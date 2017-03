Sandra Borch gjør comeback: – Jeg blir nok husket som en bråkmaker, men jeg har lært

TRONDHEIM (VG): Sandra Borch (28) har blitt voksen. Den tidligere rebellen i Senterungdommen lover at det vil bli mer politikk og mindre Sandra hvis hun kommer inn på Stortinget.

For fem år siden ble Borch skjelt ut av Liv Signe Navarsete i full offentlighet. Borch, som da var leder i Senterungdommen, hadde i et intervju tatt til orde for at Ola Borten Moe ville være en god arvtager den dagen Navarsete ga seg som partileder.

Det ble presseoppslag, oppvaskmøte og en uforbeholden unnskyldning fra Navarsete. I dag overrakte Borch blomster til den tidligere Sp-lederen fra talerstolen på Senterpartiets landsmøte.

– Jeg vil gi deg denne, Liv Signe, på vegne av hele Nord-Norge for ditt enorme engasjement for baser i denne landsdelen, sa Borch.

En tydelig glad Navarsete kvitterte med en klem:

– Jeg så ikke den komme for å være helt ærlig, Sandra, tilsto hun.

STILLER TIL VALG: Den turbulente tiden som leder i Senterungdommen er tilbakelagt. Sandra Borch (28) satser på stortingsplass for Troms Sp.

Person, ikke politikk



Under Borchs ledelse ble Senterungdommen raskt et av de mest synlige ungdomspartiene i Norge. Hun provoserte mange med sine kontroversielle uttalelser og måtte tåle mye hets. Etter hvert handlet det meste om personen Sandra Borch.

– Da jeg ble leder av Senterungdommen, gikk vi til valg på at vi skulle bli et synlig ungdomsparti. Det ble vi jo, men det hadde sin pris. Jeg ville ikke lagt meg på den taktikken igjen nå.

– Er det noe du angrer på?

– Nei, jeg kan ikke se tilbake på noe jeg angrer på. Utgangspunktet vårt var at vi skulle bli synlige, men den synligheten gjorde at det ble mer fokus på min person enn på politikken.

– Du bidro til det selv også?

– Ja, men på slutten ble alt jeg sa og gjorde en sak. Det gagnet hverken Senterpartiet, Senterungdommen eller meg selv. Jeg var møkk lei politikk da jeg ga meg.

Kjemper for forsvaret



Etter to år som leder i ungdomspartiet var det slutt. Borch forlot rikspolitikken og Oslo og flyttet nordover. I Tromsø har hun fullført utdanningen, jobbet som jurist og drevet med lokal- og fylkespolitikk de siste tre årene.

Nå har lysten til å drive med rikspolitikk kommet tilbake. Borch er førstekandidat for Troms Senterparti og ligger ifølge flere ferske meningsmålinger godt an til å ta sistemandatet foran nesen på justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

– Lysten og motivasjonen til å drive med politikk har kommet tilbake. Jeg vil bidra med mitt engasjement og bli en sterk og tydelig stemme for Nord-Norge, sier hun.

Forsvaret blir Borchs viktigste sak i valgkampen. Hovedbasen for helikopter i Bardufoss er truet. Det samme er flystasjonen på Andøya. I tillegg kommer det Borch mener er regjeringens svekkelse av Heimevernet og Hæren.

Fikk melding fra Trygve



– Liv Signe har gjort en fantastisk jobb i forsvarskampen vi kjemper i Nord-Norge. Jeg har vel snakket med henne eller rådgiveren hennes nesten hver dag den siste tiden, sier Borch.

– Hvordan har comebacket ditt blitt mottatt i partiet?

– Jeg har fått en fantastisk velkomst. Da jeg ble valgt til førstekandidat, var Trygve den første som sendte meg melding: «Dette blir knall». Jeg har et fantastisk forhold til alle.

– Hva har skjedd siden sist?

– Det var en tøff tid for hele partiet. Vi har klart å legge de tingene døde og samarbeide om politiske saker. Det er ikke personer det er snakk om, det er politikk. Det tror jeg er den store endringen.

Huskes som bråkmaker



28-åringen er klar på at denne gangen er det politikken, og ikke personen Sandra Borch som skal være i fokus.

– Jeg blir nok husket som en bråkmaker, men jeg har lært av de prosessene som var og jeg har blitt eldre, sier hun.

– Hva blir den største forskjellen på Senterungdommen-Sandra og Stortings-Sandra?

– Det er to vidt forskjellige roller. Som ungdomsleder skal du være litt i opposisjon til ditt eget parti og løfte saker som er viktige for ungdommen og trykke på litt ekstra. Som stortingsrepresentant har man blitt valgt av folket. Det tar jeg på største alvor.

VENNER: Liv Signe Navarsete fikk en overraskende hyllest fra Sandra Borch under Sps landsmøte i Trondheim. Foto: Therese Alice Sanne , VG

Utelukker borgerlig samarbeid



Da Borch var leder i Senterungdommen, var hun misfornøyd med det rødgrønne regjeringssamarbeidet og tok til orde for at Senterpartiet heller burde se mot borgerlig side. Det mener hun ikke lenger.

– Når man ser hvilke verdier regjeringspartiene truer, er det ikke mulig å samarbeide med dem. Det er ikke et alternativ en gang, fastslår Borch.

– Hva har gjort at du har endret mening?

– Den massive sentraliseringen de har vist i praksis. På tre år har de rasert mange av velferdsgodene til folk som ikke bor i tjukkeste Oslo. Det tror jeg folk rundt omkring i landet merker.

