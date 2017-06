Sp-Trygve vil ydmyke Høyre og Frp med «stortings-triks»

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vil tvinge alle Stortingets 169 representanter til å møte når 13 kommuner skal slås sammen med tvang neste uke.

Torsdag gir Trygve Slagsvold Vedum beskjed til Stortinget at Senterpartiet stiller med alle sine ti representanter når Stortinget skal vedta kommune- og regionreformen 8. juni.

Om ikke Vedum irriterer de borgerlige partiene fra før, blir de trolig irritable nå:

Det betyr nemlig at alle 169 stortingsrepresentantene må være til stede på Stortinget denne junidagen. At 169 representanter er til stede under voteringer skjer normalt sett bare ved mistillitsforslag eller ved endringer av grunnloven.

– Noen ville sikkert synes det ville være behagelig å slippe unna, men vi skal sørge for at alle representantene møter i Stortinget og votere over tvangssammenslåingene av kommune og region. Hver enkeltrepresentant må stå til ansvar overfor sine velgere i denne saken, sier Sp-lederen.

Tvangstanke



Partiene på Stortinget har et utbyttersystem når det er voteringer i stortingssalen, siden ikke alle representanter er til stede til enhver tid.

Systemet går ut på at partiene avtaler seg imellom hvor mange representanter som må møte for å opprettholde styrkeforholdet mellom partiene ved avstemninger.

Når Sp går «all in» må de andre partiene også gjøre for å ikke forrykke balansen mellom partiene.

Vedum sier han ikke kan huske at Senterpartiet har tvunget alle representantene til å stille tidligere, men mener det er riktig å ty til dette drastiske grepet når det er snakk om tvangssammenslåinger.

– Stortinget skal stemme igjennom en endring av norgeskartet som det ikke er flertall for. Hadde du spurt hver enkelt stortingsrepresentant om de personlig mener Halden og Hemsedal skal være i samme region, så hadde de ikke sagt ja. Kanskje med unntak av syv representanter i Venstre. Vi skal nå lage en absurd region, Viken, fordi Erna Solberg har laget en deal med Trine Skei Grande. Det er politikk på sitt verste. Det samme gjelder tvangssammenslåingen av kommuner. Spør du hver enkelt representant om hva de mener, tror jeg mange er imot, sier Vedum.

– Er det ikke litt barnslig av dere?

– Dette er en stor og veldig viktig sak. Hvordan vi skal inndele et land vil definere landet vårt over tid. Når Stortinget skal overkjøre den lokale folkeviljen, er det bare rett og rimelig at folk som er valgt fra sitt fylke må stå til rett for det de mener.

– Hvordan tror du de andre partiene vil reagere?

– Nå må de bare stille i Stortinget. Sånn er det, sier Vedum.

To stemmers overvekt

Vedums tvangstanke skal ikke bare forhindre at representanter kan snike seg vekk fra å si ja til sammenslåing av sin hjemkommune eller sitt hjemfylke, men håpet er at det også kan tippe hele kommunereformen.

– Det er knappest mulig flertall for kommunereformen. Det er bare to stemmers overvekt. Hvis to bryter ut, eller ikke stiller, er det ikke flertall for reformen. Vi håper jo selvsagt at det skjer, for vi vil jo stanse reformen, sier Vedum.

Regjeringspartiene Høyre og Frp får flertall med Venstre for 13 tvangssammenslåinger i kommunereformen, mens på regionreformen får de også støtte fra KrF. Resten av partiene vil stemme imot.

Vedum og Senterpartiet vil bruke tiden frem til 8. juni til å forsøke å få borgerlige politikere til å snu:

– Vi vil utfordre hver enkelt representant fra Stortingets talerstol og i lokalmediene, og oppfordre dem til å høre på dem som har stemt dem inn. Vi håper de lytter til lokalsamfunnet når de skal votere. Hvis representantene ikke lytter, håper jeg velgerne som har stemt dem inn, gir representantene noe annet å gjøre etter valget.