Navarsete trodde hun skulle slutte i politikken. Nå er hun ønsket som statsråd igjen

TRONDHEIM (VG) Etter den interne krigen mot Ola Borten Moe og Sandra Borch skulle Liv Signe Navarsete (58) ut av politikken. Til høsten kan hun gjøre minister-comeback.

– Det var en tung tid som både jeg og partiet heldigvis har lagt bak oss. Det er utrolig kjekt å være her på landsmøtet når alt går så bra, alle er så blide og vi jobber sammen hele laget, sier Liv Signe Navarsete til VG, og legger til:

– Det var noe helt annet på landsmøtet i 2014, da jeg gikk av. Det var vondt og trasig. Men er du i politikken, så må du være forberedt på at det kommer tøffe og vanskelige dager, sier hun.

SENTERPARTY: Liv Signe Navarsete har fått på seg bunaden og er klar for fest på Lerkendal lørdag kveld. Foto: Therese Alice Sanne, VG

Fra krise til jubelstemning



Navarsete er på Senterpartiets jubel-landsmøte på Lerkendal i helgen, og lørdag kveld feiret hun og resten av partiet partiets gode meningsmålinger. Denne uken viste Dagens Næringslivs partibarometer at Senterpartiet har parkert Frp og blitt det tredje største partiet.

Og Bergens Tidende presenterte lørdag en måling hvor Senterpartiet er største parti i Sogn og Fjordane med vanvittige 33,9 prosents oppslutning. Dermed er det duket for skikkelig Senter-party med bunadskledde Sp-medlemmer, ler Navarsete.

Det er langt fra den virkeligheten som preget partiet rett for bare få år siden. Da var Senterpartiet i krise etter å ha gjort sitt dårligste valg noensinne i 2013, med fattige 5,5 prosents oppslutning. Samtidig red personkonfliktene partiet som en mare.

Og midt i det hele sto Liv Signe Navarsete.

– Jeg tror den største forskjellen er at da jeg ledet partiet så var vi bare i posisjon, i regjering. Nå er vi i opposisjon. Det er annerledes fordi det du sier hele tiden må være noe som partnerne dine i regjering også kan stå inne for. Da er du ikke like fri til å si hva du vil, som det vi er nå. Nå kan vi blankpusse kløveren og drive ekte Senterparti-politikk. Da vi var i regjering og jeg sa at vi ville reforhandle EØS-avtalen, så gikk jo Jens (Stoltenberg, red.anm.) ut av sitt gode skinn, sier Navarsete.

– Blir du bitter når du ser tilbake på din egen tid og det dårlige valgresultatet fra 2013?



– Nei, det gjør jeg ikke. Alt er situasjonsbestemt. Det var politikken det handlet om og som skapte uenighet. Hadde jeg vært bitter, så kunne jeg ikke ha fortsatt som politiker. Men jeg er – med hånden på hjertet – ikke bitter. Jeg har kommet meg videre. Jeg kom aldri inn i partiet for å være partileder eller statsråd. For meg har ikke det noe å si.

SAMLING I SENTRUM: Liv Signe Navarsete, Ola Borten Moe, Trygve Slagsvold Vedum og Sandra Borch. Foto: Therese Alice Sanne, VG

– Var dypt uenig



– Det var personkonflikter også?



– Jo, men det var på grunn av politikken. Jeg var dypt uenig med Ola på enkelte politiske områder. Så ble det hausset opp som en personkonflikt. Det er mange av de sakene der. Men det var ikke fordi vi ikke liker hverandre som personer. Det er på grunn av politikken. Det som skjedde var … Nei, jeg er ferdig med det der.



– Men du tror ikke det hadde noe med lederskapet ditt å gjøre – det handlet bare om situasjonene?



– Jeg kunne sikkert ha gjort masse annerledes. Men jeg tror mye av fremgangen vår nå også skyldes politikken til regjeringen. Vi må være så ærlige å si det.

