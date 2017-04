Ny måling: Nå er Sp større enn Frp

TRYSIL (VG) Sp er helt oppe på 13,5 prosent på VGs ferske partibarometer. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener det er like naturlig at Ap kommer til dem med krav etter valget, som at de skal gå til Ap.

Trygve Slagsvold Vedum snakker om sentralisering på inn- og utpust uansett hvor han går, også midt i påsken mens han står på ski i Trysil. Og det er tydeligvis noen velgere der ute som hører ham. For på VGs ferske partibarometer for april fortsetter partiets fremgang.

Senterpartiet går 2,5 prosentpoeng frem får hele 13,5 prosent på partibarometeret som InFact har utført for VG. De blir med det større enn Frp, som lander på 12,9 prosent.

– Det er veldig motiverende, for dette er blant de beste målingene vi har hatt. Og det er den første målingen hos VG hvor vi er større enn Frp, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Målingen viser et solid rødgrønt flertall, med et Venstre under sperregrensen på fattige 3,7 prosent og et Høyre som vaker rundt 20-tallet.

Men tross det rødgrønne flertallet, går Ap hele 3,9 prosentpoeng tilbake.

Styrkeforholdet mellom Ap og Sp er i endring i en tid hvor Sp sin trend er sterk fremgang og Aps trend er svak nedgang.

Sp-lederen er klar på at jo flere stemmer Sp får, desto mer gjennomslag forventer de i en regjering med Ap.

– Ikke underlegne Arbeiderpartiet i det hele tatt

I partibarometeret sier 6,6 prosent av dem som stemte Ap i 2015, at de ville stemt Senterpartiet i dag.

– En av de feilene jeg tenker SV og Venstre har gjort, er at de har definert seg selv ut fra hva de skal kreve fra de store partiene. Det vil ikke vi gjøre, sier Vedum.

Han viser til at SV-landsmøtet har stilt fem krav for å gå i en regjering med Ap.

– Vi skal ikke kreve noe av et annet parti. Da plasserer du deg selv i en underlegen situasjon, sier Vedum.

PÅ VEI OPP: Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet har opplevd stor vekst i 2017, mens Ap og Jonas Gahr Støre har sett en nedgang. Her er de to under Fremtidskonferansen i fjor. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

– Vi har vårt parti med vår egenart og mener at vårt parti er det beste for landet, og da kan ikke vi ha en kravliste for hva som skal til for at vi skal være med. Sp er det partiet som har styrt Norge nest lengst etter krigen, og vi er ikke i en underlegenhetsposisjon, sier Sp-lederen.

– Så når valget er over skal ikke dere gå til Ap og kreve noe?

– Det er like naturlig at Ap skal komme til oss og kreve noe. Det er ikke sånn at vi skal komme til dem, ikke dem til oss, svarer Vedum.

Påske-Trygve Bruker tiden på: Familien, fordi det blir mye jobbing utenom feriene. Ellers ski, aking og «alt som kan gjøres med snø». Han sier for øvrig at det går bra for familien at han også bruker to timer av påsken på å møte VG. Leser: «Det er litt flaut, for jeg svarte samme bok i et portrettintervju for lenge siden», innrømmer Trygve. Han holder fortsatt på med Jon Michelets romanserie «En sjøens helt». Påskekosen: «Jeg er grunnleggende svak for alt som er usunt», sier Trygve, og påpeker at det oftere blir sjokolade enn gulrot. Og at viljestyrken til å stå imot skåla blir mindre utover dagen. Hemmeligheter: Hevder han ikke har så mange spennende hemmeligheter. På spørsmål om hva han gjør når kona og barna er borte, og han endelig får en fridag alene, svarer han «jeg rydder». Og gapskratter. «Jeg driver gård og har så mye å rydde opp i», sier han unnskyldende, «så jeg har egentlig aldri en dag fri alene»

Sp-lederen understreker at det er velgerne som avgjør styrkeforholdet til høsten.

– Vi opplever oss ikke som underlegne Arbeiderpartiet i det hele tatt. Vi har respekt for Arbeiderpartiet og mener det er et solid og ordentlig parti vi kan forhandle med. De har sine interesser og vi har våre, også skal vi forhandle, men det er ikke sånn at den ene er underlegen den andre, sier Vedum.

