Sp-ledelsen vil ha forsvarsministeren

TRONDHEIM (VG) Dersom Senterpartiet får regjeringsmakt etter valget i høst vil endring av forsvarspolitikken bli en av de viktigste oppgavene for partiet, varsler Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

På en rekke målinger har Senterpartiet oppnådd rent flertall med Arbeiderpartiet. Dermed kan partiet ligge an til å kassere inn en rekke statsrådsposter etter valget i høst.

Sentrale partikilder sier til VG at dersom Senterpartiet skal gå i regjering vil ønsket om å få forsvarsministeren stå høyt på listen.

Partilederen bekrefter at forsvarspolitikken er i ferd med å bli en av partiets viktigste saker inn i valgkampen.

– Slik som det har utviklet seg under denne regjeringen og med de sakene som nå er viktige for Senterpartiet, så vil forsvarspolitikken bli veldig viktig for oss dersom vi skal gå inn i regjering til høsten, sier Slagsvold Vedum til VG.

Fire forsvarskrav



– Da blir det også viktig for deg at Senterpartiet får forsvarsministeren?

– Det er for tidlig å si noe sikkert om det. Vi har ikke tatt stilling til hvilke ministerposter vi eventuelt skal kreve. Det er fortsatt lenge til valget, sier Vedum.

Sp-lederen sier imidlertid han er alvorlig bekymret for forsvarspolitikken som føres under Høyre/Frp-regjeringen.

På partiets landsmøte i Trondheim i helgen skal partimedlemmene diskutere og vedta partiets forsvarsprogram for de neste fire årene.

Vedum har fire klare prioriteringer for Forsvaret dersom Senterpartiet kommer i regjering:

• Heimevernet: Senterpartiet vil reversere nedbyggingen av Heimevernet, og øke Heimevernet med 5000 soldater. I tillegg skal Sjøheimevernet videreføres.

• Mer penger til stridsvognene: Hærens stridsvogner skal oppgraderes og det skal sikres velfungerende artilleri.

• Mer penger til helikopter: Hæren skal sikres tilgang til helikopter og hovedbasen for helikopter på Bardufoss skal bevares.

• Revurdere nedleggelsen av Andøya flystasjon: Senterpartiet er sterkt imot nedleggelsen og vil i regjering ta opp avgjørelsen til ny vurdering.

– Lærte av 2. verdenskrig

– Andre verdenskrig lærte oss at vi må ha beredskap lokalt i hele landet. Når regjeringen nå bygger ned beredskapen og Heimevernet i hele landet, så er det historieløst. Den forsvarspolitikken som vi var med på å føre på 30-tallet må aldri gjentas. Vi må bygge forsvaret slik at vi aldri igjen skal oppleve det som skjedde 9. april 1940, sier Vedum.

Dersom Senterpartiet i en Jonas Gahr Støre-ledet regjering til høsten skulle få forsvarsministeren, vil det første gang på over 80 år at partiet får posten.

Senterpartiet, som frem til 1959 het Bondepartiet, har kun hatt forsvarsministeren én gang, og det var da Vidkun Quisling var forsvarsminister i partiets regjering på begynnelsen av 1930-tallet.

Siden har Senterpartiet aldri hatt den posten i de mange regjeringene partiet har deltatt i.

Quisling ble i 1931 utnevnt som forsvarsminister i Bondepartiets første regjering, som var ledet av Peder Kolstad. Da Kolstad døde i 1932, fikk Quisling fortsette som forsvarsminister i den nye regjeringen til Bondeparti-leder Jens Hundseid.

Var aldri medlem



Hundseids regjering ble imidlertid felt etter et mistillitsforslag fra Venstre i 1933, og regjeringen med Quisling måtte gå av. Hundseid ledet Bondepartiet frem til 1938. To år senere meldte han seg inn i Nasjonal Samling.

I motsetning til Hundseid var imidlertid aldri Quisling medlem av Bondepartiet, selv om han var statsråd for partiet.

– Det var ikke uvanlig på den tiden å ha forsvarsministre fra andre partier enn regjeringspartiene, sier Vedum.

FORSVARSMINISTER QUISLING: Statsråd Vidkun Quisling, her fotografert sammen med sin stab i Forsvarsdepartementet i Oslo 19. januar 1933 – halvannen måned før han og resten av regjeringen måtte gå av. Foto: Scanpix , NTB scanpix

Senere begikk Quisling statskupp i forbindelse med Nazi-Tysklands okkupasjon av Norge. Etter frigjøringen i 1945 ble Quisling dømt for landssvik og henrettet på Akershus festning i Oslo.

– Jeg tar sterk, sterk avstand fra Quisling. Selv om han var statsråd for Bondepartiet den gangen, så har han og hans ideologi ingenting til felles med Senterpartiet i dag, sier Vedum.

I løpet av de 86 årene som har gått siden Kolstad-regjeringen, har Senterpartiet deltatt i en rekke regjeringer, senest Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering fra 2005 til 2013, uten at de har hatt forsvarsministeren.

– Jeg tror det er tilfeldig. Det kan godt hende at det etter krigen var noen som satt igjen med fordommer mot at Senterpartiet skulle ha forsvarsministeren, men jeg tror ikke det betyr noe. Jeg håper ikke det. Det er i hvert fall ikke et argument i mitt hode, sier Vedum.