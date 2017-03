Aleksander (20) fikk Sp til å gapskratte av momskompensasjon

TRONDHEIM (VG) Mellom litt langdryge innlegg om kommunesammenslåing og heimevernberedskap, fikk Aleksander Herseth (20) Sp-landsmøtet til å våkne med sitt innlegg om momskompensasjon (!).

På klingende odalsdialekt grep nestlederen i Senterungdommen i Oslo muligheten da han fikk noen minutter på talerstolen under programdebatten i partiet lørdag.

– Jeg skulle egentlig ikke vært her, men fikk i hurten og sturten vite at lederen i Oslo måtte melde forfall. Så da heiv jeg meg rundt, og kom meg til Trondheim, forteller Aleksander.

Han hadde fått tildelt noen punkter om betydningen av full momskompensasjon av lederen sin. Disse punktene valgte Herseth å sprite opp litt, for å si det forsiktig.

I innlegget, som kunne fremstå som et sted i landskapet mellom stev og standup, fikk alle klart for seg betydningen av at grendehus og frivillige organisasjoner får full momskompensasjon.

– Momskompensasjon er kanskje ikke en spesielt sexy sak?

– Nei, men da gjelder det å gripe stunden. Klarer vi å gripe stunden, da lever vi lenge, sier Herseth.

Han fikk overstrømmende ros for både innlegg og bred dialektbruk fra Senterparti-kameratene.

Selv om han kommer fra Lillehammer, er både foreldre og besteforeldre fra Odalen. Men Aleksander sier han nok snakker bredere odalsdialekt enn mange innfødte odalsungdommer.

– Det kan se ut som om du har erfaring som skuespiller?

– Ja, je ha vøri med i to år i Odalsrevyen, svarer Herseth.