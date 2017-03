Ada Arnstad: Vil bremse flyttestrømmen til sentrale strøk

SKATVAL/OSLO (VG) Ada Arnstad (24) sier det er 99 prosent sikkert at hun flytter tilbake til Skatval i Trøndelag fra Oslo. Hun kan gjerne være Senterpartiets nye bjelleku mot fraflytting.

• Tante Marit Arnstad er eks-statsråd og leder for Sps stortingsgruppe.

• Mamma Eli Arnstad er mangeårig sentralstyremedlem og tidligere leder i Senterungdommen.

• Pappa Iwar Arnstad var leder i svenske Centerpartins ungdomsförbund og mangeårig informasjonssjef i Senterpartiet.

For en gangs skyld kan man trygt kalle en politiker et ektefødt barn av et politisk parti. Men Ada Arnstad vurderte en stund SV, påstår hun overfor VG.

TANTE GRØNN: Senterpartiets Marit Arnstad er Ada Arnstads tante. Her er Sp's leder av stortingsgruppa fotografert i vanlig positur på Stortinget. Foto: Terje Bringedal , VG

Familien vil sikkert si hun tok til vettet, og «kom hjem» til Senterpartiet. Nå vil hun ha flere unge til å komme hjem etter endt utdanning.

Vil unngå svenske tilstander



– Ja, jeg mener virkelig det er mulig å bremse flyttestrømmen til sentrale strøk. Sammenligner vi oss med Sverige, så har vi før vist at dette er mulig å gjøre noe med. Jeg opplever at regjeringen ikke bare lar sentralisering skje, de fremskynder det. Det synes å være et retningsvalg fra de blå-blå, sier Ada Arnstad til VG.

Hun er nesten nødt til å leve opp til egen politikk. Selv med leilighet, arbeidsliv, studier og storbyliv i Oslo, så bærer det ofte med flyet hjem til flyplassen på Værnes og noen mil lenger nordover til gården på Skatval.

FYRER MED VED: Ada Arnstad er oppvokst på gård, men liker seg både i vedskjulet i fjøset og på kaffebar i byen. Men du ser henne sjelden i kjeledress og vernesko. Foto: Therese Alice Sanne , VG

– Hvor sikker er du på at du selv flytter hjem til Skatval etter Oslo?

– Det er jeg nittini prosent sikker på. Jeg kommer fra en bygd som ligger slik til at det er mulig å jobbe både i Steinkjer og Trondheim. Men det viktigste er at det er mulig å få til mye bra på denne plassen her, svarer Arnstad som går løs på sitt første Sp-landsmøte som leder i Senterungdommen kommende helg.

– Sliter med å si nei



Tante Marit Arnstad mener Ada er en av de mest hjemmekjære menneskene hun kjenner.

– Av alle ungene i slekten er nok Ada den mest hjemmekjære, sier partiets parlamentariske leder, som er tvillingsøsteren til Adas mor.

Hun beskriver tanteungen sin som en veldig selvstendig og skarp politiker.

– Den eneste svakheten jeg ser, er at hun har litt vanskelig for å si nei. Hun ender av og til opp med mer arbeid enn godt er. Ada er som mange unge politikere, og går inn i saker med hud og hår, sier Marit Arnstad.

Motkraft mot sentralisering



Ada selv er for tiden kanskje mest opptatt av å holde oppe trykket i partiet som en motkraft mot sentralisering. De siste tre årene har Sps ungdomsparti opplevd nær en dobling av medlemstallet. Og medlemmene kommer ikke bare fra bygder som Snåsa, Sauherad og Skatval, ifølge Ada Arnstad.

– Men ingenting tilsier vel at det er mulig å snu flyttestrøm og sentralisering i Norge?

– Jo, det er mulig å snu dette. Se på Oslo, det er mangel på boliger, og unge sliter enormt med å komme seg inn på boligmarkedet der. Derfor må det til en enda mer målrettet satsing på at distriktene foretrekkes som stedsvalg for forvaltning av naturressurser - og statlige arbeidsplasser fremfor storbyene, sier Ada Arnstad.

Hun tror også fullt og fast på at prosessen med tvangssammenslåtte kommuner og mobile politienheter fremfor lensmannskontor, kan stoppes.

– Jeg er helt enig med moderpartiet i at dette må revurderes, og at det vil skje etter valget til høsten. Den lokale tilhørigheten og tilstedeværelsen i distriktene er noe stadig flere ser betydningen av, sier Senterungdommens leder.

Hun mener det er denne oppvåkningen og økte bevisstheten om å holde hele landet levende som har ført flere unge inn i ungdomspartiet.

– Jeg ville bli leder i Senterungdommen fordi landet er inne i en spennende tid. Vi står overfor et retningsvalg i samfunnet etter valgdagen 11. september. Dessuten ser jeg et økende engasjement for nære tjenester og gode lokalsamfunn blant oss unge, sier den unge lederen.

Hun ble praktisk talt født inn i Senterpartiet - som et langsiktig resultat av at foreldrene fant hverandre i Nordiska Centerns ungdomsforbund. Begge var ledere av Senterpartiets ungdomsorganisasjoner i Norge og Sverige.



– Det er nesten litt pinlig, og det hadde jo vært kult å skille seg ut ved å gå inn i et annet parti. Men slik ble det ikke. Og jeg vil bli trodd på at jeg gjorde et selvstendig valg, insisterer det nyeste tilskuddet i Arnstad-klanens politiske virke.