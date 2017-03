Sp krever at regjeringen stopper pressekonferanse

Senterpartiet reagerer sterkt på at regjeringen legger frem deler av industrimeldingen på en pressekonferanse på Herøya i morgen.

Grunnen er at hele stortingsmeldingen først skal legges frem for Stortinget på fredag, ett døgn etter at næringsminister Monica Mæland (H) og statsminister Erna Solberg (H) planlegger å presentere deler av den i en pressekonferanse på Herøya.

Senterpartiet reagerer på at debatter om industrimeldingen da kan rase i mediene i et helt døgn før de får se hele meldingen – og «det som kan stå med liten skrift».

– Opposisjonen vil i den offentlige debatten etter presentasjonen være helt prisgitt regjeringens utvalg av informasjon. Senterpartiet krever at regjeringen stopper pressekonferansen, sier Geir Pollestad (Sp), som leder næringskomiteen på Stortinget.

Saken fortsetter under bildet.



KRITISK: Geir Pollestad (Sp) leder næringskomiteen på Stortinget. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Fikk du med deg? Venstre-Trine vil felle Høyre/Frp-regjeringen etter valget

– En av de viktigste sakene



Industrimeldingen tar opp hvordan norsk industri må omstille, og regjeringen varsler at de vil ta opp muligheter og utfordringer med ny teknologi, roboter og grønn energi.

I et brev til stortingspresident Olemic Thommessen krever Senterpartiet at stortingspresidenten sørger for at «Stortinget er de første til å få kjennskap til stortingsmeldingen om industripolitikken».

– At det kommer en og annen lekkasje fra en stortingsmelding, er ikke noe nytt, og slik vil det alltid være. Men når det er så formalisert at det innkalles til pressekonferanse med statsministeren og næringsministeren, er det en useriøs måte å drive et land på. Det er lite demokratisk, sier Pollestad til VG.

Les også: Sp-landsmøtet: Forby nikab i skoler og høyskoler

Stortingspresident Olemic Thommessen opplyser til VG at han har mottatt brevet og at henvendelsen blir tatt opp i presidentskapets møte på torsdag morgen klokken 08.30. Pressekonferansen er klokken 10.

– Industrimeldingen er en av de viktigste sakene Monica Mæland presenterer i denne stortingsperioden og derfor synes jeg det er veldig uheldig at vi må forholde oss til regjeringens politikk uten å ha mulighet til å se helheten i den, sier Pollestad.



– Blir offentliggjort fredag



Svaret fra regjeringen er at stortingsmeldingen vil bli overlevert fredag.

– Det har gjennom skiftende regjeringer skjedd at nyheter fra stortingsmeldinger har blitt kjent i forkant. Selve stortingsmeldingen blir som vanlig offentliggjort og overlevert Stortinget etter statsråd fredag, skriver statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Nærings- og fiskeridepartementet i en e-post til VG.

Siv Jensen om Venstres ultimatum: – Jeg trodde det var god stemning mellom oss