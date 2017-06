Sp-Trygve velsignet at 69 kommuner slo seg sammen

Senterpartiet har i det stille stemt for at 69 norske kommuner slår seg sammen. Tross sterk motstand lokalt har Sp-Trygve og stortingsgruppen sagt ja til 28 kommune-vielser.

Tradisjonelt solide Sp-kommuner som Verran, Meldal og Namdalseid går alle inn i større kommune-enheter med velsignelse fra Senterpartiets stortingsgruppe, viser voteringsoversikten fra Stortinget.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum synes ikke det bør være noen overraskelse for noen.

Få med deg: Ordfører Thorvald klar for sin andre sammenslåing

– Vår holdning har hele tiden vært at vi er mot kommunesammenslåinger som skjer med tvang. Men vi respekterer vedtakene i de involverte kommunene uansett om vi er enig eller uenig med dem. Vi overprøver ikke disse på Stortinget, sier Vedum til VG.

– Men dere er jo sterkt mot sentralisering. Hvorfor stemmer ikke Sp da mot alle sammenslåinger og støtter Sp som gjerne kjemper mot lokalt?

– Det blir feil av Senterpartiet sentralt å gradere de ulike kommunestyrevedtakene lokalt. Vi har respekt for lokaldemokratiet. Men når en av de involverte kommunene opplever seg sammenslått med tvang, da mener vi sammenslåing ikke burde ha vært vedtatt i Stortinget heller, svarer Sp-lederen.

Sp-Trygve tok sats: – Grotesk forakt for folkestyret

Han forbereder en valgkamp der motstanden mot sentralisering og fylkes- og kommunesammenslåinger blir en hovedsak. Onsdag fartet han rundt på Sunnmøre og Nord-Vestlandet. Torsdag var han hjemme igjen på Hedmarken. Vedum legger vekt på å kunne kommune-Norge.

Ordførere, SV-ere og Sp-ere: Pengeutpressing for sentralisering

– Det blir vel sentralisering når omegnkommunene Nedre Eiker og Svelvik slår seg sammen med Drammen - med godkjent-stempel fra Sp?

– Ja. Jeg vet at våre folk i Nedre Eiker har kjempet hardt mot en sammenslåing. Men vi har valgt å respektere det lokale flertallet for dette, selv om det kan se brutalt ut, svarer Vedum.

I PARKEN: Kommunalminister og Høyre-nestleder Jan Tore Sanner (H) slapper av litt foran regjeringskonferansen torsdag i parkanlegget ved departementsbygget i Akersgata. Foto: , Frank Ertesvåg, VG

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H), som av mange ses på som selve sammenslåingsministeren, synes Senterpartiet snakker med to tunger om kommunesammenslåing.

– Sp har dobbeltkommunisert i diskusjonen om kommunereform. De kan ikke både argumentere mot sammenslåinger, mene det er sentralisering og samtidig stemme for to av tre sammenslåinger på Stortinget, sier Sanner til VG.

Les også: Sp-Trygve dundrer løs mot H-Sanners tidsplan

– Fortjener ikke Sp på Stortinget respekt for at de lar kommunenes egne vedtak om sammenslåing bety mest?

– En av fire Sp-ordførere sitter i en kommune som har sagt ja til sammenslåing. Det viser at lokalt er ikke dette en partipolitisk sak. Men jeg legger merke til at Sp sentralt synes prinsippet om å følge lokale vedtak er viktigere enn å bekjempe sentralisering, svarer Sanner.

– Du selv mener det var nødvendig med tvangs-sammenslåing?

– De beste løsningene er at kommunene selv blir enige. Men i noen tilfeller der en av tre kommuner sa nei, så var det riktig at Stortinget hindrer at den ene kommunen å stoppe sammenslåingen.

– Når omegnkommunene Svelvik og Nedre Eiker går sammen med Drammen, så er vel det sentralisering?

– Nei, tvertimot. Dette er måten man kan sikre folk gode tjenester i hele den nye kommunen på. Det finnes mange eksempler på kommuner der fagmiljøet blir for sårbart og økonomien blir for dårlig. I en ny kommune kan man sikre bedre tjenester der folk bor, svarer Sanner.

VIL IKKE TIL DRAMMEN: Magnus Weggesrud representerer Sp i Nedre Eiker kommunestyre. Foto: , Privat

I Nedre Eiker kommune i Buskerud kjempet Senterpartiet lokalt en hard, men forgjeves kamp mot en sammenslåing med storebror Drammen. Nedre Eiker blir likevel en del av Drammen - på tross av at innbyggerne sa nei i folkeavstemning.

Magnus Weggesrud (Sp) i Nedre Eiker kommunestyre er ikke bitter på Slagsvold Vedum og stortingsgruppen, selv om de i praksis sa ja til å fjerne kommunen fra norgeskartet.

– Nei, vi har sagt at så lenge det er frivillighet i form av flertallsvedtak i alle kommunene som skal slå seg sammen til en kommune, så skal det respekteres av Stortinget. Men en eventuell ny regjering der Senterpartiet er med, bør invitere til omkamp i noen sammenslåtte kommuner. Da bør Nedre Eiker vurdere å ta en slik omkamp, sier Weggesrud som også representerer Senterpartiets fremtid som nestleder i Senterungdommen.

Sp-veteran sa ja til sammenslåing



Sp-veteran Kolbjørn Almlid i Verran kommunestyre, er en av Sp-erne som har vært positiv til kommunesammenslåing - i Verrans tilfelle - med Steinkjer i Trøndelag.

VIL TIL STEINKJER: Kolbjørn Almlid (Sp) i Verran kommunestyre. Foto: Geir Otto Johansen , VG

Også han støtter at Sps stortingsgruppe sist uke sa ja til sammenslåingen lokalt.

– Jeg synes det var helt naturlig. Det er i tråd med Senterpartiets grunnholdning at lokale vedtak skal respekteres, sier Almlid til VG.

Han ser ikke for seg at partiet ved en regjeringsdeltakelse etter stortingsvalget vil invitere til omkamp i kommunene som frivillig har slått seg sammen.

– Der er det ikke grunnlag for omkamper, sier Kolbjørn Almlid som både har vært nestleder i Senterpartiet og statssekretær i Olje- og energidepartementet.