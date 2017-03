Sp-landsmøtet: Forby nikab i skoler og høyskoler

TRONDHEIM (VG) Senterpartiet vil ha et forbud mot bruk av nikab og ansiktsdekkende plagg i skoler, høyskoler og universitet, bestemte landsmøtet søndag. Nestleder Ola Borten Moe liker heller ikke hijab.

Landsmøtet gikk inn for at det i første rekke skal innføres et nasjonalt regelverk som regulerer bruken av ansiktsdekkende plagg i grunnskoler, videregående skoler og høyere utdanning, viste avstemningen i landsmøtesalen søndag.

Ifølge leder Ola Borten Moe i partiets programkomite er bakgrunnen for vedtaket en tidligere diskusjon om hijab eller andre religiøse klesplagg skulle være en del av norske uniformer.

– Nå har vi hatt en ny diskusjon om heldekkende hodeplagg. Det kan være nikab eller burka, men for så vidt også finlandshette eller motorsykkelhjelm. Men etter den siste høringsrunden så kom vi frem til at det må innføres et nasjonalt regelverk som forbyr dette i utdanningsinstitusjoner, sier Ola Borten Moe til VG.

– Liker ikke hijab

Han sier han heller ikke har sans for at jenter bruker hijab, men ønsker ikke å nærme seg noen reguleringer av dette.

– Jeg liker heller ikke bruken av hijab. Grunnen til det er at dette plagget skal dekke til jentene så de ikke skal være en fristelse for gutter og menn. Det er en premiss for et plagg som gjør at jeg ikke liker det. Men vi forbyr det ikke, sier Borten Moe til VG.

En de viktigste årsakene til vedtaket om nikab-forbud fra Sp-landsmøtet er en oppfatning om at plagg som dekker ansiktet hindrer kommunikasjon og relasjon mellom mennesker i skoler og utdanningsinstitusjoner.

Skoler uenige

Universiteter og høyskoler er delt i sitt syn på om det er behov for nasjonale retningslinjer, viste en rundspørring som VG gjorde på fem store universiteter og høyskoler i høst.

Også statsminister Erna Solberg har sagt at hun ikke har problemer med å innføre et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg i skolen, dersom det er et bredt ønske.

Frp ønsker et forbud, og i august gikk et selvoppnevnt integreringsutvalg for Ap, Venstre, SV, KrF og Senterpartiet ut og sa at de støttet et forbud i skolen.

Generalsekretær i Europarådet, Thorbjørn Jagland, gikk tidligere i år ut og advarte mot et nikab-forbud i skolen.

Han hevdet at innføring av et forbud vil gjøre at det blir en oppblomstring av bruk av nikab. Men kunnskapsministeren legger størst vekt på at elever og lærere skal kunne se hverandre i øynene.

– Også Jagland burde se at det er vanskelig å undervise i et klasserom om man ikke ser ansiktet til elevene, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til VG.

Han går også inn for et et forbud i undervisningssammenheng.