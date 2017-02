Erna om Sp-Trygves suksess: Utnytter folks uro og tegner skremmebilder

BOLLELAND PÅ ESPA (VG) Statsminister Erna Solberg (H) serverer et nystekt svar til Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedums utskjelling av regjeringen.

– Senterpartiets fremvekst tar jeg som en utfordring, sier Solberg (55) til VG.

Mandag denne uken fikk Senterpartiet sin beste VG-måling på 20 år med 10,2 prosents oppslutning.

– Folk har fått nok av regjeringens mange sentraliseringsreformer. Senterpartiet har vært tydelige på at vi skal ha levende bygder og byer, og det ser ut som folk er enige i det, sa Trygve Slagsvold Vedum (38) om partiets knallmåling.



Bygdeturné



Samme dag startet Høyre-lederen en turné i Bygde-Norge, hvor hun skulle besøke en rekke steder i Sør-Trøndelag, Hedmark og Oppland.

I dag avsluttet hun miniturneen på «Bolleland» på Espa. Bensinstasjonen langs E6 i Stange kommune selger årlig rundt 1,3 millioner boller - bare en kort kjøretur unna gården til Senterparti-lederen.

Da Erna Solberg besøkte Bolleland i går kjøpte hun med seg fem nystekte boller med karamell, og hevdet hun ikke skulle spise alle selv.

Forsøker å stemple



På vei tilbake til Oslo slår Solberg nå fast at det har bollet seg til for Senterparti-lederen. Hun mener Senterpartiet sprer feilaktige påstander om regjeringen og surfer på en usikkerhets-bølge.

– De forsøker å stemple oss som en sentraliseringsregjering. Sannheten er at Sp selv sentraliserte mange beslutninger til Oslo da de satt i regjering. Reformene handler om å få bedre tjenester der folk bor og at kommunene skal få bestemme mer selv.

– Er Vedum uredelig?

POPULÆR: Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, her på gården sin på Ilseng i Stange kommune i Hedmark. Foto: Odin Jæger , VG

– Senterpartiet lever på og vil vinne på å drive stempling av andre. Det har ikke jeg tenkt å gjøre. Jeg synes det er bedre at vi diskuterer substans, og at overgrepsutsatte barn og voldsutsatte kvinner skal ha krav på gode polititjenester uansett hvor i landet de er. Derfor gjennomfører vi politireformen, sier Solberg.

Ernas liste



Hun har fem punkter hun mener viser at Vedum tar feil:

1. Kommunenes inntektsvekst er bedre nå enn da Sp satt i regjering.

2. Fylkene får 1,8 milliarder mer i året til å utbedre veiene nå. I tillegg er vedlikeholdsetterslepet redusert for første gang på flere tiår på riksveiene.

3. I store deler av Distrikts-Norge går arbeidsledigheten ned til tross for tidenes oljeprisfall.

4. Inntektsveksten og selvforsyningsgraden i landbruket har gått opp i landbruket.

5. Kommunereformen skal gjøre distriktskommunene bedre i stand til å møte de tøffe utfordringene som kommer med eldrebølgen og større krav til barnevern og skolen.

– Likevel har Senterpartiet stor suksess. Har det blitt for mye reformer for folk?

– Jeg skjønner at folk opplever en uro rundt de endringene som skjer. Og det er lett å bruke det for en politiker. Vi må bli bedre på å forklare hvorfor vi gjør disse reformene, og trekke frem for eksempel at vi har en større vekst i offentlig ansatte utenfor Oslo enn i Oslo, sier Solberg.

Skremmebilde



– Er Høyre og Frp sårbare overfor Senterpartiet nå, fordi dere har satt i gang disse reformene?

– Vi er sårbare overfor dem som ønsker å male et skremmebilde. Det er vi sårbare på. Samtidig må vi stå i det, og forklare bedre hvorfor disse reformene er nødvendige og hvorfor tjenestene vil bli bedre av dem, sier Solberg, og utdyper:

– Ledigheten er lavere enn den har vært på veldig, veldig mange år i Oppland, Hedmark, Sogn og Fjordane og Nord-Norge. I landbruket har vi større matproduksjon. Selvbergingsgraden har økt under denne regjeringen. Det er feil å si at vi sentraliserer. Det er tvert imot veldig gode tider for distriktene. Det vi ser nå er en distriktssuksess, sier Høyre-lederen.

Hun hevder Senterpartiet serverer helt andre boller enn det de lover når de kommer i regjering.

– Jeg husker godt den gangen vi skulle legge ned noen postkontorer og isteden ha Post i butikk. Den gangen hadde Senterpartiet en voldsom og innbitt motstand mot den nye ordningen. Men det er ingenting som har gitt bedre posttjenester og flyttet Posten nærmere folk enn Post i butikk-ordningen. Og da Sp kom i regjering, så gjorde de ingenting med det, sier Erna Solberg.