I tillegg til kranglingen med partiets nestleder Ola Borten Moe, hadde Navarsete en særdeles heftig og offentlig krangel med daværende leder i Senterungdommen – Sandra Borch.

– For meg var det tungt å gå rundt med den turbulensen, kranglingen og bråket. Det var en fryktelig personfokusering. Og det var tungt å leve med, sier Navarsete.

FIKK HYLLEST: Sandra Borch overrasket Liv Signe Navarsete med blomster lørdag. Foto: Therese Alice Sanne , VG

Fikk hyllest av Sandra Borch



Lørdag overrasket Borch Navarsete med blomster og en hyllest fra scenen på landsmøtet for arbeidet Navarsete gjør for partiet i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

– Den så jeg ikke komme. Hun var ikke akkurat lederen for min heiagjeng. Men det var veldig hyggelig at hun viste at de setter pris på jobben jeg gjør.

– Har dere skværet opp føler du?

– Altså, skværet opp og skværet opp. Vi har lagt ting bak oss. Det var en situasjon som oppsto og som skjedde der og da. Det er vondt å se tilbake på det, men jeg prøver ikke å gjøre det da, sier Navarsete.

Flere sentrale Senterparti-kilder sier Navarsete er en opplagt kandidat til å bli forsvarsminister dersom Senterpartiet kommer i regjering til høsten. Blant dem er nettopp Sandra Borch.

– Hvis Senterpartiet kommer i regjering til høsten, så mener jeg at Liv Signe bør bli ny forsvarsminister, sier hun til NRK.

– Liv Signe har gjort en fantastisk jobb i forsvarskampen vi kjemper i Nord-Norge. Jeg har vel snakket med henne eller rådgiveren hennes nesten hver dag den siste tiden, sier Borch til VG om hyllesten hun ga Navarsete fra talerstolen lørdag.

VG skrev også lørdag at nettopp forsvarsministerposten står høyt på listen over prioriterte ministerposter Senterpartiet vil ha.

– Da jeg gikk av som partileder hadde jeg bestemt meg for at jeg skulle forlate politikken. Men så var det så mange som tok kontakt med meg, særlig fra Sogn og Fjordane, og ba meg fortsette. Noen ba meg til og med på møter for å overbevise meg. Det fikk jeg meg til å revurdere det og likevel fortsette.

Navarsete har sittet i Stortingets utenriks- og forsvarskomité siden 2013, og er forsvarspolitisk talskvinne for Sp. Senest onsdag denne uken gikk hun hardt ut mot regjeringens Heimevern-politikk, og har engasjert seg i forsvarskonflikten i Nord-Norge.

– Savner du statsrådslivet?

– Det jeg savner er makt til å gjennomføre politikk både i den sektoren du styrer, men også det at du sitter i et kollegium og kan påvirke saker på andre områder. Det er klart, når du er i politikken så er det ingen ting som er mer spennende enn å sitte i regjering.

– Du høres ikke akkurat uinteressert ut?

– Vi får se. Jeg vet at det er partilederen som skal sette sammen laget. Det har jeg vært med på selv. Om Trygve setter sammen en regjering med eller uten meg, så skal jeg være like fornøyd, sier hun.

GJENVALGT: Ola Borten Moe på Senterpartiets landsmøte lørdag ettermiddag, hvor han ble gjenvalgt som nestleder. Foto: Ole Martin Wold , NTB scanpix

Ola Borten Moe, som lørdag ble gjenvalgt som nestleder i partiet, sier seg enig i Liv Signes beskrivelse av situasjonen.

– Vi er et samlet lag nå, og det gir mye energi å være sammen.

– Var det vanskelig å komme over den vonde perioden?

– Det var veldig intenst, kanskje mer for dem av oss som sto aller nærmest, det var jo både meg og Liv Signe. Og så tror jeg partiet hadde en klar forventing da vi var ferdige på Lillestrøm (på landsmøtet, red.anm) for tre år siden, om at vi skulle jobbe sammen og bygge partiet, og det har vi fått til, sier han.