Med den ferske målingen hadde Senterpartiet fått inn hele 25 representanter på Stortinget, mot de 10 partiet har i dag.

– Større gjennomslag

Men Vedum regner med at det kommer motstand på sentraliseringsspørsmål, også i en regjering med Ap.

– Vi vil ikke gå i en regjering uten å være sikker på at vi får gjennomslag for sakene. Jo sterkere vi blir i valget, jo større gjennomslag er det naturlig at vi får. Vi har vært veldig tydelig på at vi skal ha en politikk hvor vi skal se hele landet, sier Vedum.

– Dere står jo imot arbeiderpartiet på flere verdispørsmål og i familiepolitikk, med forslag fra Aps programkomité på eggdonasjon, et tredje kjønn og flere juridiske foreldre. Hvordan blir det å forhandle med Ap om det i regjering?

– Ap får gjøre sine vedtak på sitt landsmøte, også får vi ta det der ifra. Vi greide å finne gode løsninger på dette sist. Også på kontantstøtte og den type saker, tror jeg vil skal greie å finne gode løsninger, sier Vedum.

Mål i høst: Bli større enn Frp

FRP-MÅL. Til høstens valg har Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum som mål å bli større enn Frp. «Det langsiktige målet har vært å bli større enn Frp i 2019, men klarer vi det i høst, er det ingenting som ville vært bedre enn det», sier han til VG. Foto: Trond Solberg , VG

I høstens valg har Sp som mål å bli større enn Frp, bekrefter Sp-lederen.

Selv om de karrer seg over Frp på VGs ferske måling, ligger de fortsatt under Frp på snittet av alle meningsmålinger i alle måneder i år, ifølge Pollsofpolls. Frp har vært større en Sp i alle stortingsvalg siden 1993.

– Det langsiktige målet har vært å bli større enn Frp i 2019, men klarer vi det i høst, er det ingenting som ville vært bedre enn det, sier Vedum.

– Hva må dere opp på da?

– Det spørs hvor langt opp Frp kommer. Det vet vi ikke. Vi har ikke satt oss et tall-mål. Vi har sagt oss et langsiktig mål å bli større enn Frp og da bli en av Norges tre største partier, også får vi se om det er mulig å oppnå det i 2017, sier Vedum.

Frp går frem 1,8 prosentpoeng på InFact-målingen, men er altså mindre enn Sp. Frp-leder Siv Jensen skriver i en sms til VG at det er hyggelig med fremgang, men at det er valgdagen som teller.

– Velgere som vil ha en streng innvandringspolitikk, synlig politi, lavere avgifter og mer penger til veier til veier i hele landet, må stemme Frp. Et rødt alternativ med Sp og Ap vil bety det motsatte.

– Det vil bli et eksperiment som liberaliserer innvandringspolitikken, skjerper skatter og avgifter og reverserer viktige reformer, skriver Jensen.

Ap: – Flertall for ny kurs

Ap-nestleder Trond Giske sier han opplever at Sp og Ap er enige om hovedlinjene i politikken, på fordelingspolitikk, å stoppe skattekutt og å få til økt sysselsetting over hele landet.

– Så vil selvfølgelig størrelsesforholdet bety noe. Vi så da vi satt i regjering at det betyr noe for antall departementer de ulike partiene styrer, sier Giske.

VIL TA MAKTEN: Ap-leder Jonas Gahr Støre og Ap-nestleder Trond Giske vil ha regjeringsmakt til høsten. Senterpartiet er på fremmarsj på meningsmålingene. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Men jeg tror vi skal glede oss over at det er et klart flertall for en ny kurs, også kan vi ta forhandlingene om detaljene i regjeringsplattformen etter valget, sier Giske.

Han mener Ap kan greie å kombinere både by- og distriktspolitikk.

– Jeg tror at vi er en veldig god posisjon der Høyre oppleves som et veldig sentraliseringsparti og Sp et veldig tydelig distriktsparti, sier Giske.

