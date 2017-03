Sp-landsmøtet: Vil ha gratis studier i Norge for utlendinger

TRONDHEIM (VG) Ada Arnstad og Senterungdommen får ventelig med seg landsmøtet på fortsatt gratis studier for utenlandske studenter.

I programdebatten lørdag morgen kom det tydelige signaler fra salen om at mindretallet i programkomitéen etter alt å dømme blir snudd til flertall under avstemningen søndag.

Det betyr at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen neppe får skaffet seg det flertallet han ønsker i neste stortingsperiode for at utenlandske studenter skal betale for studier i Norge.

Borch og Borten Moe mot



– Slik jeg tolker landsmøtet så blir det et flertall for fortsatt ja til studiestøtte. Jeg går inn for at utenlandske studenter skal betale for seg – slik norske studenter gjør i utlandet, sier Sandra Borch til VG. Hun har innsett at hun trolig kommer til å lide nederlag i saken.

Borch er stortingskandidat for Troms Sp, tidligere var hun leder av Senterungdommen.

Nåværende leder i ungdomspartiet, Ada Arnstad, føler seg også rimelig trygg på at utenlandsstudentene kan puste lettet ut – og få gratis norske studier også i fremtiden.

–Jeg tør ikke garantere noe, men jeg opplever at vi har flertallet med oss, sier Arnstad til VG.

Leder i programkomitéen i Senterpartiet, Ola Borten Moe, forsvarer komiteens flertallsinnstilling med at Norge ikke trenger gi noe særtilbud til utlendinger som kommer til Norge for å studere.

– Det er rimelig at de betaler for dette når vi må betale vår utdanning hos dem. Det er ingen grunn til at norske skattepenger skal brukes til velstående familier fra velstående land, sa Borten Moe i sin presentasjon av forslaget til partiprogram for landsmøtet.

Toppe og Wøien for



Flere fra både Senterungdommen og moderpartiet forsvarte gratis studier for utenlandsstudenter fra talerstolen til stor applaus fra salen.

Blant andre stortingsrepresentant Kjersti Toppe, går inn for gratis studier. Det samme gjør partiets utdanningspolitiker på Stortinget, Anne Tingelstad Wøien.

Også hun føler seg rimelig sikker på at partiet søndag vil stemme for at det blir gratis for utenlandske studenter å studere i Norge.

– Ola Borten Moe tar feil når han hevder at det blir studenter fra velstående familier som blir subsidiert gjennom dette tilbudet. De rike og velstående utlendingene søker seg heller til utenlandske toppuniversiteter og studiesteder, sier Wøien til VG.

Hun synes ikke det er råflott at Norge som eneste land skal betale studiene for utenlandske studenter.

– Nei, dette har vi råd til å prioritere, seir Wøien.

Leder Ada Arnstad i Senterungdommen er svært fornøyd med at landsmøtet etter alle solemerker kommer til gå mot programkomiteen og gå inn for å beholde gratis-studiene for utlendinger.

– Hvis jeg oppfatter landsmøtet riktig, så vil dette være en stor seier for Senterungdommen og høyere utdanning. Gratisprinsippet er en velfungerende ordning, mens skolepenger vil bli en byråkratisk og dårlig ordning for Norge, sier Arnstad til VG.

Røe Isakensen håper Sp snur

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) håper i det lengste at Sp snur frem til avstemningen søndag. Et flertall for å fjerne støtten til utenlandsstudenter i Sp kan etablere et flertall også i Stortinget i neste periode.

– Vi mener det er rimelig at studenter fra hele verden som studerer på norske skattebetaleres regning, skal betale for studiene, all den tid norske studenter stort sett må betale skolepenger i de samme landene. Vi foreslo dette i 2015, for studenter utenfor EØS, men det ble nedstemt, også av Sp, sier Torbjørn Røe Isaksen til VG.

Regjeringen har lagt forslaget bort for denne stortingsperioden, men det står i Høyres program for neste periode.