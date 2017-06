Se rutebussens ville forbikjøring

En sjokkert bilist filmet forbikjøringen. Reiseselskapet Ruter ser alvorlig på hendelsen.

I filmen ser du en Ruter-buss kjøre forbi i motgående kjørefelt i en rundkjøring, før den må kaste seg inn før en møtende bil i inngangen av en tunnel.

Mannen som ble vitne til hendelsen filmet videoen sier til VG at han er forferdet.

– Jeg ble helt sjokkert av det som skjedde! Kona mi tar denne bussen hver dag, og hun er gravid. Det var en veldig farlig situasjon, og jeg ble veldig provosert. Sjåføren risikerer andres liv fordi hun ble irritert på en bilist... Jeg ble helt tatt på senga av hele situasjonen, sier mannen, som ønsker å være anonym, til VG.

Fulgte etter bussen

Hendelsen ble fanget på film ved Løkkeåstunnelen i Bærum like før klokken 23 onsdag kveld. Sjåføren som filmet videoen hevder at bussjåføren provoserte ham.

– Jeg visste ikke hva jeg hadde gjort, og tenkte veldig over det. Jeg bestemte meg for å følge etter bussen til endestasjonen for å konfrontere sjåføren.

– Mellom to rundkjøringer havnet bussen bak meg fordi sjåføren hadde stoppet på en holdeplass. Dette er en 30-sone og det var her den kjørte forbi meg. Jeg tok opp kamera for å filme mens bilen min egentlig bare rullet. Jeg rakk såvidt å få opp kamera da bussen kastet seg ut i motgående kjørefelt og kjørte forbi. Sjåføren gasset på. Jeg kunne se passasjerene på bussen var sjokkerte, sier mannen som filmet videoen til VG.

Han bestemte seg også for å finne frem mobilkameraet. Men det han fanget på film var noe helt annet enn hva han hadde forventet.

Bussen som gjorde forbikjøringen var rute nummer 210 mellom Slalåmveien/Bykrysset og Sandvika. Mannen forteller at han så minst to passasjerer inne i bussen.

– Tar det på alvor

Kommunikasjonssjef for Ruter, Sofie Bruun, sier til VG at de er klar over hendelsen, og at de ser alvorlig på saken. Bruun forteller at de nå følger saken og har tatt kontakt med operatøren Nettbuss og at saken nå følges opp internt.

– Vi kan ikke ha det sånn. Dette er noe vi i aller høyeste grad tar på alvor, sier kommunikasjonssjefen til VG.

Det er Nettbuss som er operatør for ruten. Per Nilsen, regiondirektør for Nettbuss i Oslo og Akershus, sier til VG at hendelsen er uakseptabel og at sjåføren ikke er i tjeneste torsdag. Han kjenner foreløpig ikke til hva som kan ha provosert sjåføren.

– Dette er en meget uheldig episode og ikke i tråd med hvordan man skal opptre i trafikken, sier Nilsen til VG.

