fly Oslo-Bangkok enn Stokmarknes-Bodø, sier han.

Han sier Senterpartiets tidligere kraftige kritikk av flypassasjeravgiften gikk på at den rammet distriktene og var lite egnet til å gjøre noe med miljøbelastningen. Men han erkjenner at en modell som partiet skisserer, kan innebære at passasjerer på noen innenriksruter må betale avgift, mens andre slipper.

– Det kan for eksempel være snakk om en avgift innenfor tidsrommet 06-18 på de tunge rutene i Sør-Norge, sier han.

Rører ikke bensinavgift

Klima var et hovedtema da Sp la fram sitt alternative budsjett onsdag. Som eneste parti på Stortinget vil Senterpartiet beholde drivstoffavgiftene på dagens nivå.

– Det er blitt en avsporing i klimadebatten om det skal være 30 eller 40 øre økning i bensinprisen. Det er ikke den økningen som er avgjørende, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Han mener virkemidlene i klimadebatten ikke må springe ut av hverdagslivet sentralt i Oslo. I stedet foreslår partiet å sette av 1 milliard kroner til et CO2-fond for transportsektoren, noe som ifølge Vedum vil gi mye større miljøgevinst.

– Da kan vi få til en omstilling av næringen. Det betyr bedre og nyere kjøretøy og el-løsninger, sier han.

Sp vil også sette som mål at biodrivstoff skal utgjøre 20 prosent av omsetningen i 2020. Det er vesentlig at en høy andel er høyalternativt biodrivstoff.

– Det er realistisk mål å få til. Problemet nå er at mye av drivstoffet som er bruk, ikke har hatt så positiv miljøeffekt fordi man har brukt landbruksjord, soya og sukker, sier partilederen.