Sp-Trygve om knalltallene før valget: Får betalt for å være den tydeligste motsatsen til Solberg-regjeringen

MO I RANA (VG) Latteren sitter løst når Sp-Trygve prøver å danse seg fram mot seier i stortingsvalget. Motmakten til regjeringen, det er meg, mener Senterparti-lederen.

Etter å ha testet Widerøes kortbanenett i Finnmark og Troms, skal Trygve Slagsvold Vedum (Sp) busses gjennom 17 fylker på 14 dager.

VG møter ham fredag i den nye valgkampbussen i Mo i Rana. Han har allerede tilbrakt sin første natt der. Vedum påstår at han sover godt, med øreplugger. De neste to ukene skal han innom minst 30–40 steder.

Med knallmålinger i ryggen er det et valgkampmaskineri med stor selvtillit som skal busse seg gjennom bygd og by. På et gjennomsnitt av julimålingene får Sp 11,4 prosent av stemmene, ifølge pollsofpolls.no. I 2013 fikk partiet 5,5 prosent.

Nøkkelen til fremgangen: å være den aller klareste motsatsen til regjeringen, mener Vedum.

– Vi har vært tydelige hele veien og vi ser hele Norge. I den perioden vi har vært i har det vært en ensidig tro på stordrift fra regjeringens side, og det passer ikke det Norge som vi er så glad i. Vi trenger tjenestene der folk bor, sier Vedum til VG.

VALGBUSS: I andre etasje av valgkampbussen sover partileder Terje Slagsvold Vedum (Sp), rådgiverne og Aasmund Nordstogas band. Vedum mener valget vinnes ute på veien blant folk, ikke på sosiale medier. Foto: Terje Bringedal , VG

Vedum på farten i Mo

Utenfor den nye valgkampbussen er det Sp-konsert, med country- og visesang. For det er selvsagt norske band og norsk matservering på Senterparti-stand. Og når musikken og appellene lokker, er ikke Vedum vanskelig å be ut på gulvet.

Han snakker med alle. Gamle damer og nye venner. Latteren sitter løst.

– Lalala, synger Vedum plutselig og klapper lystig takten.

Så løper han ut av bussen. Rett etter sangen. Midt i intervjuet.

– Jeg må se den, sier han og hører på en ny appell.

LEDER: Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet ligger an til å gjøre et kjempevalg, med mindre enn to måneder igjen til valgdagen. På valgkamp tar han med seg band og sørover blir det egen kokk. Foto: Terje Bringedal , VG

Med mat, musikk og politikk er Vedum i sitt ess. Og enda mer når han får liste grunner til at Senterpartiets meningsmålingene er gode:

Politireform. Kommunesammenslåing. Regionreform. Forsvarspolitikk.

Regjeringen har de siste fire årene startet flere store reformer og strukturendringer. Og ved hver eneste korsvei har Senterpartiet angrepet «sentraliseringen». Men om Sp skal ha makt og motarbeide regjeringens reformer må han samarbeide med Arbeiderpartiet.

– Har Arbeiderpartiet vært for utydelige i sin kritikk?

– Det er ingen tvil om at vi er det tydeligste opposisjonspartiet i diskusjonen om hvordan vi skal organisere Norge. Så har jeg respekt for at ulike partier har ulike vurderinger. Men vi har tro på nærhet, sier Vedum.

– Har andre i opposisjonen vært like tydelige som dere?

– Nei, sier Vedum klart.

– Der har det vært mer en blanding. Men vi opplever at vi har sterk påvirkning på andre i opposisjonen, som med norsk matproduksjon. Det er flere partier som er opptatt av det nå enn det var før, sier Vedum.

VALGKAMP: På vei fra valgkampstand i Tromsø til Mo i Rana fikk Trygve Slagsvold Vedum testet kortbanenettet til Widerøe. Etter Nordland gjenstår fremdeles 16 fylker i buss. Foto: Terje Bringedal , VG

På innsiden av turnébussen

På stand i Mo i Rana er Vedum overalt. Mange av de fremmøtte er lokale Sp-medlemmer som girer seg opp for valgkamp, andre er sultne ranværinger. Men noen kommer ens ærend for å se Vedum.

Per Gunnar Stensvaag har vært fagdommer i «Kvitt eller dobbelt» og kan alle norske kommuner på rams. Han er også SAS-pilot. Med eget fly har han kommet til Mo i Rana for å møte vennen og naboen Vedum.

Og det er ikke bare på stand SAS-piloten støtter Vedum.

– En gang fløy jeg Siv Jensen, som fleipet litt om samisk i cockpiten. Ved neste avgang tok jeg hele introduksjonen på samisk, som jeg har lært meg, sier Stensvaag til stor latter fra Vedum.

Vedum: Vil ikke kreve statsråder

Under to måneder før valget må Vedum forberede seg dersom valgresultatet speiler meningsmålingene. Da blir det mange nye Sp-fjes på Stortinget.

Blant dem folk kjenner best fra før er kanskje Sandra Borch.

Som leder i Senterungdommen var hun i offentlig strid med daværende leder Liv Signe Navarsete i 2012. Da hadde Borch foreslått Borten Moe som fremtidig leder.

– Vi har mange sterke stemmer. Jeg gleder meg. Det er viktig i et parti å ha litt meningsmangfold, men å bygge lag. Noen utfordringer med større gruppe blir det, men ikke et problem, sier Vedum.

Vedum understreker at han ikke tar seieren på forskudd. Det er lenge igjen. Hvis partiet får mer kjøttvekt håper han på større gjennomslag politisk. Noe mål om hvor mange statsråder han ønsker seg, drister han seg derimot ikke utpå.

– Vi vil ikke kreve flere enn de fra oss. Ap er ett parti. Vi er ett. Det er to gjensidige partnere. Så får vi gjøre en naturlig fordeling, også når det gjelder politikken. For det er politikken som er det viktigste, sier Vedum.

Og det er Vedums hovedargument: det er regjeringens stordrift mot hans nærhet. Som motsats er hans parti nøkkelen, mener Sp-lederen.

– Velgerne avgjør styrkeforholdet mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Vi er tydelige på at vi vil ha beredskap hele landet, et tilstedeværende heimevern, politi i hele landet. Vi mener det er klokt å ha den beredskapen. Alt vi kan gjøre er å bli sterke, sier han.

